BASINA VE KAMUOYUNA



Bugün bir kez daha hukuka, demokrasiye, insan hakları mücadelesine, özgürlüklere yapılan bir saldırı ile karşı karşıyayız. İHD İzmir Şube Eş başkanı Av. Ali Aydın maalesef katledilmiştir.

İnsan hakları savunucusu Av. Ali Aydın’ın öldürülmesi sadece bir bireye değil, evrensel yaşam hakkına, hukuka ve demokrasiye yönelmiş ağır bir saldırıdır. Yaşam hakkı, hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyecek bir haktır.



İHD İzmir Şube Eş başkanı ve Avukat Ali Aydın’ın öldürülmesi, sadece bir bireye değil, yaşam hakkına, hukuka ve demokrasiye yapılmış ağır bir saldırıdır.

Yaşam hakkı mutlak bir haktır ve devlet, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği, yaşamı korumak, öldürülmeyi engellemek ve ihlallerde etkili biçimde hesap sormakla yükümlüdür.



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İnsan Hakları Komitesi olarak, failin yanı sıra azmettirici ve ihmali bulunan tüm kamu görevlilerinin açığa çıkarılmasını; etkili, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz.

İnsan hakları savunucularının ve toplumun tüm kesimlerinin güvenliği sağlanmalı, cezasızlığa izin verilmemelidir.

İHD İzmir Eş Başkanı’nı saygıyla anıyor; ailesine, yol arkadaşlarına ve İnsan Hakları Derneği camiasına başsağlığı diliyoruz.

Bu saldırının takipçisi olacağımızı ve insan hakları mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)