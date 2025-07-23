ZEYTİNBURNU AŞEVİ ARTIK HEDEF VE MEKAN BÜYÜTEREK MİLLET SOFRASI MARAKSI İLE HALKA HİZMET SUNACAK...

Beştelsiz Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Zeytinburnu Aşevi, Zeytinburnu Millet Sofrası olarak yeniden projelendiriliyor.

Bin 95 metrekare inşaat alanına kavuşacak Millet Sofrası projesinde; kuru bakliyat deposu, soğuk hava deposu, kuru erzak deposu, yemek hazırlama bölümü, depo ve teknik odalar, kapalı ve açık olmak üzere yemek salonu, mutfak, bay ve bayan wc, engelli wc, mescit ve depo bölümleri yer alacak.

Daha önce kapalı yemek salonu bulunan tesiste artık açık yemek salonu da bulunacak.

Millet Sofrası, olası bir depremde sahip olduğu soğuk hava ve erzak depolarıyla yemek üretimini aksatmadan devam edebilecek. Böylece afet durumunda Zeytinburnulular yemek ihtiyacını karşılayacak kapasite ve donanıma sahip bir Millet Sofrası’na sahip olacak.

Her gün sıcak çorba ve ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtımı yapan tesis yenilenme sürecinde de hizmetlerine ara vermeden devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)