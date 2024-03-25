KURULDUĞU GÜNDEN BERİ GELENEKSEL İFTARDA KURUCULAR ,YÖNETİM VE BURİSYERLER İFTAR’DSA BİR ARAYA GELİYOR

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi içinde yer alan Surname Resrtoran’ta bir araya gelen vakıf mütevelli heyeti,yönetim ve bursiyerler her yıl olduğu gibi bu yılda iftar programında bir araya geldi.

Vakıf başkanı iş insanı Vedat Toy bir selamla konuşma yaparak davete icabet eden herkese teşekkür etti.Vakfın kurucu başkanı Adnan Başdemir‘in ağabeyinin rahatsızlığından dolayı iftara katılamadığını hepinize selamlarını iletmeni istedi diyen Toy vakfımızın kurucuları içinde yer alan ve şu an hastanede yoğun bakımda olan Mustafa Başdemir ağabeyimize Allah’tan acil şifalar dilerim dedi.

Prof.Dr.Yüksel Altuntaş hayat hikayesine bursiyerlere anlatarak tecrübelerini paylaştı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)