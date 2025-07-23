AK PARTİ ZEYTİNBURNU İLEÇ BAŞKANI MUSTAFA YALÇINKAYA,GAZETE İMTİYAZ SAHİPLERİ VE MEDYA ÇALIŞANLARI İLE KAHVALTILI İSTİŞARE TOPLATISINDA BİR ARAYA GELDİ...

İstanbul Times Gazetesi ve Tv'nin Kurucusu ve imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Şunları söyledi " Her yıl 24 Temmuz da 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanan günümüzü Unutmayan Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya'ya, Medyadan sorumlu ilçe başkanı yardımcısı Cengiz Kaçar'a ,Kadın kolları başkanı Hatice Taş, Gençlik Kolları başkanı Yusuf Şahin'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz dedi. Zeytinburnu Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi Taylan Demirelli ,Aktüel Gazetenin imtiyaz sahibi Osman İslam, Damga Gazetesi muhabiri Selvi Sarıtaç ve Sosyal Medya içerik üreticisi Soner Çal'da Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Mustafa Yalçınkaya ve a heyetine teşekkür ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Ak Parti Zeytinburnu içe başkanı Mustafa Yalçınkaya ise şunları söyledi "Öncelikle 24 Temmuz Basın bayramı için sizi davet ettiğimiz kahvaltılı toplantımıza katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın yaşamında salon siyaseti yoktur. Kendisi sürekli halkın içinde şehirde ilçede, mahallede, caddede ve sokakta hep halkın yanında olduğu için 23 yıldır kesintisiz olarak halkımıza hizmet etmesi bu şekilde halkın içinde olmasına bağlıdır.

Bugün burada sizin bayramınızı kutlamak üzere Medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcımız Cengiz Kaçar, Zeytinburnu Kadın kolları başkanımız Hatice Taş, Gençlik kolları bakanımız Yusuf Şahin ile beraber sizinle ilçemiz hakkında fikir alış verişinde bulunmak üzere beraberiz. Bir ke daha davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz diyerek sözlerini tamamladı.

Ak Parti Zeytinburnu Tanıtım Medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Cengiz Kaçar, Kadın Kolları başkanı Hatice Taş ve gençlik kolları başkanı Yusuf Şahin'de Ana Kademe ilçe başkanları Mustafa Yalçınkaya'nın duygu ve düşüncelerine katıldıklarını ifade ederek basın mensuplarına davete icabet ettikleri için teşekkür ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)