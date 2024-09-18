Bilgi Evleri’nde Kurs ve Atölye Çalışmaları İçin Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde kurs ve atölye çalışmaları için kayıtlar başladı. 5 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek öğrenci kayıtları için başvurular Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evi şubelerinden yapılabiliyor.

ÖĞRENCİLER ERKEN YAŞTA BECERİLERİNİ KEŞFEDİYOR

Bilgi Evleri’ndeki karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları kurslarının yanı sıra satranç, kâğıt sanatları, eğlenceli bilgiler, beceri ile akıl ve zekâ oyunları gibi alanlarda çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Kurs ve atölyelerde öğrenciler haftada bir gün bir araya gelerek çalışmaları sürdürüyorlar. Bir üye aynı anda 3 kurs ve 3 atölye çalışmasına kayıt yaptırabiliyor.

Zeytinburnu Bilgi Evleri kurs ve atölye çalışmalarıyla, üyelerin temel el becerileri kazanması, stratejik düşünme biçimleri ile dikkat ve odaklanmalarını geliştirmesi ve çeşitli sanat kollarının inceliklerini öğrenmesi amaçlanıyor.

KURS VE ATÖLYELER MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Kurs ve atölye faaliyetleri 7 Ekim Pazartesi günü başlayarak 31 Mayıs 2025 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek. 2 dönem halinde devam edecek olan çalışmaların 2. dönemdeki kayıtları 20 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve dersler 3 Şubat’ta başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin faydalanabileceği etkinliklere katılım için Bilgi Evleri’ne üyelik zorunluluğu aranırken, ayrıca kurs için de başvuru yapmak gerekiyor. Uygun koşulları sağlayan Zeytinburnulu öğrenciler, kendilerine en yakın Bilgi Evi’ni ziyaret ederek kayıt yaptırabiliyorlar.

Bilgi Evleri’nde Yer Alacak Atölye Çalışmaları:

Akıl ve Zekâ Oyunları

Satranç

Beceri

Kâğıt Sanatları

Görsel Sanatlar

Eğlenceli Bilgiler

Üreten Çocuklar

Zihin Egzersizleri

Dekoratif Ahşap Süsleme

Bilgi Evleri’nde Yer Alacak Kurs Çalışmaları:

Anlayarak Hızlı Okuma

Mental Aritmetik

Bağlama

Drama

Gitar

Piyano

Halk Oyunları

Robotik Kodlama

Karikatür

Temel Resim

Keman

Sahne Sanatları

Ritim- Perküsyon

Şan

Pratik Matematik

Modern Sanat

Natürel Sanat

Sahne Sanatları

Modern Dans

Akıl ve Zekâ Oyunları

Beceri

3D Tasarım.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)