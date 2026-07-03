MALTEPE ATAKÖSEOĞLU İLK OKULU MÜDÜRÜ DİLEK GÜREL TEŞEKKÜR BELGESİNİ İSTANBUL İL MİLLİ EĞTİM MÜDÜRÜ DR. MURAT MÜCAHİT YENTÜR’ÜN ELİNDEN ALDI

"İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen verimli ve etkili çalışan okul yönetimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen okul Portfolyo Projesi kapsamında okulumuz bir kez daha büyük bir başarıya imza atmıştır.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Okulların belirli bir zaman dilimindeki gelişimlerini objektif kriterlerle ölçen, güçlü yönlerini ortaya koyan, sürekli gelişimi, planlama ve iyileştirme süreçlerini destekleyen Okul Portfolyo Projesi, "Ölçülemeyen süreç geliştirilemez." anlayışıyla eğitim kurumlarının kurumsal gelişimini sistemli bir şekilde takip etmektedir.

Bu kapsamda Ataköseoğlu İlkokulu,Maltepe ilçesindeki ilkokullar arasında 1.ilçemizdeki tüm okul türleri arasında da 1. Ayrıca İstanbul genelindeki 3.339 okul arasında 18'inci, 1.150 ilkokul arasında ise 5'inci olma başarısını göstermiş, ilçemize 2 yıl üst üste büyük bir gurur yaşatmıştır.

Bu üstün başarı sadece benim çalışmam ile değil idareci, öğretmen veli ve sevgili öğrencilerimiz ile hep beraber ortaya koyduğumuz bir başarıdır.

Geçtiğimiz yıl elde edilen üstün başarıyı bu yıl da tekrar ederek sürdürülebilir başarının mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koyduğumuz için çok mutluyum.

"Başarı tesadüf değildir; emek, kararlılık, ekip ruhu ve güçlü liderliğin eseridir." anlayışıyla hareket eden okulumuz, sınırlarını her geçen yıl daha da yukarı taşımaktadır.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürümüz sayın Dr. Murat Mücahit Yentür tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda teşekkür belgemizi almak beni çok mutlu ve memnun etti.

İstanbul’daki 3.339 okulumuzda heyecan ve dinamizmimizi arttıran bu çalışmaya bizi teşvik eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değerli hocam sayın Dr. Murat Mücahit Yentür’e kendim ve okumum adına teşekkürü bir borç bilirim.

Her zaman eğitimin yanında olan Gazetenize, idareci ve öğretmen arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim.

Amacımız eğitim kültür sanat ve diğer bütün branşlarda Ataköseoğlu İlkokulu hak ettiği yere getirmektir.

İstanbul Times Medya grubu olarak iki sene üst üste ciddi bir başarının kazanılmasında emekleri olan okul müdürü Dilek Gürel başta olmak üzere katkı veren herkesi kutluyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)