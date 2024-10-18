Zeytinburnu’nda eğitim veren ilkokulların 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinden başarı ortalamaları yüksek ve yetenekli öğrencilerinin sınıf öğretmenleri tarafından belirlenmesinin ardından Bilim Zeytinburnu Z Akademi çatısı altında toplayan Zeytinburnu Belediyesi; doğa bilimleri, teknoloji, tasarım ve matematik olmak üzere 4 farklı branşta özel eğitimler vererek, geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. 4 dönemdir devam eden ve yaklaşık 747 saat eğitimin verildiği Z Akademi’den şimdiye kadar 8 bin 566 öğrenci yararlanma imkânı buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

8 AY SÜREN EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ BİR EĞİTİM MARATONU

Z Akademi’de verilen eğitim atölyelerinde öğrencilerin deneyerek, uygulayarak yeniden kendilerini keşfetmeleri sağlanıyor. 2021 yılından bu yana devam eden Z Akademi’de yaklaşık 32 hafta süren uzun bir eğitim maratonu var.

Eğitimlerin birbiriyle bağlantısı bir bütünleşik oluşturduğu için uzun süreli eğitimlerin daha çok kazanımı olduğu tecrübe edildiği için akdemi eğitimlerinin 8 ay sürmesi eğitmenler tarafından da desteklendi.

Kendi kendine öğrenebilen, iş birliği içerisinde çalışabilen, üretken ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bir nesil oluşturmak amacıyla hazırlanan eğitim müfredatı, bu bağlamda, farklı alanları öğrenciye tanıtmak üzere söyleşiler, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenleyerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)