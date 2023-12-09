Geçen hafta kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağmura teslim olan İstanbul’da pazartesi gününden itibaren yeniden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İstanbul gün boyunca parçalı bulutlu ile birlikte rüzgârlı olacak. Pazar günü etkili olması beklenen rüzgâr ile birlikte, Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında yaklaşık 6 derecelik bir düşüş bekleniyor. İstanbul bugün termometrelerin 20°C'ye kadar çıkacağı bir gün geçirecek. Bu gece sıcaklık 15° dereceye kadar düşüyor. İstanbul'un rüzgâr hızı güney batı 42 km/sa hızında ve hava şartlarına bağlı olarak değişen görüş mesafesinin 24 km olması bekleniyor.

Gün boyunca gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %91 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Bu gün İstanbul'un yağışlı olma ihtimaline gelirsek %15 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Tahmini nem oranı %73, çiy noktası 13°C ve basınç değerinin 1015 mb olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 20°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 15°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul’da önümüzdeki haftada yağış ve rüzgârlar etkili olmaya devam edecek. Karadeniz ve Marmara denizleri yeniden taşabilir.

İstanbul hava durumu 15 günlük tahminleri.

Haftalık Sıcaklıklar

İstanbul 15 günlük hava durumu

TARİH

HAVA DURUMU

GÜN

GECE

1 Ara Cum

Parçalı bulutlu

21

17°

2 Ara Cmt

Parçalı bulutlu

22°

16°

3 Ara Paz

Çok bulutlu

21°

15°

4 Ara Pzt

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Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

15°

12°

5 Ara Sal

Parçalı bulutlu

16°

12°

6 Ara Çar

Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

15°

12°

7 Ara Per

Yoğun sağanak yağmur

14°

8 Ara Cum

Yağmur ihtimali

13°

11°

9 Ara Cmt

Rüzgârlı

11°

10 Ara Paz

Az bulutlu ve güneşli

10°

11 Ara Pzt

Daha sıcak

16°

11°

12 Ara Sal

Bulutlu

17°

12°

13 Ara Çar

Hafif yağmur

15°

10°

14 Ara Per

Az bulutlu ve güneşli

14°

10°

15 Ara Cum

Hafif yağmur

11°

Kaynak: https://havadurumu15gunluk.xyz/