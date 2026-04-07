Zeytinburnu Belediyesi, vatandaşları Türkiye’nin önemli tarihi şehirleriyle buluşturacak kültür gezilerini hayata geçiriyor. Çanakkale, Edirne ve Bilecik’i kapsayan gezilerle katılımcılar, hem tarih hem de kültür dolu bir yolculuğa çıkacak.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Program kapsamında düzenlenecek gezilerde katılımcılar; Çanakkale’de milli mücadelenin izlerini, Edirne’de Osmanlı mirasını ve Bilecik’te kuruluş döneminin önemli duraklarını yerinde görme imkânı bulacak.

Başvurular Zeytinburnu Belediyesi’nin iletişim hattı üzerinden alınmaya başlandı. Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar 444 1984 numaralı telefondan ya da “zeytinburnu.istanbul” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un öncülüğünde hayata geçirilen bu organizasyonun, vatandaşların tarih bilincini güçlendirmesi ve kültürel etkileşimi artırması hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)