17 AYDIR CANLI YAYINDA HER TÜRLÜ ZALİMLİK YAPILIYOR

Zalim terör devleti katliamcı İsrail ‘in tam 17 aydır bebek,çocuk,kadın yaşlı demeden hiç bir mabede saygı duymayarak önüne çıkan canlı cansız ne var ise yerle bir etmeyi marifet saydığı için medeni olduğunu söyleyen bir çok devlet ve şahsiyet zalim siyonistlere destek olurken ve bir çoğu da zalimlik yapma deme cesareti gösteremediği için canlı yayında her kesin gözü önünde akla hayale gelmeyen her türlü zalimlik tam 17 aydır yapılıyor.

ABD KARŞILIĞI OLMAYAN DOLAR BASARAK DÜNYAYI DOLANDIRIYOR DEDİ

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı Fatma Nene Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ‘in İstanbul Times Tv’de hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programına konuk oldu.

Her zaman olduğu gibi Kuvvacı Fatma Nene sorulan sorulara cevap verdi ve ayrıca soru dışı onlarca konuya da değindi.

Hüseyin Çetiner’in Nene ABD dünya ülkeleri nasıl dolandırıyor diye sordu “ Bakın kağıt banknotların bir değer ifade edebilmesi için o paraya basan ülkenin bastığı para miktarı kadar hazinesinde altın olması gerekir.

ABD başta olmak üzere paraları dünyada geçerli olan bir çok emperyalist ülke hazinelerinde bastıkları para kadar altınları olmadığı halde karşılığı olmayan para basarak dünya ülkelerini dolandırıyorlar.

Düşünsenize bir asgari ücretli tam 30 gün çalışıyor ancak aldığı maaş bugün 610 dolar civarında bir ABD dolarına denk geliyor.

Bakarmısınız hak,hukuk adalet tanımayan haydut Trump çıkmış Canada bizim eyaletimiz olacak,Göronlandı alacağız,Gazze’nin denizi çok güzel Filistinliler buradan çıkacak,Meksika Körfezi Amerika körfezi olacak gibi uçuk çıkışlarda bulunarak ben güçlüyüm ne dersem o olacak diyerek dünyaya meydan okuyor.

ABD’nin saldırganlığının bitmesi için bütün ülkeleri karşılıksız basılan ABD doları ile değil kendi ülke para birimleri ile iş yapmaları halinde ABD saldırganlığı birazda olsa azalacaktır. Hiç bir ülke ABD’nin Haydut başkanı Trump’ın tutar tarafı olmayan arzu ve isteklerine boyun eğmemelerini temenni ederim.

ABD hazinesinde altın olmadan basılan dolar basit bir kağıt parçası olması gerekirken bugün ülkemizde 100 ABD.Dolarına 3.600 TL lik bir değer vermek olara pirim vermek delmektir.

ABD hazinesinde altın karşılığı olmayan dolar basarak bu parayı etkin bir şekilde kullanan bütün ülkeler açık ve bariz bir şekilde dolandırılıyor.

Ben artık yaşlı birisiyim diyen Kuvvacı Fatma Nece üzerine düşeni yapmak için herkese dolar kullanmayı diyerek uyarı vazifemi yapmak isterim şeklinde konuştu.

SUUDİ ASILLI GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI İSTANBUL’DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HALDE ADALET BAKANI CİDDİ BİR SUÇ İŞLEYEREK DAVANIN DOSYA YARGILAMASINI NEDEN ONU ÖLDÜREN SUUDİ ARABİSTAN’A VERDİ ?

Bakınız evrensel bir yargı kuralıdır.Bir kişi nerede suç işlemişse o devletin kural ve kaidelerine göre yargılanması ve ceza verilmesi o ülke yargı makamlarınca verilir ve uygulanır.

Hunharca bir şekilde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda kemikleri dahi bulunmadan Suudi Arabistan’dan gelen büyük bir katil heyet gazeteciyi ortadan kaldırıp elini kolunu sallayarak ülkelerini döndüler.

Gıyaplarında yapılacak olan yargılama ile halk ettikleri cezalar verilip yakalanmaları için uluslar arası sistemler kullanılarak yakalanıp cezalarını çekmeleri sağlanarak adil bir yargılamanın yapılması beklenirken garip bir şekilde o zamanki adalet bakanımız hiç gereği yok iken kanunsuz bir şekilde Cemal Kaşıkçı’yı öldürenlerin yargılama yapması için dosyayı onlara telsim ederek ADALETİ katletti. Bu bakanın mutlaka yargılanması gerekir dedi.

TOPAL OSMAN VE ÇEKEZ ETHEM HAİN DEĞİLDİR

Kuvvacı Fatma Nene asıl röportaj konusu dışında Giresun’lu Topal Omsan ve Çerkez Ethem Hain değildir dedikten sonra onlar tam bir kuvvacıdır dedi.

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu GÜNDEM programında bir çok konuya değindiği videoyu izlemek için İstanbul Tv YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)