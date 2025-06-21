Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ekim 2017 yılında Esenler’ de yapılan ‘Şehir ve STK Zirvesi’ nde ve“Uluslararası Medeniyet Şurasında” ki toplantıda aynen şunları söylemişti. “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.” demişti.

BİR HUKUK DEVLETİNDE YARGININ BU İTİRAFTAN VE İKRARDAN SONRA NUMARADAN’DA OLSA RES’EN BİR SORUŞTURMA BAŞLATIP İSTANBUL’A İHANET ETTİĞİNİ SÖYLEYEN SAYIN ERDOĞAN’IN İFADESİ ALINIP DAHA SONRA NASIL İSTENİYORSA ÖYLE BİR KARAR VERMESİ GEREKMEZ MİYDİ ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem belediye başkanlığını da yaptığı İstanbul’a ‘ihanet ettiğini’ 17 Ekim 2017’de canlı yayında söyledi.

Erdoğan, “40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle başlamıştı : “Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir.

Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum. Burası, Fatih Sultan Mehmet Han’dan beri ilmin, kültürün, siyasetin, sanatın ve ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen halen ayaktadır.”

‘Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet’ değerleri’ nden yoksun tekdüze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyduğunu söyleyen Erdoğan, “Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir, bu bizim medeniyetimizde yok.

Şehirleri birbirinden farklı kılan, ayıran, bu ayrılıklardan güzellikler çıkaran ayrıntılar birer birer yok oluyor. Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor” diye konuşmuştu.

“Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor” diyen Erdoğan, şehirlerin giderek milyonlarca insanın hep birlikte ‘yalnız olduğu’ yerlere dönüştüğünü belirtti.

Bırakın binlerce yıllık tarihi geçmişi olan İstanbul’a canlı yayında kendi özgür ve hür iradesi ile İHANET Ettiğini ifade eden sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cezaevine atılmasını elbette istemeyiz ancak formaliteden de olsa ifadesi alınması gerekmez miydi ? Aradan tam 8 yıl geçti lakin halen ifadesi dahi alınmış değil.

Aslında sayın Recep Tayyip Erdoğan Lisan’ı hal ile 1204 yılında İstanbul’ u işgal eden Latinler bile İstanbul’a bizim kadar zarar vermemişti demek istedi.

Ancak muhalefet’in en ufak eleştiri ve benzetmesine dava açan savcılarımız neden kendi özgür ve hür iradesi ile İstanbul’a ihanet ettiğini kabul ve ikrar eden bir devlet büyümüz hakkında usulen de olsa dava açılmaması adalet’ e olan güveni zedelediğini söylemek sorundayım.

Tam tersi olsaydı CHP lideri özgür özel deseydi ki biz belediyelerimiz aracılığı ile İstanbul’a ihanet ettik acaba yargı hemen dava üstüne dava açar mıydı yoksa yine burada olduğu gibi sessiz mi kalırdı ?

Kimse burada sayın cumhurbaşkanımıza karşı düşmanca bir hareket içinde olduğumu veya yermek maksadı ile hareket etmiyorum. Ben evrensel bir hukuk ilkesinin neden kişilere göre değiştiğini sorguluyorum.

İleride yakın tarih yazacak olan kişiler 23 yıllık Ak Parti hükümet süreçlerini anlattıkları zaman eminim ki bu tür yanlış ve hataları da gündeme getireceklerini düşünüyorum.

Örnek vermek gerekirse Erdoğan ve partileri daha öncesi de var ama en belirgin şekilde söz sahibi oldukları seçim 1994 yılında İBB’yi % 25.19 oy alarak 973.074 oy alarak güzel bir yönetim süreci sergiledi.

İmamoğlu ise 31 Mart 2024’de % 51.21 oy ile tam 4.438.727 İstanbul’ lu seçmenin oyunu aldı. Ak Parti adayı Murat Kurum ise hükümetin bütün desteklerine rağmen zat zor %39. 59 oy ile 3.431.871 oy almıştı.

ARADAKİ FARK TAM : 1.006.856 YAZI İLE Yazayım Bir Milyon Altı Bin Sekiz Yüz Elli altı fark attı. O zaman bir kadının Çamlıca camisinde benim eşim İBB ‘de çalışıyor eşimin ona yani İmamoğlu’na hizmet etmesini istemiyorum sözüne karşın sen merak etme hükümet bizde o İBB’de seçimi kazansa bile biz onu topal ördek yapacağız demekten çekinmemişti.

Üstteki oy oranlarına bakar mısınız İmamoğlu’nun Murat Kurum’a attığı oy farkı Erdoğan’ın 1994’de aldığı oydan daha fazla.

Peki açık ara fark ile kazanılan seçimden sonra Ak Parti Hükümeti İmamoğlu ve ekibinin İstanbul’ halkına hizmet etmesine imkân sağladı mı sanıyorsunuz?

Hayır Topal ördek yapacağız sözlerinin daha fazlasını yaparak 19 Mart 2025’de sahur vaktinde onlarca polis ile konutu basılarak yüzler mesai arkadaşı ile beraber göz altına alınarak bırakın İBB’yi topal ördek yapmayı adeta kafasına kesilmiş ördek yamak için akla hayale gelmeyen bir operasyon ile ZİNDAN’ A ATILDI.

Soruşturma ve dava elbette herkese karşı açılabilir burada sorun yok. Ancak zaten delilleri aylar öncesinde toplamışsınız neden yargılama tutuklu olarak yapılıyor ?

Hadi diyelim ki ekonomik olarak yolsuzluk yapıldı. Bu halkı İmamoğlu terör örgütüne destek verdi diyerek suçlarken halkın buna inanacağını mı düşündünüz ? İstanbul Üniversitesi öğrencileri bariyerleri aşıp SARAÇHANE’DE Halkın ile birleşmesinden ve bir çok üniversitede protesto eylemi olmasaydı ve İstanbul haklı sokağa çıkmasaydı bir basın mensubu olarak 22 Mart 2025’de İstanbul Valisi Davut Gül’ün % 2000 İBB’ye kayyum olarak atanacağın düşünmekteydim.

Ak Parti hükümeti daha doğrusu Erdoğan İmamoğlu ve arkadaşlarına karşı en son çare olan tutuklamayı yapmayıp sadece ekonomik olaylardan dolayı dava açsaydı ve dava tutuksuz devam etseydi halkı bu kadar kızdırmayabilirdi.

Ak Parti için henüz her şey bitmiş değil. Deliller toplandı İmamoğlu ve arkadaşları hakkında açılan terör davası hemen düşerse, diğer ekonomik içerikli davada tutuksuz yapılırsa Ak Parti’de Konut fiyatlarını, kiraları ve gıda fiyatlarını aşağı çekerse birde bir gün ile 17 yıl bekle sonra emekli ol denilen feci hata gibi halkın canını sıkan işler düzeltilirse genel seçimde yine en güçlü adaylardan birisinin Ak Parti olabileceğini düşünüyorum.

Ak Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi Ak Parti şapkası ile değil Ülkenin Cumhurbaşkanı şapkası ile yönetmeyi denemelidir. Ak Parti şapkası ile yönetirse sadece onların cumhurbaşkanı olur.

Erdoğan Ak Parti şapkası ile bizim İBB adayımız başbakan onların adayı SİSİ derse bu dil olmaz. İstanbul halkı 3 sefer Ekrem İmamoğlu’nu İBB başkanı seçti.

Yani şu an Erdoğan’a göre İstanbul’u Sisi’mi yönetiyor ? Daha kısa bir süre önce Gaziosmanpaşa’da yaptığım sokak röportajında bir seçmen Erdoğan’ın üslubu ve dili iyi bir dil değildir.

Oyunuzu bizim adayımıza mı yoksa Sisi’ye mi vereceksiniz demesi kabul edilmez. Demesi gereken şey İBB’de bir çok aday var Ak Parti’nin adayı Binali Yıldırım CHP’nin adayı da Ekrem İmamoğlu halkımız kimi İBB başkanı seçerse hükümet onunla çalışmak zorunda demesi gerekirdi.

Erdoğan Mert insanları severe. İmamoğlu’na kenar ilçe belediye başkanı diyerek küçümsediler. Halk hiç bir zaman tepeden bakan ve havalanan yöneticileri sevmez.

Şu an Hükümet Ak Parti’nin elinde. Ekonomik yolsuzluk var diyerek rakibi İmamoğlu’nu tutuklayıp cezaevine atmasını semen siyasi bir eylem olarak görür. Kim ne derse desin Hükümet nüfusu 1 milyon’ u geçen Esenyurt’a Kayyum atadı halktan ciddi bir tepki almadığı için pek tabi olarak 22 Mart 2025’de İBB’ye de Kayyum atamak için her türlü hazırlığı yaptı öğrenci hareketleri ile bu iddiasında şimdilik vaz geçti.

Kim ne derse desin her gün sokak röportajı yapan ve yüzlerce seçmen ile röportaj yapan birisi olarak İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanıp zindan’ a atılması toplumun hafızasında ciddi bir travma oluşturdu.

Ak Parti ve Erdoğan acilen toparlanmak istiyorsa yargıya müdahaleyi bırakacak ve işlerin düzgün ilerlemesine ses çıkarmayacak. Daha yeni Mahkeme İstanbul Üniversitesine İmamoğlu’nun diploma iptali ile alakalı bazı sorular sordu. Daha cevap gelmeden o mahkeme dağıtılıyorsa halkın burada bir bit yeniği aramasına kimse itiraz edemez. Mademki kritik bir süreç bırakın İmamoğlu’nun diploması ile akalı kararını versin sonra tayini ondan sonra çıksın çok mu zor bunu sağlamak ?

Bir tarafta İsrail sınırlarımıza dayandı içte birliği sağlamamız lazım diyeceksiniz öte yanda her gün bir dalga ile son seçimde birinci parti olan CHP’nin başkanlarına yönelik tutuklama yapacaksınız ve bu halk da size bravo mu diyecek ?

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner 21 Haziran 2025