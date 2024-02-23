BAĞIMSIZ ADAY TARANCI ‘NIN OFİS AÇILIŞINA AĞABAEYİ SÜRGÜNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİNİN BAŞBAKAN YARDIMCISI SEYİT TARANCI DA KATILDI

23Şubat 2024 tarihinde ise kendisi gibi Orta Asyadan gelen soydaşlarının çoğunlukta yaşadığı Zeytinburnu’nda seçim çalışma ofisi açarak bende İBB başkanlık seçiminde vardım dedi.

DOSTLARI TARANCI BAŞKANI BU CESUR ÇIKIŞINDAN DOLAYI YALNIZ BIRAKMADI

Seyit Tarancı Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Abdulcelil Kahriman, El Farabi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr . Mehmet Arslan,Doğu Türkistan Vakfı Gençlik Teşkilatı Başkanı İlhan Turanlı,İsmail Cengiz Avrasya Türk Federasyonu Başkanı ,Abdullah Güler Kazak Türkleri Vakfı Başkan Yardımcısı,Fehim Işık Afganistan Türkmenleri Soysal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı,Abdürrahim Sağlar, Recep Türkgeldi, Abdulsettar Çakır başta olmak üzere çok sayıda kanaat önderi ve davetli katıldı.

Kayak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)