İşte o İlginç söyleşi ;

Öncelikle Topkapı29 Projesi hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe 30 yıllık bir tecrübeye sahip Akzirve’nin öne çıkan projelerinden biri Topkapı29’dur. Zeytinburnu’nda inşaatına iki yıl önce başladığımız projemiz; 1691 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada barındırıyor. 15 vinç ve 2 binden fazla çalışanla konut sektöründe en hızlı proje olma özelliğini taşıyan Topkapı29’un birinci etabını hızlı bir şekilde bitirdik. Diğer etapların inşaatı da hızla devam ediyor. Dünya standartlarına sahip projemiz İstanbul’un merkezinde benzersiz bir konumda bulunuyor. Şehrin kalbinde konumlandığını söyleyebiliriz. Karayoluna direkt çıkışıyla metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray istasyonlarına 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Zeytinburnu sahiline ve tüm ulaşım noktalarına bağlantılarıyla konumu daha da önem kazanıyor.

Proje Zeytinburnu’na nasıl bir katkı sağlayacak?

Projemiz; tüm ulaşım ağlarının kesiştiği noktada hastaneler, okullar, iş ve yaşam merkezleriyle çevrili benzersiz bir lokasyonda. Doğrudan E-5 bağlantısının ve toplu ulaşım hatlarının hemen yanında olan Topkapı29 Projemiz, kendine özgü mimarisi ve konseptiyle İstanbul’un ve bölgenin yani Zeytinburnu’nun da yeni sembolü olacak. Projemiz; yenilikçi mimarisi, parkları, alışveriş caddesi, yaşam merkezi, otel ve sineması ile bölgeye hareket getirip canlandıracak. Projemiz içinde yer alan 10 bin metrekare büyüklüğündeki kent park; konser, yazlık sinema gibi kültür-sanat ve eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Bütün bunlarla Zeytinburnu’na katma değer sağlayacak olan projemiz çok çeşitli kullanım alanlarıyla bağımsız bir ekosistem olarak bölge için çok amaçlı bir cazibe merkezi olacak.

Topkapı29’un diğer projeler arasında hangi özelliği ile dikkat çekiyor?

Avrupa’nın en iyi mimarlık ofislerinden Chapman Taylor tarafından tasarlanan projemiz, meydanları, özel peyzaja sahip yeşil alanları, sokakları, avluları ve sosyal buluşma noktalarıyla tamamen yaşam konforunu öne alan yenilikçi bir tasarım anlayışıyla hayata geçirildi. Topkapı29, entegre yaşam kenti konseptiyle yaşayanlarının birçok hayati ihtiyacını karşılayabileceği bir ekosistem olarak diğer projelerden ayrışıyor ve öne çıkıyor. Topkapı29, yaşayanların evinin dışında alışveriş caddesinden ofis, alışveriş merkezinden otele kadar tüm günlük ihtiyaçlarına yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri, evlerinde ise son teknoloji kullanılarak tasarlanmış sistemler ile yaşamın keyfini sürebilecekleri şekilde projelendirildi.

Projemiz, yaşayanların hayatını kolaylaştıracak birden fazla ortak kullanım alanına ev sahipliği yapmakta. Ev sahipleri, evlerinden çıkıp sadece birkaç dakikada spor salonuna gidebilir sonrasında SPA veya açık, kapalı havuzda günün yorgunluğunu atabilir. Kütüphanede sakinliğin tadını çıkarabilir, TV salonunda arkadaşlarıyla film izleyerek sosyal yaşamın keyfini doyasıya yaşayabilir. Özetle projemiz ilkleri getiren bir ekosistem olarak diğer projeler arasında dikkat çekiyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de yapıların depreme dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Artık ev sahibi olmak isteyenler bu konuya da dikkat ediyor. Topkapı29’dan gönül rahatlığıyla ev alabilir miyiz?

Doğal afetler ülkemizin bir gerçeği. Önemli olan yapıların usulüne uygun olması ve olası deprem için tüm tedbirlerin alınması. Projelerimizin geliştirme aşamasından itibaren biz de bu detayı göz önünde bulunduruyoruz ve proje tasarımı, kullanılacak malzemeler gibi tüm detaylarda yönetmeliklere göre hareket ediyoruz. Bunun için de hem Boğaziçi Üniversitesi hem de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan kontroller sonrası projemizin dayanıklılığı tekrar tasdik edilmiş oldu. Her iki üniversiteden de bu konuda onaylı sertifikalarımızı aldık.

Proje tasarımının her aşamasında kendi alanlarında uzman ve birçok başarılı projede imzası bulunan firmalarla koordineli olarak çalıştık. Topkapı29 Projemizin yapıları, zemin altında üç bodrum kata sahip, farklı kat adetleri ile teşkil edilmiş betonarme binalardan oluşuyor. Temel olarak bodrum katlarda kaset döşemeler ile düzenlenmiş perde-çerçeve taşıyıcı sistem, kulelerde ise kirişsiz döşemeler ve betonarme çekirdek ve çevre perdeleri ile kolonlar tercih edildi.

Yapı malzemelerimiz ise C40 sınıfı beton ve B420C sınıfı betonarme çeliğidir. 2018 tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği; 2000 tarihli TS-500 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları); 1987 tarihli TS-498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Tasarım Değerleri) esaslarınca boyutlandırılmıştır. Yapılan kontrollerde, Topkapı29 projesinde afet ve acil durum senaryoları da göz önünde bulundurularak proje genelinde uygulanan tüm parametrelerin güncel yönetmeliklere uygun olduğu anlaşılmış ve onaylanmıştır.

Topkapı29’da kaç tip daire bulunuyor?

Projemiz; 5 ile 15 katlı 16 blokta birbirinden farklı tarzları yansıtan 1691 daireden oluşuyor. Bu daireler 1+1, 2+1, 3+1, 4,5+1, 5+1 şeklinde değişen boyutlara sahip. Tavan yükseklikleri de standart üstü olup 3.05 metredir. Dairelerimizde 8 metrekare ile 28 metrekare arası geniş balkon ve 35 metrekare ile 80 metrekare arası da özel bahçeli teraslar bulunuyor. Ayrıca her daire için bir depo alanı ve özel otopark var.

Projede alışveriş caddesi nerede?

Projemiz, güney cephesi ünlü markalardan oluşan yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir alışveriş caddesi ve yeme-içme alanına sahip olacak. Bu yaşam merkezi İstanbul’un özellikle de bölgenin en cazip uğrak noktalarından biri olmaya aday.

Birazda Topkapı29’un sosyal alanlarından söz eder misiniz?

Sosyal tesisleriyle öne çıkan Topkapı29’da; fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi büyüklüğü yaklaşık 4 bin metrekareye ulaşan sosyal donatı alanları ve 10.000 m2 lik park bulunuyor.

Projenin yeşil alanları ve peyzajı hakkında bilgi verir misiniz?

Bizim projelerimizin odağında her zaman inşa ve çevre vardır. Projemiz de sosyal yaşamı ve yeşil alanları öne çıkartan, mahalle kültürünü modern temalarla birleştiren bir şekilde planlandı. Projemizin yaklaşık yüzde 64’ü yeşil alana ayrılmıştır ve proje içinde beş farklı temadan oluşan avlularımız, yarı olimpik açık yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Avlularımız meyve ağaçlarının yer aldığı ve dalından meyvesini toplayabileceğiniz meyve bahçesi, orman temalı avlu, yaz kış çiçekli olması için özenle seçilmiş türlerden oluşan mis bahçe çocukların oyun oynayabileceği yansıma havuzu gibi temalardan oluşmaktadır. Ayrıca projemizin hemen yanında yer alacak 10 bin metrekarelik büyüklüğündeki parkımız ile site sakinlerine keyifli bir yaşam sunmayı hedefliyoruz.

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de sürdürülebilirlik. Projenizdeki bu konuda yapılan çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indirerek, bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevreye ve sahiplerine saygıyla inşa edilen Topkapı29, sakinlerine LEED sertifikalı bir yaşam tarzı sunuyor. LEED sertifikalı bina demekle de şunu kast ediyoruz. Tüm binalar LEED sertifikasıyla çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği standartlarını karşılıyor. LEED sertifikalı daire, uzun vadede de enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar çevresel etkiyi azaltır, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur. LEED sertifikalı binalar iç mekan hava kalitesini iyileştirerek, sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı sunarlar, alerjileri azaltır ve solunum yolu rahatsızlıklarını en aza indirirler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)