2019 yılından bu yana 260 binden fazla kişiyi istihdama kazandıran İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe belediyeleri iş birliği ile düzenlenen kariyer fuarları ise tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BU KEZ MALTEPE’DE GERÇEKLEŞTİ

Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer ve Beylikdüzü’nün ardından bu kez Maltepe’de gerçekleştirilen etkinlikte 30’dan fazla sektöründe lider özel sektör firması yer aldı. Firmalar, 100’ün üzerinde pozisyon için toplamda 300’den fazla personel talebinde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

FİRMALARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İMKÂNI

Fuarda İstanbullular insan kaynakları yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı buldu. Katılımcı firmalar, fuarın hem nitelikli adaylara ulaşmak hem de kurumlarını tanıtmak açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. İş arayan İstanbullular ise doğrudan firmalarla temas kurabilmenin önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

GENÇLER VE KADINLARDAN YOĞUN KATILIM

Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe gençler ve kadınlar, yoğun ilgi gösterdi. Birçok katılımcı, fuar sayesinde ilk mülakatlarını gerçekleştirdiklerini ve umutlarının arttığını dile getirdi.

600’ün üzerinde iş arayan adayın katıldığı fuarı Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Hizmet ve İletişim Grup Başkanı Banu Saraçlar ve İBB üst yönetimi de ziyaret etti.

İlçe kariyer fuarları İstanbul’un farklı ilçelerinde önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)