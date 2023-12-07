MELİSA HACIAHMETOĞLU DOSYASINI DEMOKRTAT PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ALİ SERDAR ERİŞ'E TESLİM ETTİ ...
Demokrat Parti Zeytinburnu lçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu'nun ev sahipliğinde İBB.Zeytinburnu Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltılı İstanbul 2.Bölge İlçe başkanları istişare toplantısın katılan DP.İstanbul il Başkanı Ali Serdar Eriş İstanbul Times Tv ye önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet osmanoğlu
Toplantıya DP.İstanbul 2.Bölge Teşkilat başkanı Aytekin Güler,İl sekreteri Alp Kaan Çetin,DP.İstanbul 2.Bölge ilçe başkanları ve Belediye başkan aday adayları hazır bulundu.
DP.Zeytinburnu ilçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu ve Belediye başkan a.adayı Melisa Hacıahmtoğlu İstanbul Times Tv ye açıklamalarda bulundu.
ÖZGEÇMİŞ
1994 yılında İstanbul Bağcılar’da doğdu. Aslen Trabzon Of’lu. İlk ve orta öğretimimi Bakırköy İbni Sina ilkokulunda, lise eğitimimi Bakırköy Gürlek Nakipoğlu Anadolu lisesinde, Üniversite eğitimimi Rize RRTÜ üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünde Mezun oldu.Halen uluslararası bir firmanın İstanbul bürosunda çalışıyor.