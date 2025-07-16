Tabela asma töreninde konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, “Görev başındayken kaybetmiş olduğumuz muhtarımızın isminin Zeytinburnu ilçesinde Veliefendi Mahallesi’nde ebediyen yaşaması ve yaşatılması noktasında belediye meclisimizin almış olduğu kararın icrasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Emeği olan başta Belediye Başkanımız olmak üzere meclis üyelerimize herkese sonsuz teşekkürlerimizi şükranlarımızı ifade ediyoruz. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz” dedi.

Zeytinburnu vefasıyla bilinen bir ilçedir diyen Başkan Ömer Arısoy, “Eşi burada, yakınları burada, mesai arkadaşları, muhtarlarımız burada… O’nun hatırası burada bir sokakta yaşatabilmek bizim için önemli. Tekrar Derya Hanım’a rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. İsmi Veliefendi ve Zeytinburnu’muz durduğu sürece bu sokakta yaşayacak. Bunun için de emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)