YEZİD'E LANET HZ.HÜSEYİN VE 72 YAREN'İNE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Her sene Muharrem ayının 10 günü yapılan Kerbela şehitlerini anma ve aşure Programına bu senede katılım yoğun oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ak Parti TBMM Grup amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan , Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu ve çok sayıda ilçe protokolü katıldı.

MÜSLÜMANLAR İÇİNDE 1345 YILDIR KAPANMAYAN BİR YARA OLAN KERBELA OLAYI YİNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANILDI ...

Zeytinburnu Sümer Mahallesinde bulunan İmam Cafer-i Sadık Camisi halk içinde ki adı ile Azeri Camisinde her sene Muharrem ayının 10.gününde yapılan aşure programı ile anılan Kerbela Faciası Hz. Hüseyin ve 72 aile yakının hunharca Yezid 'in ordusu tarafından Kerbela denilen yerde şehit edilmelerinden bu yana tam 1345 yıl geçmiş olmasına rağmen kapanmayan bir yara olarak dip diri durması her sene 10 Muharrem'de acı içinde yası tutuluyor.

ZETİNBURNU İMAM CAFER-İ SADIK CAMİSİ DERNEK BAŞKANI MURAT ELMAS GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

"Öncelikle Kerbela faciasının 1345 sene-i devriyesinde yaptığımız Aşure programımıza katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a,Ak Parti TBMM Grup idare amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a, Zeytinburnu kaymakamımız sayın Dr. Adem Uslu'ya ,Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a,Sümer Mahalle muhtarı Akın Coşkun,Nuripaşa Mahalle muhtarı Yılmaz Kaya, Eğitimci Taner Kırhan'a, Cami Dernek Başkan Yardımcısı Özkan Akkoyun, tarihçi yazar eğitimci Koray Kamacı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Alagöz, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı başta olmak üzere programımıza katılıp bizi yalnız bırakmayan bütün protokol üyelerimize ve halkımıza teşekkür ederim. Kerbela olayı mezhebi fark etmeksizin bütün Müslümanların yüreğini 1345 yıldır ciddi şekilde yaralıyor.

Bugün bir çok İslam ülkesinde evladına Hüseyin İsmini veren milyonlarca kişi varken evladına Yezid ismini veren nerede ise yoktur İşte bu da herkesin asıl haklı olan tarafın Hz. Hüseyin ve Kerbelada şehit edilen 72 kişi 1345 yıldır her sene göz yaşları içinde rahmetle yad ediliyor .

Biz de İstanbul Times Medya Grubu olarak Yezid ve Yizid zihniyetli herkes kınıyor Hz. Hüseyin ve 72 yakını baştan olmak üzere Bedir'den günümüze kadar din ve devlet uğruna şehit olan bütün herkesi rahmetle yad ediyoruz.

