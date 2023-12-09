Geçen hafta kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağmura teslim olan İstanbul’da pazartesi gününden itibaren yeniden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İstanbul gün boyunca parçalı bulutlu ile birlikte rüzgârlı olacak. Pazar günü etkili olması beklenen rüzgâr ile birlikte, Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında yaklaşık 6 derecelik bir düşüş bekleniyor. İstanbul bugün termometrelerin 20°C'ye kadar çıkacağı bir gün geçirecek. Bu gece sıcaklık 15° dereceye kadar düşüyor. İstanbul'un rüzgâr hızı güney batı 42 km/sa hızında ve hava şartlarına bağlı olarak değişen görüş mesafesinin 24 km olması bekleniyor.

Gün boyunca gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %91 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Bu gün İstanbul'un yağışlı olma ihtimaline gelirsek %15 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Tahmini nem oranı %73, çiy noktası 13°C ve basınç değerinin 1015 mb olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 20°C olarak tahmin edilirken, bu günkü en düşük sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde gün doğmadan hemen önce 15°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul’da önümüzdeki haftada yağış ve rüzgârlar etkili olmaya devam edecek. Karadeniz ve Marmara denizleri yeniden taşabilir.

İstanbul hava durumu 15 günlük tahminleri.

Haftalık Sıcaklıklar

İstanbul 15 günlük hava durumu

TARİH HAVA DURUMU GÜN GECE 1 Ara Cum Parçalı bulutlu 21 17° 2 Ara Cmt Parçalı bulutlu 22° 16° 3 Ara Paz Çok bulutlu 21° 15° 4 Ara Pzt Kışın Metabolizmayı Canlandırmanın 6 Püf Noktası Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu 15° 12° 5 Ara Sal Parçalı bulutlu 16° 12° 6 Ara Çar Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu 15° 12° 7 Ara Per Yoğun sağanak yağmur 14° 8° 8 Ara Cum Yağmur ihtimali 13° 11° 9 Ara Cmt Rüzgârlı 11° 8° 10 Ara Paz Az bulutlu ve güneşli 10° 7° 11 Ara Pzt Daha sıcak 16° 11° 12 Ara Sal Bulutlu 17° 12° 13 Ara Çar Hafif yağmur 15° 10° 14 Ara Per Az bulutlu ve güneşli 14° 10° 15 Ara Cum Hafif yağmur 11° 9°

Kaynak: https://havadurumu15gunluk.xyz/