Her gün dünyada milyonlarca insan, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisine bağlı bir yaşam sürüyor. Dünya genelinde 850 milyon kişinin böbrek hastalığıyla yaşadığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 3 milyonu düzenli diyaliz tedavisine bağlı. Türkiye'de ise 80 binin üzerinde kişi diyaliz hizmeti alıyor ve bu rakam her geçen yıl artış gösteriyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde, bu hizmetlere erişim daha da önem kazanıyor.

Böbrek Hastalıkları ve Diyaliz: Verilerle Gerçekler

Dünya genelinde böbrek hastalıkları, her 10 kişiden 1’ini etkiliyor.

Kronik böbrek hastalığına sahip bireylerin %15’i, ilerleyen dönemlerde diyaliz tedavisine başlamak zorunda kalıyor.

Türkiye’de diyaliz hastalarının %35’i 60 yaş ve üzeri bireylerden oluşuyor, ancak genç yaş gruplarında da bu tedaviye olan ihtiyaç artıyor.

Boğaziçi Diyaliz Merkezi, bu istatistiklerin farkında olarak her yaş grubundan hastaya uygun tedavi çözümleri sunuyor. İleri teknoloji ve insana değer veren yaklaşımıyla, hastaların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını destekliyor.

Kadıköy bölgesinde, böbrek hastalarına özel olarak tasarlanmış bir hizmet sunan Kadıköy Diyaliz Merkezi - Boğaziçi Diyaliz, hasta odaklı yaklaşımı ve modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Tedavi sürecini kolaylaştıran servis vs. gibi çözümleri ve konfor odaklı hizmetleriyle, sadece fiziksel sağlık değil, ruhsal iyilik hali de ön planda tutuluyor.

Diyaliz Tedavisinin Önemi

Diyaliz, böbreklerin doğal yollarla yerine getiremediği toksinlerden arınma ve sıvı dengesi sağlama gibi hayati görevleri üstlenir. Tedavi edilmediği durumda, böbrek yetmezliği ölümcül sonuçlara yol açabilir. Türkiye'deki böbrek yetmezliği hastalarının %90'ı hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyarken, hastaların yaşam kalitesini artıracak çözümler sunmak kritik bir önem taşıyor.

Boğaziçi Diyaliz Merkezi, bu çözümleri Kadıköy bölgesinde ulaşılabilir hale getiriyor. Hastaların tedavi sürecini desteklemek üzere geliştirilen kişiselleştirilmiş tedavi planları ve uzman kadrosu, bölge halkına büyük bir avantaj sağlıyor.

Kadıköy’de Diyaliz Hizmetlerine Erişim: Kolaylık ve Konfor

Kadıköy, hem yoğun nüfusu hem de merkezi konumuyla bölge sakinlerine çok çeşitli sağlık hizmetleri sunan bir İstanbul semti. Boğaziçi Diyaliz Merkezi, toplu taşımaya olan yakınlığı ve özel servis ağı sayesinde hasta ve yakınlarına kolay ulaşım imkânı tanıyor. Marmaray ve metro gibi ulaşım seçenekleriyle merkez, Kadıköy’deki hastalar için son derece erişilebilir bir konumda bulunuyor.

Ayrıca, merkezde hastaların tedavi sürecini daha konforlu hale getirmek için LCD televizyonlar, internet erişimi ve ergonomik koltuklar sunuluyor. Diyaliz tedavisi sırasında zamanı daha keyifli bir hale getirmek için sunulan bu olanaklar, hastaların ruhsal iyilik haline de katkı sağlıyor.

Merkezde, modern diyaliz makineleri ve güncel teknolojiler kullanılarak en etkin tedavi olanakları sunuluyor. Uzman doktorlar ve deneyimli diyaliz teknisyenlerinden oluşan ekip, her hastanın tedavi sürecini yakından takip ediyor. Bu, olası komplikasyonların önlenmesi ve en üygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için kritik bir öneme sahip.

Türkiye’de SGK kapsamında hizmet veren merkezlerden biri olan Boğaziçi Diyaliz, hastalarına maddi anlamda da destek oluyor. Tedavi masraflarının tamamını karşılayan SGK desteği sayesinde, hastaların cebinden ek bir üret çıkmıyor. Bu da merkezi, Kadıköy ve çevresindeki böbrek hastaları için daha da cazip bir seçenek haline getiriyor.

Modern teknoloji, uzman ekip ve konforlu tedavi alanları ile hastaların yaşam kalitesini artırma konusu 2025'te de diyaliz merkezlerinin ana konularından biri olacak. Her hafta bu hizmetin hastalar tarafından alınması gerektiği düşünüldüğünde, pek çok hasta için bu rutin hizmeti konforlu şekilde alabilmenin önemi daha da one çıkıyor.