ÇETİNER HER ŞEY HAZIR SADECE ADAY OLARAK AÇIKLANIP ÇALIŞMAYA BAŞLAYIP KAZANAMK VAR DEDİ...
Hüseyin Çetiner şunları söyledi; "Zeytinburnu ilçesini hem blimsel olarak hem de günlük yaşam olarak benden daha iyi tanıyan ve bilen olduğunu söyleyen varsa her platformada tartışmaya hazırım.
Günlük yaşamda bir yeri iyi tanıdığını söylemek için "ben oranın kitabını yazdım" metaforunu kullanırız ya işte bizimki bir metafor değil 2008 yılında basımı yapılan Gelişim Ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu kitabını yazarak her gün gezdiğimiz mahalleleri ve sokakları bir de bilimsel olarak araştırıp kitabını yazdığımız için ilçeyi en iyi biz biliriz diyerek bir iddia ortaya koyuyoruz.
Eğitimimiz,bilgimiz,aile yaşantımız ve bugüne kadar Zeytinburnu merkezli yaptığımız işlerimizden cesaret alarak Zeytinburnu'nda Belediye başkanlığını kazanabilecek ortam ve imkan bizimle mümkün derken laf olsun torba dolsun diye değil yaşanmış bir 40 yıllık serüvene güvendğimiz için aday olduk.
1992 Körfez savaşından sonra Zeytinburnu ilçesinin demografik yapısı değişti.Eskiden Karadeniz bölgesi kökenli seçmen sayısı çok iken bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi seçmen sayısında ilk sırada yer alıyor.
Bakınız ilçemiz 1984 yıklında belediye oldu İlk kurucu belediye başkanımız Rumeli'li Dr.Muzaffer Çavuşoğlu 1984-1989 yıllarında başkanımız odu.
1989 ile 1994 yılları arasında ise Batı Karadeniz ili olan Tokatlı Hasan Yılmaz başkanımız oldu.
1994 ile 1999 yılları arasında ise yine bir Karedeniz ili olan Giresun'lu Dr.Adil Emecan ilçemizin belediye başkanı oldu.
1999 ile 2019 araında ise tam 4 dönem 20 yıl yine Giresun'lu olan Murat Aydın Zeytinburnu belediye başkanımız oldu.
2019 ile 2024 yılları arasında ise Rize'li olan Ömer Arısoy Belediye başkanı olarak görev yapıyor.
2024 ile 2029 arasında Zeytinburnu Belediye başkanı Doğulu birisi olsa daha adil olmazmı diye sormak isterim diyen Çetiner adayı belirleme takdiri siyasi büyüklerimizde olan Zeytinburnu adayı olarak bizim ismimiz açıklansa burada seçimi alırız diyerek karar vericilere yakınınızda ilçe ile bütünleşen bir aday burada dedi.
İşte Hüseyin ÇETİNER'in Özgeçmişi
Hayatını Zeytinburnu’na vakfeden Gazeteci yazar Hüseyin ÇETİNER 1988 Yılından bu yana Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.
ÇETİNER,1972 Yılında Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile Pirot,yeni ismi ile Kıyıcak köyünde doğdu.
İlkokulu doğduğu Kıyıcak köyünde bitirdi.
1988 Yılında Zeytinburnu ilçesine yerleşti.
Ortaokulu eski ismi ile Cağaloğlu Mahmutpaşa yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulunda tamamladı.
Lise tahsilini ise tarihi Pertevniyal Valide Sultan Lisesinde tamamladı.
Üniversite Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde bitirdi.
ÇETİNER’in yazdığı Malatya isimli eserinin ilk basımı 1993’de yayınlandı. 4. Basımı ise 2005’de.
Hüseyin Çetiner doğduğu yerin kitabını yazar da doyduğu yerin kitabını yazmaz mı ?
Tabi ki yazar ve yıllarca üstünde çalıştığı “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı ise Mart 2008 yılında yayımlayarak özel sektör tarafından yazılıp basımını yaptığı tek kişidir.
2016 Yılında ise ilçenin tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)’nu kurdu.
Hüseyin Çetiner Kendimi Zeytinburnu’na Vakfettim sözü ile de sahip olduğu Gazeteler,Haber Portalları, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesapları ile Zeytinburnu’nu Yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor.
Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner’in adı adeta Zeytinburnu deyince ilk akla gelen kişiler arasında yer alması Çetiner’ i çok mutlu ediyor.
Çetiner Malatya İzollu Vakfının Kurucu Mütevelli heyetindedir.Zeytinburnu Tüm Malatyalılar derneği kurucu başkan yardımcısıdır.
İstanbul Gazteciler Derneği (İGD) başkan yardımcılığı görevi başta olmak üzere bir çok STK'da göevleri olan Çetiner şu an CHP Zeytinburnu Belediye Başkan aday adayı olarak aday olup ilçeye hizmet etmek istiyor.
Çetiner evli 3 kız,bir erkek evlat babasıdır.
İngilizce bilen Çetiner Zeytinburnu ile yatıp Zeytinburnu ile kalkıyor.
“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır”
(Hadis-i Şerif )
“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”
“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır”
İLETiŞİM İÇİN:
Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar
Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı
Gsm ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12
www.zeytinburnutimes.com
Youtube : ZeytinKöy Tv.
Youtube: Huseyin ÇETİNER Tv