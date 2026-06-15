ZEYDEF BAŞKAN ÇAKIR KONUKLARINI KAHVALTIDA AĞIRLADI

Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde muhteşem bir konakta hizmet veren Dervişan Sofrasında yapılan kahvaltılı istişare toplantısında ilk selamlama konuşmasını ZEYDEF başkanı iş insanı Mehmet Çakır yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Çakır konuşmasında şunları söyledi ”Öncelikle bu Pazar sabahı aileniz ile baş başa kahvaltı yapmak varken ZEYDEF olarak davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize kendim ve ZEYDEF adına teşekkür ederim.

Daha önce ZEYDEF çatısı altında bulunan bazı derneklerimiz bundan 6 sene önce ayrılıp İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (İZEDEF) ismi ile yeni bir Federasyon kurdular.

Zeytinburnu hem nüfus hem de yüz ölçüm olarak İstanbul’un küçük ilçelerindendir.

Burada iki Federasyona hiç gerek yok diyerek İZEDEF başkanı değerli dostum başkan Murat Tufan ve arkadaşları ile beraber samimi ve içten müzakereler sonucu ZEYDEF çatısı altında yürümek için müzakereler yaptık.

Sağ olsun Murat başkan biraz önce yaptığımız müzakereler sonucu birleşme konusunda hiç sorun kalmadığı ilan ederek hayırlı olsun dedi.

Burada bir kez daha Murat Tufan başkanıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına doğru ve olması gereken kararı verdikleri için kendilerine teşekkür ederim.

Bu birlikteliğin hepimiz için iyi sonuçlar doğurmasını temenni ederim.

Dervişan Sofrası Merkezefendi mekanını bize açan değerli dostum meclis üyesi meclis 1.başkan vekili iş insanı Cüneyt Tezcan’a teşekkür ederim.” Şeklinde konuştu.

ZEYTİNBURNU ŞANLIURFALILAR DERNEK BAŞKANI VE İZEDEF BAŞKANI MURAT TUFAN’DA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı Murat Tufan yaptığı konuşmada “Bir çok arkadaşım ve dostum sık sık beni gördükleri yerde ZEYDEF ile birleşme ne doldu diye soruyorlardı.

Hepimiz arkadaşız dostuz sözü uzatmadan söylüyorum şu an itibari ile arkadaşlarımız ile yaptığımız istişareler sonucu birleşme kararı aldık.

Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Kısa süre önce Mehmet Çakır başkanım ile beraber Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’u ziyaret ederek hem birleşme konusunu hem de Yöresel günleri konuştuk.

Nasip ise Başkan Arısoy ekibi ile durum değerlendirmesi yaparak bu konuda karartını vereceğini bizlere ifade etti yeni sürecin hepimiz için iyi olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu. .

Toplantıya katılan bütün dernek başkanları birlik ve beraberlik içinde hareket ettikleri için Hem Mehmet Çakır’a hem de Murat Tufan’a teşekkür ettikleri bir konuşma yaptılar.

Bizde Zeytinburnu merkezli yayın yapan bir medya kurumu olarak küçük olsun benim olsun demeyip büyük olsun hepimizin olsun diyen Mehmet Çakır’a ve Murat Tufan’a teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)