GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE HALKIN HABER ALMA HAKKINI ZEDELEYEN UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR !

Gazetecilere yönelik bu tür haksız gözaltı uygulamaları, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü açıkça engellemektedir.

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Gülnur Saydam, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gecesi yayımlanan “Göktürk’te çeteler mi var?” başlıklı haberinin ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bilinmelidir ki, gazetecilik faaliyetlerinin bir suç unsuru gibi gösterilmesi asla kabul edilemez.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 163. sıraya gerilemiş olması, ülkemizde basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında yaşanan ağır sorunların uluslararası alandaki en somut göstergesidir.

Halkın Haber Alma Hakkı Engellenemez.

Bu gerilemenin asli nedenlerinden biri, halkın haber alma hakkının sistematik olarak engellenmesidir. Oysa haber alma hakkı, demokratik bir toplum olmanın olmazsa olmazı ve asla vazgeçilemeyecek temel ilkelerinden biridir.

Gazeteciler Kamu Yararı İçin Çalışır...



Gazeteciler, kişisel çıkarlar için değil, doğrudan kamu yararının gerçekleşmesi adına görev yapıp ter dökmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, basın özgürlüğünü açıkça güvence altına almaktadır. Gazetecilere yönelik uygulanan haksız gözaltı kararları, yalnızca anayasal hakları ve basın özgürlüğünü çiğnemekle kalmayıp, toplumdaki adalet ve güven duygusunu da derinden zedelemektedir. Bu uygulamalar, Anayasa’ya ve demokratik hukuk devleti ilkelerine tamamen aykırıdır.

"Gazetecilere yönelik haksız gözaltı uygulamalarından derhal vazgeçilmeli; basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını zedeleyen tüm antidemokratik pratiklere son verilmelidir."

Bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir!

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.