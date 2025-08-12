CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’İN İBB BORSASI KURDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ AVUKAT MEHMET YILDIRIM’IN SORUŞTURULMASINI İSTEDİKTEN SONRA YURT DIŞINA KAÇACAĞI İDDİALARI SESLENDİRİLDİ.

CHP Genel başkanı Özgür Özel’in mitingde adını verdi ve whatsaap yazışmaları elimizde dediği Av. Mehmet Yıldırım’ in kendi şahsi cep telefonunu evinde bırakarak başka birisine ait bir cep telefonu ile Antalya’ya üzerinden yurt dışına kaçacaktı iddiaları altında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi

BUNUN ÜZRİNE BİR ÇOK CHP’Lİ YETKİLİ İMAMOĞLU’NUN AVUKATI SAVUNDUKLARININ İFADELERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞMAKTAN VE UYDURMA BİR ÇOK SUÇ İSNAT EDİLEREK TUTUKLANDI İDDİALARINI SESLENDİRDİRMEYE BAŞLADILAR.

Bir çok CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan kendi ayakları İle mahkemeye geldi ve tutuklandı. Oysa hakkında ciddi iddialar olan ve İBB ile alakalı Nüfuz Ticareti yapmak kastı ile haksız kazanç elde etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri iktidar yanlısı avukatın ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını sert bir şekilde eleştiriyorlar.

Bu iddiaların ne derece doğru olup olmadığı henüz net olmazsa da bu söylemler bile adalete olan güveni aşağı çekiyor diyenler de az değil.

Toplum İBB dava sürecinin nereye varacağını merakla bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)