MUHTEŞEM BİR PRORAM OLDU

Protokol katılımcılara birer selamlama konuşması yaparak katılımcıları selamlayarak günün anlam ve önemine binaen güzel konuşmalar yaparak şube başkanı Av. Barış Kişi ve yönetimini böyle güzel bir hizmete imza attıkları için kutladılar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

ENSAR VAKFINDAN GÜZEL BİR HİZMET DAHA ZEYTİNBURNU HALŞKI İLE BULUŞTU

Ensar Vakfı Genel Merkezinin her sene geleneksel olarak düzenlediği sana emanet bilgi yarışması kapsamında bu sene 40 derste sahabe ve 40 derste ahlak konulu kitapların okunmasının akabinde Türkiye genelinde yapılan online yarışma neticesinde Türkiye çapında dereceye giren yarışmacıların ödülleri dağıtılmıştı.

Ensar Vakfı Zeytinburnu Şubesi’ de aynı yarışmanın ilçe versiyonunu yaptı. Dereceye girenlere 3 bin 5 bin ve 10 bin lira ödül verildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ödüllere verildi.

* Zeytinburnu çapında 6 branşta birinci olan 6 kişinin her birisine 10.000 TL başarı ödülü,

* Zeytinburnu çapında 6 branşta ikinci olan 6 kişiye 5.000 TL başarı ödülü,

* Zeytinburnu çapında 6 branşta üçüncü olan 6 kişiyi de 3.000 TL başarı ödülü verildi.

* Zeytinburnu çapında yarışmaya katılan tüm öğrencilere 1.000 TL teşvik ödülü, Ve ayrıca Yarışmaya katılan her bir öğrenciye çeşitli kitaplar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

ENSAR VAKFI ZEYTİNBURNU ŞUBE BAŞKANI AV .BARIŞ KİŞO ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Genel Başkanım; İlçemizin mülki ve idari erkânı, kıymetli mütevelli heyeti üyelerimiz, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri; İokul müdürlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz; sayın basın mesupları ve

Geleceğimizin mimarı olan anne ve babalar; Ve elbette;

gecenin asıl parlayan yıldızları, yarınlarımızın teminatı, "Sana Emanet" çağrısına yüreğindeki coşkuyla koşan, bakışlarında yarınların parıltısını taşıyan sevgili gençler, aziz kardeşlerim; Ensar Vakfı Zeytinburnu Şubesi olarak düzenlediğimiz "Sana Emanet" Bilgi Yarışması Ödül Töreni’ne, bu gönül soframıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Bugün burada sadece bir ödül töreni için değil, bir "emanet" şuurunu tazelemek, kökleri maziye, dalları atiye uzanan büyük bir davanın, bir medeniyet tasavvurunun meyvelerini toplamak, bin yıldır bu toprakları vatan kılan, ruhumuzu nakış nakış işleyen bir "emanet" şuurunu tazelemek için toplandık.

Yarışmamızın adı "Sana Emanet." Bu isim sıradan bir seçki değildir. Bu isim, bir peygamber mirasının, bir medeniyet tasavvurunun ve bir gelecek iddiasının özetidir. “Sana emnat” sözü, bize ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bize diyor ki; bu vatan sana emanet, bu bayrak sana emanet, bu mukaddes değerler sana emanet! Ama hepsinden öte, ey genç kardeşimin kalbi; bu iman, bu şuur ve bu ahlak sana emanet!

Bugün burada bir sıralama yapılacak, bazı isimler birinci, ikinci, üçüncü olarak zikredilecek ancak bilmenizi isterim ki bizimnazarımızda bu yarışmaya katılan, o kitapların kapağını aralayan,

o kutlu bilgilerin ışığıyla zihnini aydınlatan herbir evladımız bu yarışmanın galibidir. Bu yüzden bugün sadece dereceye girenleri değil, bu heyecana ortak olan, bu yolda yürüyen tüm öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz.

Çünkü biliyoruz ki çaba sonuçtan daha kıymetlidir ve niyet, başarının yarısıdır. Lakin şunu da unutmuyoruz; burada verdiğimiz ödüller gösterdiğiniz gayretin sadece küçük bir nişanesidir. Asıl ödül, öğrendiğiniz o kadim değerleri hayatınıza yansıtmanız, bu bilgileri bir ömür boyu karakterinizde taşımanızdır.

Sevgili genç kardeşim;

Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki bu vatanın ruhu, bu ümmetin umudu ve ecdadın mirası sensin ve sen bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacaksın. Yarının adaleti, yarının merhameti, yarının güçlü Türkiye'si sizlerin omuzlarınızda yükselecek.

Biz Ensar Vakfı olarak, gençlerimizin sadece akademik başarılarla donanmasını kafi görmüyoruz. Biz istiyoruz ki; bu gençlik, bir elinde çağın en ileri teknolojisini tutarken, diğer elinde bin yıllık kadim medeniyetimizin meşalesini taşısın. İstiyoruz ki; zihni fenle, kalbi imanla dolsun, Allah rasulünün o güzel ahlakı ile ahlaklansın, yolu, onun yolu olsun.

İşte bugün bu salondaki coşku, bu idealin gerçekleşmekte olduğunu, Zeytinburnu’nun gençlerinin bu emaneti omuzlamaya, baş tacı etmeye hazır olduklarını müjdeliyor bizlere elhamdulillah...

Kıymetli misafirler, böylesi organizasyonların görünmeyen sessiz kahramanları vardır ve bugün gerçekleştirmiş olduğumuz bu programda emeği geçen o sessiz kahramanları zikretmeden geçemeyeceğim; Buradan öncelikle, bu süreci sahiplenen, bizlerden her daim desteklerini esirgemeyen sayın kaymakamımıza, sayın belediye başkanımıza, vakfımızın sayın genel başkanına ve okullarının kapılarını ilim ve irfan faaliyetlerine sonuna kadar açan başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere; değerli okul müdürlerimize ve mesai mefhumu gözetmeksizin öğrencilerimize rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizler, gayretiniz ve teşviğiniz ile sadece birer yönetici veya eğitimci değil, bu çocukların ruh dünyasını şekillendiren birer sanatkâr olduğunuzu gösterdiniz.

Emekleriniz için, bu milletin evlatlarına verdiğiniz o paha biçilemez değer için sağ olun, var olun!

Ve en büyük alkışı; evlatlarını ilim meclislerine gönderen, vatana, millete ve ümmete hayırlı bir evlat yetiştirme derdiyle dertlenen saygıdeğer anne ve babalar hak ediyorlar. Hepinizin Ellerinizden hürmetle öpüyorum.

Özellikle belirtmek istediğim bir husus var; biz bu yola çıkarken yalnız değildik.

Zeytinburnu’muzun kadirşinas iş insanları, isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever dostlarımız "Gençlik için biz de varız" diyerek ellerini taşın altına koydular ve bizleri yalnız bırakmadılar. Onların desteği sadece maddi bir katkı değil, bu gençlerin yarınlarına dikilen birer fidan olmuştur. "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" müjdesine mazhar olma yolunda verdikleri her destek için şahsım ve vakfım adına kendilerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgili Gençler,

Sizler, teknolojiyle ahlakı, bilgiyle irfanı birleştirecek olan nesilsiniz. Bizim tek derdimiz, sizin sadece başarılı birer meslek sahibi birey olmanız değil; aynı zamanda vicdanlı, dürüst ve "emanet"e sahip çıkan örnek şahsiyetler olmanızdır. Sizler; adaleti, merhameti, dürüstlüğü kuşanmış bir nesil olarak yetiştiğiniz sürece, bu milletin sırtı asla yere gelmeyecektir.

Sizler, "Kim var?" denildiğinde sağına ve soluna bakmadan "Ben varım!" diyen, Üstad Necip Fazıl'ın selam yolladığı o nesilsiniz. Ümmetin umudu, milletin geleceği, vatanın parlayan yıldızlarısınız.

Bu yarışmaya göstermiş olduğunuz ilgi için herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Değerli misafirler,

sözlerimi tamamlarken; "Sana Emanet" şuuruyla yetişen bu genç fidanların, yarın koca birer çınar olup bu millete gölge vereceğine olan inancımı yineliyorum. Yarışmaya katılan tüm yavrularımızı tek tek tebrik ediyor, her birini Allah’a emanet ediyorum. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık, gecemiz mübarek olsun! Hepiniz Allah’a emanet olun.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)