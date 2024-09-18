Bilgi Evleri’nde Kurs ve Atölye Çalışmaları İçin Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde kurs ve atölye çalışmaları için kayıtlar başladı. 5 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek öğrenci kayıtları için başvurular Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evi şubelerinden yapılabiliyor.  

ÖĞRENCİLER ERKEN YAŞTA BECERİLERİNİ KEŞFEDİYOR

Bilgi Evleri’ndeki karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları kurslarının yanı sıra satranç, kâğıt sanatları, eğlenceli bilgiler, beceri ile akıl ve zekâ oyunları gibi alanlarda çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Kurs ve atölyelerde öğrenciler haftada bir gün bir araya gelerek çalışmaları sürdürüyorlar. Bir üye aynı anda 3 kurs ve 3 atölye çalışmasına kayıt yaptırabiliyor.
Zeytinburnu Bilgi Evleri kurs ve atölye çalışmalarıyla, üyelerin temel el becerileri kazanması, stratejik düşünme biçimleri ile dikkat ve odaklanmalarını geliştirmesi ve çeşitli sanat kollarının inceliklerini öğrenmesi amaçlanıyor. 

KURS VE ATÖLYELER MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK

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Kurs ve atölye faaliyetleri 7 Ekim Pazartesi günü başlayarak 31 Mayıs 2025 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek. 2 dönem halinde devam edecek olan çalışmaların 2. dönemdeki kayıtları 20 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dersler 3 Şubat’ta başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin faydalanabileceği etkinliklere katılım için Bilgi Evleri’ne üyelik zorunluluğu aranırken, ayrıca kurs için de başvuru yapmak gerekiyor. Uygun koşulları sağlayan Zeytinburnulu öğrenciler, kendilerine en yakın Bilgi Evi’ni ziyaret ederek kayıt yaptırabiliyorlar.

Bilgi Evleri’nde Yer Alacak Atölye Çalışmaları:

Akıl ve Zekâ Oyunları 
Satranç 
Beceri 
Kâğıt Sanatları 
Görsel Sanatlar 
Eğlenceli Bilgiler 
Üreten Çocuklar
Zihin Egzersizleri
Dekoratif Ahşap Süsleme

Bilgi Evleri’nde Yer Alacak Kurs Çalışmaları:
Anlayarak Hızlı Okuma
Mental Aritmetik
Bağlama
Drama
Gitar
Piyano
Halk Oyunları
Robotik Kodlama
Karikatür
Temel Resim
Keman
Sahne Sanatları
Ritim- Perküsyon 
Şan
Pratik Matematik          
Modern Sanat        
Natürel Sanat                            
Sahne Sanatları 
Modern Dans          
Akıl ve Zekâ Oyunları           
Beceri                            
3D Tasarım.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA)  

Editör: Hüseyin Çetiner