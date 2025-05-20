BU OKUL SADECE EĞİTİM BAŞARISI İÇİN DEĞİL DİĞER BİR ÇOK ALANDA DA BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR…

Maltepe Ataköseoğlu ilkokulu bir yıl boyunca ilkokullar bazında yapılan yarışmalarda ilçe ve il genelinde bir çok dalda dereceler alarak dikkat çekiyor.

Bu başarı’ da okul müdürü Dilek Gürel ve okul idaresinin patı olduğunu bilen veli ve öğrenciler okul idareleri ile gurur duyma başladı.

İşte belirli gün ve haftalar ayrıca milli bayram törenlerinde yaptığı çalışmalar ile dikkat çekiyor.

İŞTE ATAKÖSEOĞLU İLK OKULUINUN BAŞARILARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resim Dalı İlçe Birinciliği

10 kasım Resim Dalı İlçe Ve İstanbul İl Birinciliği

18 Mart Çanakkale Zaferi Resim Dalı İlçe Birinciliği

23 Nisan İki Ayrı Resim Yarışmasında İlçe 1. Likleri

Denizler Çöp Olmasın Konulu Resim Yarışması İlçe 1. liği

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’mız” konulu hitabet yarışmasında , Maltepe İlçe 1. si ve İstanbul 9.Su

“İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında” Maltepe İlçe 2.si

İFET Yarışmaları 3 Ayrı İlçe 5. Liği ,1 Dördüncülük

Uluslararası Eskrim yarışması EPU-10 5. LİK

İstanbul Anadolu Yakası Karate Kulüpleri Dostluk Turnuvası 1. Liği

Bizde bu başarıları elde eden öğrencileri ve başarı için ortam hazırlayan okum müdürü ve diğer idarecileri başarılarından dolayı kutlarız .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)