NURİ ASLAN’DAN İBB MECLİSİ’NDE YENİ DÖNEM MESAJLARI “ADALETİ GÜÇLENDİRMEK, DEVLETİ GÜÇLENDİRMEKTİR”

Nuri Aslan Meclis’teki tüm siyasi parti gruplarına da çağrıda bulunarak, “Bir çocuğun beslenme çantasının partisi olmaz. Bir üniversitelinin faturasının siyasi görüşü olmaz. Gelin bunları hep beraber meclisimizden ortak oy birliği ile geçirelim” ifadelerini kullandı.

ASLAN’DAN MECLİS GRUPLARINA ÇAĞRI: “ÖĞRENCİ DESTEKLERİNİ HEP BERABER OY BİRLİĞİ İLE GEÇİRELİM”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 9. seçim dönemi, 3. toplantı yılı eylül ayı ilk birleşimi Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Meclis gruplarını ziyaret ederek yeni dönemde başarılar dileyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, daha sonra oturuma başkanlık ederek açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

Aslan konuşmasında; gündemdeki konulardan yeni eğitim-öğretim yılına, İBB’nin çocuklara ve gençlere yönelik sosyal desteklerinden İstanbul’un uluslararası ilişkilerine, eylül ayındaki önemli günlerden son günlerde yaşanan acı olaylara kadar birçok konuda mesaj verdi.

“AĞIR BİR DEMOKRASİ VE HUKUK KRİZİ YAŞIYORUZ”

Konuşmasına İBB Meclis üyelerini ve İstanbulluları selamlayarak başlayan Aslan, yeni toplantı döneminin hayırlı olmasını diledi. Aslan şöyle konuştu: “Siyasi partilerimizin saygıdeğer grup başkanvekilleri, grup yönetimleri, ilçe belediye başkanlarımız ve belediye başkan vekillerimiz, kıymetli meclis üyelerimiz, değerli basın emekçilerimiz ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli İstanbullular; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin 9. Dönem 3. Toplantı Yılı’nın eylül ayı toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yeni dönemimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Kıymetli meclis üyeleri; bir ülkenin vatandaşları nasıl rahat eder? Nasıl kendini güvende hisseder? Elbette adalete ve demokrasiye güvenerek. Biz uzun süredir ağır bir demokrasi ve hukuk krizi yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın ve çok sayıda yol arkadaşımızın hâlâ tutuklu bulunması bir hukuk trajedisine dönüştü. Tüm bu davalar iki şeye yol açtı: Ekrem İmamoğlu’nun milletimizin gönlündeki yeri büyüdü, sağlamlaştı. Türkiye’de adalete güven neredeyse tamamen bitti.”

“ADALETİ GÜÇLENDİRMEK, DEVLETİ GÜÇLENDİRMEKTİR”

“Siyaset kurumuna, demokrasimize ve ekonomimize büyük zarar veren bu durumun bir an önce son bulmasını diliyorum. Dünyanın ve bölgemizin çok kritik gelişmeler yaşadığı günlerde Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinde bu kadar kırılgan olmamalıdır. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Adaleti güçlendirmek, devleti güçlendirmektir. Siyasetin yargıya, yargının siyasete müdahalesi son bulmadan bu açmazdan çıkamayacağımızı hepinizin görmesini umuyorum.”

EĞİTİM DESTEKLERİ DEVAM EDECEK

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına da değinen Aslan, İBB’nin çocuklar ve gençlere yönelik mevcut desteklerinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Kıymetli meclis üyeleri, yeni eğitim-öğretim yılımız da bugün başladı. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Bu sabah yaptığımız basın açıklamasında da İstanbul’un çocukları ve gençleri için yürüttüğümüz destekleri ve yeni dönemde atacağımız adımları İstanbullularla paylaştık.

Burada bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum: Bugüne kadar çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz desteklerimiz devam edecek. Okul beslenme desteğimiz devam edecek. Kırtasiye ve eğitim seti desteğimiz devam edecek. ‘Kızlar Okusun Diye’, ‘Sen Oku Diye’ desteklerimiz devam edecek. Genç Üniversiteli sosyal desteğimiz, ulaşım ve kıyafet desteklerimiz devam edecek. Yurtlarımız, ders atölyelerimiz, teknoloji atölyelerimiz, okul spor salonlarımız ve çocuklarımıza, gençlerimize ulaştırdığımız diğer bütün hizmetlerimiz devam edecek.”

“SİZ OKUYUN, SİZ HAYAL KURUN”

Hayat pahalılığının ailelerin ve gençlerin üzerindeki yükü artırdığını ifade eden Aslan, yeni destekler üzerinde çalıştıklarını söyledi:

“Ama biz bununla yetinmiyoruz. Çünkü hayat pahalılığı arttıkça ailelerimizin yükü artıyor. Gençlerimizin ihtiyaçları değişiyor. Biz de mevcut desteklerimizi sürdürürken şimdi bunlara yeni destekler ekliyoruz. Çünkü bugün bir üniversitelimizin meselesi sadece dersini geçmek değil; kirasını ödemek, faturasını yatırmak, ulaşım masrafını karşılamak da eğitim hayatının bir parçası hâline geldi. Biz gençlerimizin üniversite yıllarını geçim kaygısıyla değil, gelecek hayaliyle geçirmesini istiyoruz. Onun için de gençlerimize diyoruz ki: Siz okuyun, siz hayal kurun; İBB hep yanınızda!”

ÖĞRENCİ EVLERİNE FATURA DESTEĞİ

Aslan, öğrencilere yönelik yeni desteklerden ilkinin su ve doğal gaz faturaları için planlandığını belirterek, “İlk yeni desteğimiz, öğrenci evlerinin faturalarına yönelik. İBB tarihinde ilk kez öğrenci evlerinin su ve doğal gaz faturalarına destek oluyoruz. 20 bin öğrenci evine, üç aylık kış döneminde toplam 7 bin 500 liraya kadar su ve doğal gaz desteği sağlayacağız. Bunun için 150 milyon liralık kaynak ayırıyoruz. İstiyoruz ki hiçbir gencimiz kışın ders çalışırken ‘Kombiyi açarsam faturayı nasıl öderim?’ diye düşünmesin. Kara kışta da öğrencimizin yanında İBB olsun” dedi.

“ASKIDA ÖĞRENCİ EVİ FATURASI”

Fatura desteğinin dayanışma ayağının da bulunacağını belirten Aslan şöyle devam etti:

“Bir de bu desteğin dayanışma ayağı var. ‘Askıda Öğrenci Evi Faturası’ ile İstanbul’un dayanışmasını öğrenci evlerine taşıyoruz. Öğrencilerimize destek olmak isteyen İstanbullularımız da bu dayanışmaya katkı sunabilecek.”

20 BİN ÖĞRENCİ EVİNE BARINMA VE DEPOZİTO DESTEĞİ

Aslan, ikinci yeni desteğin “Evine Hoş Geldin” uygulaması olacağını belirterek şunları söyledi:

“İkinci yeni desteğimiz: Evine Hoş Geldin. İstanbul’da okuyan bir gencin bu şehirdeki ilk meselesi barınma olmamalı. Bu nedenle 20 bin öğrenci evine tek seferlik 12 bin 500 lira barınma ve depozito desteği sağlayacağız. Bunun için 250 milyon liralık kaynağı gençlerimize ayırıyoruz.”

ÖĞRENCİ ABONMANI 1 TL OLACAK

“Üçüncü yeni desteğimiz ise ulaşımda ve bunu özellikle önemsiyorum. 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimiz hangi gün abonmanlarını alırlarsa alsınlar, o tarihten itibaren bir aylık öğrenci abonmanları sadece 1 lira olacak. Evet, yanlış duymadınız: Bir aylık abonman 1 TL. Bu desteği 21 Eylül’de başlatıyoruz. Eylül, geceyle gündüzün eşitlendiği aydır; biz de İstanbul’un gençlerini fırsatlarda eşitlemek istiyoruz. Bunun için yaklaşık 441 milyon liralık kaynağı öğrencilerimiz için ayırıyoruz.”

İBB MÜZELERİ DE ÖĞRENCİLERE 1 LİRA

“Ve bir yeni desteğimiz daha var: Tüm yurttaşlarımıza olduğu gibi öğrencilerimize de İBB’nin müzelerini 1 liraya açıyoruz. Önceki ve yeni desteklerimizin toplamı tam 8,7 milyar lira. Biz milletin parasını Cumhuriyet’in çocuklarına harcamaktan gurur duyuyoruz.”

MECLİS GRUPLARINA ÇAĞRI

Aslan, öğrencilere yönelik destekler konusunda Meclis’teki tüm siyasi parti gruplarına da çağrıda bulundu:

“Kıymetli meclis üyeleri, buradan bütün siyasi parti gruplarımıza çağrıda bulunuyorum: Gelin, bunları hep beraber meclisimizden geçirelim. Bir çocuğun beslenme çantasının partisi olmaz. Bir üniversitelinin faturasının siyasi görüşü olmaz. Bir gencin barınma sorununun iktidarı, muhalefeti olmaz. O çocuk hepimizin çocuğu, o genç hepimizin evladı. Gelin, bu meclisten İstanbul’un gençlerine hep birlikte güzel bir haber verelim. Gelin, İstanbul’un gençlerine hep birlikte ‘İBB hep yanında!’ diyelim.”

İSTANBUL, İPEK YOLU ŞEHİRLERİ İTTİFAKI’NIN DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI

Aslan, İstanbul’un uluslararası alandaki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu: “Değerli arkadaşlar; İstanbul’un geleceği için bir yandan şehrimizi daha güvenli ve daha dayanıklı hâle getirirken bir yandan da ekonomisini, ticaretini, turizmini ve dünyayla kurduğu bağları güçlendirmek zorundayız. Çünkü İstanbul yüzyıllardır Doğu ile Batı’nın, Asya ile Avrupa’nın, ticaretin ve medeniyetlerin buluşma noktasıdır.

Geçtiğimiz günlerde de bu tarihî misyona yakışan çok önemli bir sorumluluğu üstlendik: İstanbul olarak İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı’nın Dönem Başkanlığını devraldık. Biz bunu İstanbul’un Asya’dan Avrupa’ya uzanan tarihî bağlarını yeniden canlandırmak; şehirler arasında turizmi, ticareti, yatırımı ve kültürel iş birliğini büyütmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Çünkü İstanbul sadece Türkiye’nin en büyük şehri değil, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. İstiyoruz ki bu kapıdan daha fazla turist girsin, daha fazla ticaret geçsin, daha fazla yatırım gelsin; İstanbul’un esnafı, tüccarı, üreticisi kazansın. İstanbul’un uluslararası gücü, İstanbullunun sofrasında berekete dönüşsün. İpek Yolu yüzyıllar önce şehirleri nasıl birbirine bağladıysa biz de bugün İstanbul’un öncülüğünde şehirleri ticaretle, turizmle, kültürle ve dostlukla birbirine bağlamak istiyoruz.”

“YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ BİZİM YOLUMUZDUR”

“Değerli arkadaşlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz: Barış, insanlığın ortak yolu olmalıdır. Savaşlarla savrulan bölgemizin ve dünyanın bir an önce barışa kavuşması için herkes elini taşın altına koymalıdır. Savaşlar insanlığa ve bu topraklara çok şey kaybettirdi. Bizlerin hep birlikte barışı örgütlemeye çalışmamız şarttır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, cihanda barış’ sözü bizim yolumuzdur.”

SİVAS KONGRESİ MESAJI

“4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıl dönümünü gururla kutladık. Sivas’ta atılan adımlarla ‘Manda ve himaye kabul edilemez’ denmiş; tüm cemiyetler tek çatı altında birleştirilerek milletimizin kendi kaderini yalnızca kendisinin tayin edeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Cumhuriyetin temelleri bu şehirde, bu iradeyle atılmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık meşalesini yakan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

9 EYLÜL VURGUSU

“9 Eylül, hem İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun hem de Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun yıl dönümüdür. 9 Eylül, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir. İzmir’in kurtuluşunu ve ülkemizi düşmandan arındıran kahramanlarımızın mücadelesini gururla selamlıyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.”

“MİLLET İRADESİNİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR”

“12 Eylül 1980 Darbesi, demokrasi tarihimizin kara sayfalarından biridir. Tarih boyunca egemenliği milletin elinden almak, seçimleri ortadan kaldırmak isteyenler olmuştur. Bu kişiler tüm gücü ellerinde bulundurduklarına inanmışlardır. Ama milletten alınmayan güç, güç değildir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. O nedenle darbeciler, önünde sonunda her zaman kaybetmiştir. Millet, gerçek gücün kendisinde olduğunu onlara göstermiştir. Darbelerden medet uman zihniyeti lanetliyoruz. Bu millet darbecilere asla geçit vermedi, vermeyecek.”

GAZİLER GÜNÜ MESAJI

“19 Eylül Gaziler Günü, bu topraklar için bedenini siper eden kahraman gazilerimizin günüdür. Kahraman gazilerimize sonsuza dek minnettarız. İBB olarak gazilerimizin her zaman yanındayız. Onların korumak için hayatlarını ortaya koydukları vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız.”

İSTANBUL İTFAİYESİ’NE TEŞEKKÜR

“25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutladığımız Yangından Korunma Haftası’nda, İBB İtfaiye Teşkilatı’nın kahraman mensuplarını yürekten kutluyorum. Onların cesareti ve fedakârlığı İstanbul’un sınırlarını aşıyor. İstanbul İtfaiyesi, ülkenin neresinde ihtiyaç varsa oraya desteğe koşuyor. Büyük özveriyle afetlerle mücadele eden kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Aslan, eylül ayındaki diğer önemli günlere ilişkin mesajlarını şöyle sürdürdü:

“26 Eylül Türk Dil Bayramı, dilimizin güzelliğini ve zenginliğini hatırlatmaktadır. Güzel Türkçemizi korumak, dilimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk Dil Bayramımızı kutluyor; Türkçe düşünmenin, Türkçe konuşmanın, Türkçe yazmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. 27 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü ve Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, kahraman denizcilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 28 Eylül Dünya Okul Sütü Günü’nü kutluyorum. İBB olarak Halk Süt projemizle binlerce evladımıza ulaşıyor, onların geleceğine katkı sunuyoruz.”

EYLÜL AYINDA ARAMIZDAN AYRILAN İSİMLERİ ANDI

Aslan, eylül ayında ölüm yıl dönümleri bulunan isimleri de andı:

“Kıymetli meclis üyeleri; eylül ayında aramızdan ayrılışlarının yıl dönümünde: Basketbolun unutulmaz sesi İsmet Badem’i, Türk sinemasının usta aktörlerinden Süleyman Turan’ı, Sinemamızın üretken yönetmeni Aram Gülyüz’ü, Tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Merter’i, Sosyal bilimler alanında çığır açan değerli düşünür Şerif Mardin’i, Türkiye’nin ilk kadın bakanı ve kadın hakları öncülerinden Türkan Akyol’u, Sinemamızın efsane yüzlerinden Tarık Akan’ı, ‘Şu Çılgın Türkler’ kitabıyla hafızalara kazınan büyük yazar Turgut Özakman’ı, Sahnenin ve beyaz perdenin unutulmaz ismi Tuncel Kurtiz’i, ‘Halkın Valisi’ olarak gönüllerde taht kuran Recep Yazıcıoğlu’nu, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i ve futbolumuzun efsane golcüsü, ‘Taçsız Kral’ Metin Oktay’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

SON GÜNLERDEKİ ACI OLAYLARA DEĞİNDİ

Konuşmasının son bölümünde son günlerde yaşanan kazalar ve can kayıplarına değinen Aslan şunları söyledi: “Sözlerimi tamamlarken son günlerde aldığımız acı haberlere de değinmek istiyorum. Iğdır’da askerî aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Girne–Taşucu seferini yapan feribotta yaşanan faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasında kaybolan 10 mürettebatımızdan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Dün Eyüpsultan’da, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazası ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu acı olaylarda yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle, vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”