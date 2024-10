Günlük yaşantımızda Bluetooth kullanıyoruz. Ama anlamını bilmiyoruz.

Hepimiz Bluetooth’un kablosuz bir iletişim teknolojisi olduğunu biliyoruz, fakat adının ve logosunun 10. yüzyıldaki bir Viking kralından ilham aldığını bilmiyoruz.

Bluetooth logosu da antik çağın sonu ile Orta Çağ arasında Almanlar ve İskandinavlar tarafından kullanılan runik alfabeden esinlenmiştir. Logodaki H ve B harfleri de Harald Blåtand’ın baş harfleridir. Mavi diş anlamına gelen Bluetooth Fransız bir din adamı olan Æbelholt'lu William, Kral Harald In mavi dişini açıklayan ilk kişiydi.

İlginçtir ki, Bluetooth logosu da Antik Çağın sonu ile Orta Çağ arasında Almanlar ve İskandinavlar tarafından kullanılan runik alfabeden esinlenmiştir. Harald Blåtand'ın baş harflerini birleştirerek, şu anki logoyu ortaya çıkarmışlardır. Bluetooth teknolojisi, 1994 yılında Ericsson firmasında çalışan elektrik mühendisi Dr. Jaap Haartsen tarafından icat edildi.

Bluetooth resmi olarak 1998'de piyasaya sürüldü ve Ericsson ilk Bluetooth telefonunu 1999'da icat etti. Teknoloji bugün hala yaygın olarak kullanılıyor.

Teknoloji yorumcularının marka tanıtımcılarının, satıcıların, üreticilerin, asla söyleyemeyeceği gerçekleri yani Bluetooth kulaklıkların zararlarını anlatacağım bu yazımda…

Teknoloji ilerledikçe bu cihazların çok kullanmaya başladık. Günlük hayatta çevremize baktığımızda kulaklıkla dolaşmayan insan nadir olarak görürüz. Artan kulaklık kullanımı yüksek sesle müzik dinleme ile birleşince zararı kat kat arttı. Uzmanlar uzun süre kulakta kalan kulaklıklarının kalıcı işitme kaybına, kulak içi iltihaba sebep olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca kulaktan dalgalanan Wifi dalgaları beyin tümörlerine sebep olabilir, diye uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Bluetooth kulaklıklar 6 ay kullanıldığında ise sağlık yönünden ne gibi sonuçlar doğurabileceğine bakalım! Kulak içinde bir dolgunluk, ağırlık hissedilir ve işitme kaybı az da olsa görünür bunu birçok kişi halk arasında yaygın olarak bilinen, kulak kiri buşon olarak bilinir. Ama biz buna kir demeyelim, aslında bu son derece vücudun normal bir sıvısı, kulağın içerisindeki yabancı cisimleri dışarı atmak için salgılanan bu sıvı, kendi kendine kulağa zarar verecek her ne olursa olsun kulak kepçesine atar.

Ama siz kulağın çalışma alanına müdahale ederseniz ne olur?

Bluetooth kulaklıklar, dışarıdan kulağın hava almasına engel olduğu için kulağın hava bağlantısı kesiliyor. Peki, kesilince ne olur? Kulak sıvısının Ph değeri değişiyor, daha katı hale geliyor böylelikle kulaktan buşon dışarı atılmıyor ve her seferinde buşonu kulak kirini içeri doğru itmeye başlıyorsunuz ve orası her geçen gün katılaşıyor ve doluyor. Dolgunluk hissinin ardından işitme kaybı gerçekleşiyor. Hastaneye gittiğimizde ise kulaklarımızı temizletmemiz gerektiği söyleniyor. Bu da kulak yapısına dışarıdan müdahale edilerek kulak içyapısının tembelleşmesine olanak sağlıyor ve kulak kendi kendine sıvı üretmekten vazgeçiyor. Bu da bize belli aralıklara dâhilinde hastanelere giderek kulak buşon temizliği yaptırmamıza sebep oluyor.

Bluetooth veya normal kablolu kulaklık günde 1 saatten fazla kullanıyorsanız eğer yapmanız gereken ilk olarak her 10 dakikada bir kulaklığı çıkarıp kulağın içerisine hava alması sağlanır Nasıl bizim nefes almamız gerekiyorsa kulak anatomik yapısı olarak da buna ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Peki, bu ne kadar süre olacak sorusuna cevap olarak ise diyelim ki bir saatten fazla gün içerisinde kullandığınızı varsayarsak yapılması gereken tıbbi açıdan gliserinli damla kullanılmalı kulak kirinin yumuşamasını sağlamalısınız. Yapılmadığında ise kulak mantarına sebep olur. Kulaklıklar kulak kanalının sıcaklığını arttırır, bu da cildin aşınmasına ve zararlı bakterilere neden olabilir. Ayrıca, başkası tarafından hiç kullanılmamış olsalar bile, kulaklıklarınızı düzenli olarak temizlemek gerekir.

Bu arada dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise kulak çubukları kesinlikle kullanılmamalı hatta pamuklu çubuklarda dâhil olmak üzere bunlar kulağa daha da zarar vermektedir. Bu kulak temizleme çubuğu yani pamuklu çubuk kulağın içi için değil dış kulağın kıvrımlarını temizlemek için üretildiğini unutmayın.

Son zamanlarda toplu taşımada özellikle gençlerde büyük kulaklık kullanımı yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu kulaklıklar ise kulak kepçesine verdiği zarar unutulmamalıdır. Kulak burun boğaz hekimleri genelde hiçbir şekilde kulaklık kullanmazlar ve çok uygun olmadığını ifade ederler ülkemizin dışına çıkalım yabancı doktorlar bu konuda neler diyor bakalım bunlarda bizim yazımızda yazdığımız gibi günde 2 saate yaklaşmayacak şekilde kullanılmasını öneriyorlar.

Ama şu unutulmamalıdır her 10 dakika da bir kulaklık çıkartılıp 2 dakika boyunca kulağın hava ile teması sağlanır.

Yapılan araştırmada 19 yaş altı gençlerde kulaklıklarda yüksek sesle müzik dinleyenlerin %24 ünde ciddi işitme kaybı tespit edilmiş olduğunu biliniyor. Kulaklıkların uzun süre kullanımı her hangi marka olursa olsun ayırt edilmeksizin hücre DNA sında zarara yol açar.

Bluetooth Kulaklıklar ne tür radyasyon yayar?

Kablosuz (Bluetooth) kulaklık kullanıyorsanız, vücudunuzu radyasyona maruz bırakıyorsunuz. Vücut sağlığı üzerindeki bu düşük frekanslı radyasyonlarla ilgili araştırmalar yetersiz olsa da vücudumuzu zararlı radyasyona maruz bıraktığımız fikri rahatsız edici. 2018'de yapılan bir çalışma, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), radyo frekans (RF) radyasyonun, erkek sıçanlarda kanserojenleri yansıtan biyolojik etkiler yarattığını buldu.

Bluetooth kulaklıklar, bilgisayarlar, cep telefonları ve hatta mikrodalga fırınlar gibi cihazlar, radyo frekansı radyasyonu (RFR) adı verilen bir tür düşük seviyeli Elektro Manyetik Frekans(EMF) yayar.

2011 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, bu tür radyasyonu insanlar için olası kanserojen olarak sınıflandırdı. Sınıflandırma, cep telefonu kullanımına bağlı olarak glioma (bir tür beyin kanseri) riskindeki artışa dayanıyordu. Daha da ötesi 2018 yılında Ulusal Toksikoloji Programı (NTP) tarafından yapılan bir araştırma, 2G ve 3G cep telefonlarında kullanılan yüksek seviyelerde RFR'ye maruz kalmanın, sıçanlarda kansere yol açabileceğini buldu.

Güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat edin, çünkü güneş ışığı Bluetooth kulaklıklardaki radyasyon miktarını artırabilir.

Bluetooth un oluşturduğu manyetik alan kulağa zarar verebilir mi?

“Sar' endeksi diye bir şey var.” Sar endeksi vücudun absorbe ettiği manyetik alan miktarıdır. Bu manyetik alan miktarı ortalama 1,4 sar bölü kilogramdır. Bluetooth kulaklıklar bunun 4'te 1'i kadardır.

Kulaklık sar değeri kaç olmalı?

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Federal İletişim Komisyonu Na göre ideal SAR değeri 1.60 W/kg olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği Konseyi ise bu oranı 2.0 W/kg olarak belirlemiştir.

Soruna cevap olarak ise Bu kulaklıklar Bluetooth sistemi ile çalışır aslında radyo frekans radyasyonudur. Yani iyonize olmayan bir radyasyondur. Sar endeksi yani vücudun manyetik olan miktarı ortalama 1/4 Sar kg dir kablosuz kulaklıklar bunun 4/1 kadarıdır.

Kablosuz kulaklıkları kullanmak kanser yapar mı? Sorusuna cevap verelim…

Yapılan araştırmalara göre hücre DNA sında bozulmalara ve kanser oluşmasına zemin hazırlama gibi durumlara sebep olabileceği belirtiliyor.

Kanser anlamında bu tür kulaklıkların kısa süreli kullanımında bir sıkıntı olmayacağı söylenebilir. Fakat en kötü tarafı bunun birikici birikmiş etkisi olmasıdır. Dolayısıyla bu kulaklıkların uzun süreli kullanımı sonrası DNA hücre bozulmasına ve ileride ise kanserli hücre oluşmasına sebep oluyor. Örnek ile açıklayalım daha iyi anlaşılması için su 2.45 Ghz’de titreşim gösteriyor. Vücudumuzun büyük çoğunluğu su olduğu ve hücreyi su moleküllerin beslediği için routerler ve Bluetooth cihazları su moleküllerinde çok ufakta olsa bir titreşim gösterir.

Bilim adamları, kronik EMF maruziyetinin potansiyel sağlık risklerinin kanser, genetik hasarlar, nörolojik bozukluklar, öğrenme ve hafıza açıkları ve diğerleri arasında üreme sorunlarını içerdiği konusunda uyardılar. Bluetooth ve kablosuz kulaklıklar bir cep telefonuna kıyasla daha düşük düzeyde radyasyon yayarken, bunların yerleştirilmesi bazı sağlık uzmanları için büyük bir endişe kaynağıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) ve Birleşmiş Milletleri, insanları potansiyel olarak zararlı sağlık etkilerine karşı daha iyi korumak için kablosuz cihazlarımızdan EMF ye maruz kalma konusunda daha katı kurallar benimsemeye çağırdığı biliniyor…

2015 yılında 200 bilim insanından oluşan bir ekibin Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne ilettiği raporda, iyonlaşmayan elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda endişe duydukları belirtiliyor.

Yine de ABD Ulusal Toksikoloji Programı’nda yapılan bir araştırma gösteriyor ki, her gün bir insan kadar Bluetooth radyasyonuna maruz kalan deney farelerinin beyninde ve kalbinde tümör oluşumları başlıyor.

Aynı zamanda özellikle kablosuz kulaklık pazarındaki artışlara bakınca bu oran artmaya devam ediyor ve yarın bir gün her kullanıcı en az bir Bluetooth kulaklık göreceğiz. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre; İnsanların bu tarzda kablosuz cihazların elektromanyetik dalgalarına uzun süre maruz kalmaları sonucunda genetik bozukluk, kanser, öğrenme güçlüğü, nörolojik sorunlar, hafıza problemleri ve üreme gibi birçok hastalığa yol açabilecek olması yününde. Bu araştırmaya 42 ülkeden 247 bilim insanı imza atmıştır. Kablosuz kulaklıkların uzun kullanımı sonucu yayılan elektromanyetik dalgalara maruz kalıyoruz ve sağlığımızı riske atmış oluyoruz.

Kablolu ya da kablosuz kulaklıklar kullanılırken cep telefonunun elde ya da pantolonun ön cebinde taşınması yerine pantolonun arka cebinde, telefonun ön yüzü vücuda bakacak şekilde taşınmalıdır.

Telefonun arka yüzü vücuda bakacak olursa, anten telefonun arka yüzüne yakın olduğundan vücudun, EM dalgaları zırhlaması nedeniyle telefonun gücü artarak kullananı daha fazla etkileyecektir. Her şey düşünüldüğünde, kablosuz cihazlarımızdan yayılan radyasyona kronik maruz kalma ve bunun sağlığı nasıl etkilediği hakkında daha fazla veri toplamaya ve buna göre maruz kalma sınırı yeniden gözden geçirmeye büyük ihtiyaç var gibi görünüyor.

Bluetooth kulaklıklar, gelişen teknoloji ile birlikte insan hayatını kolaylaştıran, vazgeçilmez teknolojik aksesuarlardan birisi haline geldi ama Bu konuda biran önce tedbirler alınmalı diye düşünüyorum yoksa geleceğimiz dediğimiz nesil işitme kaybı ile sorun yaşayacak…

Artık gençlerle nasıl iletişim kuracağımızı bilemiyoruz. Çünkü gençler bizi duymuyor artık.

İkinci el kulaklık satın almayın ve kullanmayın. 60 dakikadan ve %80 ses seviyesinden fazla seste müzik vb. dinlemeyin. Kulak içi kulaklıkları kulak kanalına zorlamayın. Yürürken veya araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemeyin.

Karar sizin Vesselam

istanbul Times - Ömer Kantemür

Sözcük:

Buşon: Kulak kiri

Sar: Değer

Routerler: Yönlendirici