Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Başkanla Akşam Çayı” programı, Yenidoğan Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi. Mahalle muhtarı Hüseyin Sarıyer’in selamlama konuşmasıyla başlayan buluşmada vatandaşlar mikrofon alarak mahalleye ilişkin taleplerini ve şikâyetlerini dile getirdi.

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, belediye ekibiyle birlikte mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek, Yenidoğan buluşmasının 2025–2026 sezonundaki 10. mahalle toplantısı olduğunu ifade etti.

Asayiş ve denetim talepleri gündemdeydi

Yenidoğan Mahallesi sakinleri, bazı bölgelerde gecenin geç saatlerinde süren iş yeri faaliyetleri nedeniyle oluşan gürültü ve çevre rahatsızlıklarını gündeme getirirken; mahallede güvenlik denetimlerinin artırılması, polis ve bekçi ekiplerinin daha etkin sahada olması yönünde taleplerini paylaştı.

Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise denetimlerin sürdürüldüğünü, mühürleme işlemlerinin yapıldığını ve mühür ihlalinin tespiti halinde gerekli yasal süreçlerin işletildiğini kaydetti.

Kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de kentsel dönüşüm oldu. Mahalle sakinleri, bina ya da ada bazlı dönüşüm süreçlerinde anlaşma sağlanmasının zorlaştığını, bazı durumlarda çoğunluk oluşmadığı için sürecin ilerleyemediğini ifade etti.

Başkan Arısoy, kentsel dönüşümün yasal çerçevede belli çoğunluk şartlarıyla yürüdüğünü belirterek, süreçlerin sağlıklı ilerleyebilmesi için uzlaşının önemine dikkat çekti.

Çöp toplama saatleri ve sokak düzeniyle ilgili talepler

Vatandaşlar, gece saatlerinde konteyner boşaltımı sırasında yaşanan gürültü ve trafik yoğunluğuna dair görüşlerini paylaşırken, bazı sokaklarda park düzeninin bozulması nedeniyle araç giriş-çıkışlarının zorlaştığını belirtti. Yol çizgileri, yönlendirme ve denetimlerin artırılması talep edildi.

Ayrıca kamu alanlarının işgaliyle ilgili olarak iş yerlerinin önüne konulan dubalar gibi uygulamaların kontrol edilmesi yönünde talepler gündeme geldi.

Hayvan bakımı ve barınak hizmetleri konuşuldu

Toplantıda sokaktan sahiplenilen hayvanların bakım ve sağlık giderlerinin yüksek olması nedeniyle kısırlaştırma, aşı ve temel bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik talepler de dile getirildi.

Sosyal tesis uygulamalarıyla ilgili öneriler

Mahalle sakinleri, sosyal tesislerdeki indirim uygulamalarının kapsamının genişletilmesi, ilçede çalışan esnafın da bu imkânlardan yararlanabilmesi yönünde önerilerde bulundu.

Altyapı ve aydınlatma talepleri

Programda bazı sokaklarda aydınlatma ve elektrik direği eksikliği gibi altyapı konuları da gündeme getirildi. Özellikle karanlık kalan bölgelerde güvenlik endişesi oluştuğu belirtilerek, ilgili kurumlarla koordineli şekilde çözüm üretilmesi talep edildi.

Toplantı sonunda Başkan Ömer Arısoy, vatandaşların ilettiği tüm konuların ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini ve takip edileceğini belirterek mahalle sakinlerine katılımları için teşekkür etti.

