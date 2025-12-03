İŞTE MECLİS ÜYESİ İBRAHİM CİN'İN KONUŞMASI

Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle söz almış bulunmaktayım.

Bu anlamlı gün, yalnızca engelli vatandaşlarımızı anmak değil; onların hayatlarını kolaylaştırmak,

yaşamın her alanına tam ve eşit katılımlarını sağlamak için,

hepimize düşen sorumlulukları hatırlamak için büyük bir fırsattır.

Her şeyden önce şunu söylemek isterim:

Engellilik bir eksiklik değildir; engelli bireyin önünde duran fiziksel, sosyal ve zihinsel engellerdir.

Engeller doğada değil, çoğu zaman bizlerin bakış açısında, toplumun duyarsızlıklarında ve kurumların eksikliklerinde oluşur.

Bu nedenle en büyük görev, empati kurmakla başlar.

Hepimiz bir gün, bir anda, bir saniyede engelli olabilecek bir insan olduğumuzu unutmamalıyız.

İşte bu gerçek, engellilere bakışımızda en temel ilkemiz olmalıdır: Empati.

Türkiye’de engelli hakları ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda en büyük dönüşüm,

AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleşmiştir.

Bazı önemli adımları hatırlatmak isterim:

Engelli Maaşlarının ve Evde Bakım Ücretlerinin düzenlenmesi ve artırılması

Evde bakım hizmeti modelinin hayata geçirilmesi

Engellilerin kamuda istihdamı için EKPSS sisteminin kurulması

Kamuya 80 bini aşkın engelli personel alımı

2005’te çıkarılan Engelliler Yasası ile erişilebilirlik ve hak temelli yaklaşımın devlet politikası haline gelmesi

Şehirlerde erişilebilirlik standartlarının zorunlu hale getirilmesi

Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Engelli öğrenciler için kaynaştırma eğitiminin güçlendirilmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması

Bu reformlar sayesinde Türkiye, engelli hakları konusunda birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmiştir.

Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz büyük.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımların pek çoğu belediyelerin kararları ve uygulamalarıyla hayata geçmektedir.

Şehirlerimizi erişilebilir hale getirmek, toplu taşımayı engelsiz kılmak, sosyal-kültürel hayata katılımı artırmak ve engelli ailelerine destek olmak bizim sorumluluğumuzdur.

Şehrin her köşesinde “herkes için erişilebilirlik” hedefini kararlılıkla hayata geçirmek zorundayız.

Engelliler için yaptığımız her düzenleme, aslında insanlık onuruna verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.

Engelsiz bir yaşam, engelli bireylerin değil; hepimizin hakkıdır.

Bugün burada söylenen her sözün, alınacak her kararın tek bir anlamı olmalıdır:

Daha adil, daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir ilçe.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimize saygı, sevgi ve dayanışma duygularımı sunuyor,

Dünya Engelliler Günü’nün farkındalığı artırmasını diliyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkürler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)