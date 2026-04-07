30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında ağırlanan Erasmus öğrencilerine, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar tanıtıldı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, uluslararası Erasmus öğrencileri Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nde misafir edildi. Programda, sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar ve çevre bilincini artırmaya yönelik projeler öğrencilere aktarıldı.

Ziyaret boyunca öğrencilere; iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık uygulamaları, çatı ve bahçe tarımı gibi başlıklarda hayata geçirilen örnek çalışmalar detaylı şekilde tanıtıldı. Katılımcılar, yerel ölçekte yürütülen projelerin küresel etkileri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Sürdürülebilirlik Vizyonu Paylaşıldı

Programda, sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen projelerin yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de önem taşıdığı vurgulandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen etkileşimli sunumlarda, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemi ele alındı.

Gerçekleştirilen ziyaretle birlikte, yerelden globale uzanan çalışmaların daha yaşanabilir bir dünya hedefi doğrultusunda güçlenerek devam edeceği mesajı verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)