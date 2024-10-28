Şair yazar İsmail Hakkı Bağdat ‘ın 2.Şiir Kitabı Laleler Açtı Yine isimli kitabı 2. Baskını yaptı.Sosyal kişiliği ile bilinen Bağdat bir çok STK’nın etkinliğine katılarak inanlara şiiri sevdirmeye çalışıyor.

İsmail Hakkı Bağdat ..

Karaman’da Doğan İsmail Hakkı Bağdat uzun senelerden beri İstanbul’da yaşıyor.Şiir’e adanmış bir ömre 2 şiir kitabı sığdırmış …İşte O kitapları ;

İlk Şiir Kitabı olan Gelincik Çiçeğimsin isimli eseri 2026 yılında okuyucu ile buluştu…

İkinci şiir kitabı Laleler açtı yine 2024 Nisan ayında birinci basımı yayınlandı.eser yoğun ilgi üzerine

ikinci basımını ise Ekim 2024’de yaparak okurun karşısına çıktı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)