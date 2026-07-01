Peki ne olmuştu ? Sanki içimize doğmuş gibi bir gün sonra yani 18 Mart 2025’de İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 32 sene önce aldığı diploması Yatay geçiş şartları kurallara uygun olmadığı iddiası ile iptal edildi.

Gözaltının 19 Mart 2025 Çarşamba günü olması bile hesaplanmış 4 günlük gözaltı süresinin 22 Mart 2025 Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece dolacağı ince ince hesaplanarak mahkemeye sevk süresi dahi hesaba katılmıştı.

Bu operasyonu planlayan kim veya kimler idiyse kesinlikle İBB’ye kayyım atamak, için ince ve kapsamlı bir plan yapmışlardı. İmamoğlu için hem Terör’ e destek hem de ekonomik suçtan dolayı gözaltı kararı verilmişti.

CHP ve DEM parti Esenyurt Belediye başkanı Prof.Dr. Ahmet Özer 30 Ekim 2024’de tutuklandığı zaman Türk bayrağı ile 200 bin kişi meydanda “İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ deseydi Özer aynı gün saat 17.00’da ifadesi alınıp serbest bırakılacaktı.

Ak Parti’nin tepe yöneticileri halk hareketlerine çok önem verirler. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasından bir gün sonra Esenyurt Cumhuriyet meydanında yapılan Mitinge 642.455 seçmeni olan ve CHP adayı Ahmet Özer’in % 49.04 le 227.608 oy aldığı bir ilçede siz yaptığınız mitinge 200 bin kişi getiremeyip meydanda marjinal grup ve partilerin flamaları ile taş çatlasa 2- 3.000 bin insan getirseniz Ak Parti haklı olarak halk yaptıklarımıza destek veriyor der ve Büyük TURP Olarak adlandırdığı İBB’ye çökme planını Esenyurt’tan 5 ay sonra hazırlıklarını yaptıktan sonra devreye soktu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EYLEMLERİ DİĞER ÜNİVERSİTELERE YAYILINCA HER HÜKÜMET GENÇLİK VE ESNAF EYLEMLERİNDEN ÇEKİNDİĞİ GİBİ AK PARTİ YÖNETİCİLERİ DE HEMEN KÜÇÜK BİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK 6 AYLIK İBB ‘YE ÇÖKME PLANLARINI REVİZE EDİP YEDEKLİ YAPTIKLARI TUTUKLAMAYI EKONOMİK SUÇA ÇEVİRİP KAYYIM ATAMAKTAN VAZ GEÇTİĞİ İÇİN PROTESTOLAR AZALDI

Ak Parti’nin niyeti Esenyurt’tan sonra İstanbul Valisini İBB’ye kayyım olarak atamaktı.

Kanıtımızda şudur dikkat edin neden gözaltı işlemi 17 Mart 2025 Pazartesi değil, 18 Mart Salı değil de 19 Mart 2025 Çarşamba günü yaptı ?

Ekonomi piyasaları sert dalgalanmasın diye Çarşamba günü gözaltı yaptılar. Kanunun tanıdığı 4 günlük emniyet göz atlı süresi dikkat edin 22 Mart Cumartesi gece saat 24.00 da doluyor.

Planlanan şu idi 22 Mart 2025 Cumartesi gecesini 23 Mart 2025 Pazar gününe bağlayan gece yarısı İBB başkanı Ekrem İmamoğlu terör’ e destek verdiği gerekçesi ile tutuklanıp cezaevine gönderilecek.

Oldu da bitti Maşallah İçişleri bakanı da hemencik İstanbul Valisini Kayyım olarak İBB’ye atayacaktı. Ak Parti Halktan alamadığı desteği kendi atadığı İçişleri ve Adalet

Bakanı marifeti ile rakip partisinin bileğinin gücü ile kazandığı İBB başkanlığını bir nevi kendi emir ve talimatlarını yerine getireceği Kayyım onların belediye başkanı olacaktı.

Ak Partili bir üst düzey yöneticisi halkın onay vermediği birine biz verecek değiliz demişti.

Ancak söylenen ve yapılanlar bir birini tutmuyor. Ekrem İmamoğlu Ak Partinin adayı Murat Kurum’a 1 milyondan fazla oy farkı attı yani Kurum halkın desteğini alamayarak seçimi kaybetti ama halkın onay vermediği kişi bakan yapıldı.

Dikkat edin İmamoğlu’nun Murat Kurum’a attığı oy farkı sadece Erdoğan’ın 1994’de başkan olduğu zaman aldığı 975 bin oydan daha fazla.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında suistimal yanlış hata ve israf var. 90 bin kişinin çalıştığı ve 10 bakanlık kadar büyük bir bütçesi olan ve ülke nüfusunun % 20 sinin yaşadığı İstanbul’ da birtakım yanlış işler olmuşsa ihalede sorumluluğu dahi olmayan İBB başkanını kesinleşmiş hiçbir yargı kararı olmadan siyasi otoritenin emrinde olan İçişleri ve Adalet bakanlarının istek ve talebi ile 4.5 milyon oy alıp seçilmiş ülkenin en büyük şehrinin ve ana muhalefet partisinin halktan 15 milyon 500 bin oy ile Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur onayı alan birinin sırf siyasi hesaplarınız için tutuklattığınızdan dolayı ülkemizi uğrattığınız zararı hesapladınız mı ?

Bugün ülkeyi zarara uğrattı diye zindan’ a attığınız İmamoğlu’dan dolayı verdiğiniz yanlış kararlardan dolayı hazineye verdiğiniz ekonomik kaybı siz hiç düşündünüz mü ?

Bu sorumsuzluğunuzdan dolayı açlık sınırının 35 bin,yoksulluk sınırının 115 bin TL olmasının hesabını kim verecek ?

Bir süre önce yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Terör ile daha hızlı bir şekilde mücadele etmek üzere demokraside yeri olmayan yasal değişiklikler ile çıkardığınız yasa, KHK. vs. ile ülkemizi dünya sefalet endeksinde Venezuela ve Sudan’dan sonra dünyada 3.sıraya yerleşmesinde bu tür antidemokratik uygulamalarınız sebep olmadı diyebilir misiniz ?

Aslında Muhalefet partileri, kesinleşmiş yargı kararı olmadan seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayıp görevden alıp yerlerine kayım atayanların ülkeye verdikleri zararları uluslararası denetim firmalarından alınan raporlar ile aldıkları hukuksuz ve antidemokratik kararlardan dolayı ülkenin zararlarına sebep olanlar hakkında dava açılıp zararların sebep olanlardan tazmin etmeleri ile alakalı suç duyuruları yapmak gerekir.

HAKKINDA BİN YIL HAPSİ İSTENEN İBB MEDA A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ONGUN 83 SAYFADAN OLUŞAN VE 3 GÜN SÜRÜN MUHTEŞEM BİR SAVUNMA YAPTI…

İBB Medya A.Ş. Yönetim kurulu başkanı Murat Ongun 19 Mart 2025 tarihinde bir şafak operasyonu ile hiç hak etmediği bir şekilde sanki azılı bir suçluymuş imajı vermek için onlarca polis ile evi basılarak göz atlına alındı.

4 Gün Vatan Emniyette göz altında kaldıktan sonra ifadesi alınıp mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme de 23 Mart 2025’de tutuklama kararı verip Silivri zindanına sevk etti.3 Hafta orada kaldıktan sonra Ekrem başkan ile haberleşiyorlar gerekçesi ile Yüksek Güvenlikle Çorlu Karatepe Cezaevine sevk edildi.

İstanbul Halkı yüksek bir bilgi birikimine sahip olan Murat Ongun gibi değerli bir kamu yöneticisinin ne yazık ki bilgi birikiminden yararlanamıyor.

EKREM İMAMOĞLU VE ONLARCA MESAİ ARKADAŞI HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HANGİ SUÇTAN DOLAYTI 16 AYDIR ZİNDANDALAR ?

Kırk yıldır İstanbul’da yaşayan bir basın mensubu olarak Ekrem İmamoğlu’na oy verirken ZİNDAN ‘a atasınız diye vermedik.

Hemen suç işlesinler diye de oy vermediniz diyenlerin olduğunu da biliniyor.

Her ne kadar yargıya güvenin % 20’ye düştüğü ülkemizde Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Kağan Sürmegöz, Sırrı Küçük, Aykut Erdoğdu ve İBB davasında görevinden alınıp tutuklu yargılanan 107 kişi içinde ve tutuksuz yargılanan diğer sanıklar hakkında kesinleşmiş her hangi bir yargı kararı var mı ? YOK YOK YOK.

Peki 16 aydır Dünyanın en önemli şehri olan İstanbul’un Şehremini olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu hangi kesinleşmiş dava sonucu tutuklandı o da YOK,YOK,YOK.

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Valisi iken CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin de rakibi olan Ak Parti genel başkanının atadığı iki bakanın isteği ile görevden alınması yetmezmiş gibi cezaevine atmak dorumudur?

Rakip partinizin atadığı iki bakanın hayatınızı karattığı bir seçim sistemi olamaz olmamalıdır. Böyle bir sistemde seçim yapmanın da hiç bir anlamı yoktur.

İddianame bir senede hazırlanmayacak eğer yolsuzluk yapan belediye başkanları ve kamu çalışanları var ise kimseyi çoluk çocuğu malı ve mülkü ile tehdit etmeden yazılı, görsel ve sözlü kanıtları ortaya koyarsanız etkin bir yargılama ile cezası kesinleşen kişiyi görevden alıp cezaevine atmanıza kimse itiraz etmez.

Yapılan itirazların büyük kısmı iktidar partisinin atadığı 2 bakanın talebi ile rakip parti adaylarının hayatlarını henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı olmadan karatmanızadır.

Bu ortamda 16 aydır zindan’ a attığınız kişiler içinde en üst düzey örgüt lideri dediğiniz kişilere ceza yağdırmadan berat ettireceğinize olan güvenimiz çok ama çok zayıf da olsa diyelim ki birinin suçsuz olduğu ortaya çıktı itibar suikasti, aylardır zindan kalması için ne diyeceksiniz ?

Ondan sonra çıkıp neden dünya sefalet endeksinde Veneuzuela ve Sudan ’dan sonra Türkiye neden 3. sırda diyorsunuz ?

Veya Türkiye’nin enflasyonu neden UGANDA’ nın 10 misli daha yüksek diyerek ah vah çekiyorsunuz Çekmeyin.

Başka bir makam ve mevki tarafından denetlenmeyen bir Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeye çok şey kaybettirir. Yarın yapılacak bir seçimde halk parlamento oyumu A partisine cumhurbaşkanlığı oyumu B partisine vereceğim derse Cumhurbaşkanı nasıl çalışacak?

Şu an ki kanunlar sanki daima A Partisi hem parlamentoda birinci parti hem de cumhurbaşkanlığını kazanması üzerine dizayn edilmiş durumda. Bu Yanlış ve hatalı bir düşüncedir.

ar dar n aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı olursa ADALET’ e güven % 20 ‘ye düşer ekonomi dikiş tutmaz.

Kimse boşuna ekonomiyi değil diye Mehmet Şimşek’i şuçlamasın.

İmamoğlu’nun içerde olmasını sadece rakip parti genel başkanının atadığı içişleri ve Adalet bakanlarının siyasi düşünüp görevden alıp zindana atmaları doğrudur diyenin demokrasi ve adaletten nasibi yoktur.

TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜN CHP İKTİDAR OSAYDI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİLİ OLSAYDI VE CHP’Lİ İKİ BAKAN BUNU GÖREVDEN ALIP ZİNDANA ATSAYDI AK PARTİLİ SEÇMENLER İYİ OLDU DERMİYDİ ?

Hakkında iddialar vardı ne yapsınlar der dediğiniz duyar gibiyim. Adı üstünde iddia.

Hiç kamu görevlisi iddialar üzerine zindana atılmaz. Dava açarsınız yağılarsınız suçlu bulunursa ondan sonra tutuklayıp hapse atsanız kimse size bir şey demez.

Ancak bu şekilde bir tutuklama olursa ne adalet ayakta kalır nede ekonomi zaten bu iki önemli iki konu Ak Partililerin kinleri aklının önüne geçtiği için böyle oluyor.

İnsanın olduğu yerde elbette sorun ve sıkıntı olabilir. Peygamberler tarihin okuduğunuz zaman İlk insan ilk peygamber olan Hazreti Adem’in oğlu yaklaşık dünya nüfusu 15-20 kişi iken abisi Kabil kardeşi Habili kıskançlık yüzünden öldürüp katil olduğu bir dünyada cennet gibi olmasını beklemeyin.

İmamoğlu’nu ve onlarca makam sahibini tutuklayan otorite hangi kesinleşmiş suçu için görevden alınıp zindan’ a attı?

Görevi kötüye kullanma var ise hemen müfettiş istersiniz bir taraftan da dava açarsınız adil bir yargılama sonucu hapis kararı çıkarsa zindan’a atarsınız.

Kimse de size neden zindan’a attınız demez.

Ülkede komik şeyler oluyor Bursa halkı oyunu CHP adayına veriyor. Henüz kesinleşmiş yargı kararı olmadan başkanı zindan’ a atıyorsunuz meclis çoğunluğu sizde ayrıca bazı yerlerde de bir şekilde meclis üyesi transferi yaparak meclis üyeleri içinde yapılan seçimde kendi adayınızı başkan vekili seçtiriyorsunuz.

Eyüpsultan ilçesinde 309.535 seçmen var. 248548’i oy kullanmış geçerli oy sayısı 242.107 oy..

Mevcut başkan olan Ak Parti adayı Deniz Köken % 41.16 ile 100.347oy almış. CHP adayı Mithat Bülent Özmen ise % 48 İle 116.620 oy ile seçimi kazanmış.

Peki Erdoğan halkın onay vermediğine biz verecek değiliz demedi mi ? Dedi İstanbul ‘un 39 ilçesinden birisi olan Eyüpsultan’ da seçimi kaybeden Deniz Köken neden 2.388.995 seçmeni olan ve 1.883.345 kişinin oy kullandığı ve 1.806.893 oyun geçerli olduğu CHP adayı Mustafa Bozbey’in % 47.62 ile 860.490 oy aldığı Mevcut Ak Partili Bursa Belediye başkanı Ali Nur Aktaş’ın % 38.35 oy ile 693.031 oy alarak 167459 oy farkı ile kaybettiği Bursa’yı bir şekilde CHP’nin elinde almanız yetmezmiş gibi bir ilçe kaybeden bir belediye başkanın ülkemizin 4.büyükşehri olan BURSA Belediyesinin 2.adamı olan genel sekreter yapmak için kimden yetki aldınız?

Bu en basit basit tabiri ile Eyüpsultan ’da Deniz Köken’e yetki vermeyen seçmene, akabinde Bursa ile hiçbir alakası olmayan birini Bursa Büyükşehir Belediyesine Genel sekreter yapanların yüzü hiç mi kızarmadı ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)