Özdemir’e ziyarette İBB AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Ömer Lütfi Arı da eşlik etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özdemir, “Merhum Muharrem Aslan’a Allah’tan rahmet; Sayın Nuri Aslan ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Özdemir, taziye ziyaretinin ardından İBB Meclisi 9. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı’nın ilk AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Özdemir, yeni çalışma döneminin İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)