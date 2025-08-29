DÜNYA GERÇEKLERİNİ GÖRMEK YERİNE BİRBİRİMİZ İLE UĞRAŞIYORUZ

Bu durum Fatih Sultan Mehmet’in Bizans’ı kuşattığı bir dönemde Bizanslı bazı devlet yöneticilerinin melekler dişimi erkek mi konusunu tartıştığını ifade ederek bu durum yöneticilerin halktan kopuk olduğuna örnek veriliyordu..

Bugün siyasi otoritenin Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar’ı 10 sene önce başkanı olduğu Seyhan Belediyesinde yanlış bir işlem yaptığı gerekçesi ile Adana’da görev yaptığı halde İstanbul Silivri Marmara Cezaevine atılması bu sürecin hukuki olmaktan çok siyasi olduğu izlenimi veriyor.

AK PARTİLİ VE MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKLANLARI AK SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK MI ?

Seçmenin bir tülü anlam veremediği onlarca CHP’Lİ başkanın tutuklanmasına sebep olan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen A.İ.A ‘ın CHP’den çok Ak Parti’ li yöneticilerin başında olduğu belediye, kurum ve kuruşlardan daha çok ihale aldığı halde sadece CHP’li başkanların tutuklanması halkın zihninde yer bulamıyor.

IRKÇI,SOYKIRIMCI KATİL SİYONİST NETENYAHU VE SUÇ ŞEBEKESİNİN ABD’YE GÜVENEREK HER GÜN ÜLKEMİZİ TEHDİR ETTĞİ BİR ORTAMDA HÜKÜMETİN SUDAN SEBEPLERLE İBB’YE YÖNELİK 8.9.DALGA TUTUKLAMA OPERASYONLARI YAPMASI SADECE SİYONİSTLERE YARIYOR…

Soykırımcı İsrail’in Şam’ın 15 Km yakınına kadar gelip bir adım sonra sınırlarımıza gelip komşu olmak üzere olduğu bir ortamda hükümetin daha geniş pencerede bakıp kendi düşüncesi olan içte birlik konusunu çözmesi gerekirken sırf bir sonraki genel seçimi düşünerek siyasi atraksiyonlar yapmasının tek kârlı çıkanı İsrail terör devleti oluyor.

ÜLKENİN SELAMETİ İÇİN SON SEÇİMDE BİRİNCİ PARTİ OLAN CHP’YE YÖNELİK BASKILARA SON VERİN,İDDİANAMEYİ HAZIRLAYIN,İLK DURUŞMADA TUTUKLULARI SERBEST BIRAKIN YARGILAMA TUTUKSUZ DEVAM ETSİN İSRAİL’E DEĞİL KENDİ ÜLKENİZE HİZMET EDİN,EYLEM VE SÖYLELERİNİZ BİR OLSUN …

Bahçeli ve Erdoğan sık sık dışa karşı içte birlik olmamız lazım diyorlar daha bu sözlerin dumanı tüterken bakıyorsunuz bir şafak operasyonu ile onlarca CP’Li yönetici tutuklanmış. Eğer yolsuzluğa, haksız imar’a ve ahap çavuş ilişkisi ile Basın Ekspres yolundaki dere yatağına, Ataköy sahiline ,Zeytinburnu sahiline, Haramidere’ye ve bırada saymadığımız onlarca yere son 20 yılda imar verilen yerlere Bizans ve Doğu Roma İmparatorluğu 330’dan 1453’e kadar tam 1.120 yıl, Osmanlı 1453’den 1923’e kadar tam 470 yıl, Türkiye cumhuriyeti bir sente muhtaç olduğu halde 1923’den 2002’ye kadar 79 yıl imar vermediği onlarca yere imar veren Ak Partili belediye başkanlarına, TOKİ yöneticilerine ve diğer yetkililere yönelik de tutuklama neden yapılmıyor ?

Demirören Grubu’nun Eyüp Göktürk’teki yeşil alanına imar verip 600 milyon dolar haksız kazanç elde etmesine ortam hazırlayan kim ise neden o da tutuklanmıyor ?

Seçmen ve halk her şeyin farkında hiç kimse mühür bende Süleyman benim demesin. Herkes işlerini kanunlara göre adil yaparsa ülke hak ettiği yere gelir.

Bugün mühür sizde diye haksızlık yaparsanız yarın da bugün haksızlık yaptıklarınız mührü eline aldığı zaman o da sana haksızlık yaparsa bu işin sonu nereye verecek ?

Hükümete seslenmek isteriz bir an önce size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi siz başkasına yapmayacaksınız.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)