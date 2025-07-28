Zeytinburnu’nun tüm sokak ve caddelerinde kapsamlı “Yaz Temizliği” hız kesmeden devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ekiplerinin ihtiyaca göre ilçenin mahallelerinde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmaları vatandaşlardan büyük övgü alıyor.

Yaz dönemi genel temizlik çalışmaları çerçevesinde; sokak süpürme araçlarıyla sokaklar detaylı bir şekilde süpürülürken, tankerler ise ihtiyacı olan noktaların yıkamasını yaparak, temizliğin yanı sıra bu sıcak yaz günlerinde az da olsa serinlik sağlamış oluyor.

İhtiyaç halinde ise temizlik yapılacak bölgeye daha fazla sayıda personel gönderilerek sokaklarda detaylı temizlik çalışması da yapılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)