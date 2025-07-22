BAŞARI TESADÜFÜ SEVMEZ...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verimli ve etkili çalışan okul yönetimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen okul portfolyo projesi kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentürk Maltepe Ataköseoğlu İlkokulu Müdürü Dilek Gürel’e Teşekkür belgesi verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

MALTEPE ATKÖSEOĞLU İLKOKULU MÜDÜRÜ DİLEK GÜREL GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende İstanbul’daki binlerce kamu ve özel okulunu başarılı bir şekilde yöneten İil Milli Eğitim Müdürümüz sayın Dr.Murat Mücahit Yentürk başarılı okul yönetimlerine teşekkür belgesi takdim etti. Müdürümüzün elinde belge almaktan dolayı çok mutlu olduk.

Gürel, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verimli ve etkili çalışan okul yönetimlerini belirlemek için yapılan çalışmada Okulumuz Ataköseoğlu İlkokulu Maltepe de birinci, İstanbul’daki tüm ilk okul kategorisinde 4.İstanbul’daki tüm kategori okulları arasında ise 21 oldu.

Hangi okulda görev yaparsam yapayım sıradan bir okul müdüründen ziyade kurumuma bir çok alanda yeni başarılar ile anılır hale getirmeyi önemsiyorum.

Tabi bu başarıları elde ederken de bu işleri tek başına yapmam tabi ki mümkün değil. Bugün başarılı işlere imza atabiliyorsak Okul müdür yardımcım Hasan Durusoy, Okulumuzun Öğretmenleri, öğrencileri, Okul aile birliği yönetimi, yardımcı destek personellerimiz ile beraber yaptık, yapıyoruz ve yapacağız şeklinde konuştu.

Her zaman bizleri yalnız bırakmayan Maltepe kaymakamız sayın Bahri Tiryaki’ye, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Hale Bağce Özbaş’a, Şube müdürlerimize, Belediye başkanımız sayın Esin Köymen başta olmak üzere eğitim kurumlarımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim şeklinde konuşan Dilek Gürel yeni projelerde görüşmek üzere diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)