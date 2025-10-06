İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL VE İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN KISA VE ANLAMLI BİRER KONUŞMA YAPTILAR…

İlk olarak İBB Başkan vekili Nuri Aslan kürsüye geçerek anı defterine İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılında anı defterine yazdığı yazıyı okuyarak bize kuruluşu sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran borçluyuz dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen İstanbul Valisi Davut Gül ‘de birlik beraberlik temalı bir konuşma yaptı. Gül daha sonra İstanbul’u İngiliz işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran borçlu olduklarını aktardı.

BABASI İSTANBUL KUVVAYI MLLİYESİNDE İNGİLİZLERE KARŞI SAVAŞTI

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma’nın babası İngilizler İstanbul’u işgal edince İstanbul Sirkeci’de bulunan tarihi büyük postanede çay ocağı işleten eniştesinin yanında garson olarak çalışıyordu.

Düşman İngiliz askerleri o zaman telgraf hatlarının bulunduğu tarihi Sirkeci Büyük postanesinde üst katlarında hizmet veren telgrafları kapattılar.

Bunun üzerine Kuvvayı Milliye Günüllülerine destek veren bir çok kişi Anadolu direniş mücadelesi başlatan Kuvvacılara nasıl yardım ederiz diye çareler ararken daha önce bozuk diye bodurum katlara atılan telgraf makinesinin tamir edilip milli mücadele de kullanılmasını sağladılar.

İşte bu aşamada Fatma Ragibe Kanıkurnu’nun babası garson olarak çalıştığı Sirkeci Postanesinde rahat rahat her tarafa gidip gelebiliyordu.

Malatya’lı olan Babası M.S. Bey bilerek ve isteyerek Kuvvayı Milli Güçlerine yardımcı olmak için Sirkeci postanesinde telgrafı çalıştıranların adeta eli ayağı olmuştu. Kimi zaman belge, kimi zaman erzak, kimi zaman bilgi kuryeliği yaparak Milli mücadeleye canını dişine takarak destek vermişti. Türk ordusu M.S.Bey’in bu yardım ve desteğini karşılıksız bırakmayarak onu Jandarma dikimevinde işe alarak destek olmuştu.

6 EKİM 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SABAH SAAT 9.16 DA TAKSİM MEYDAN’ NINA GİRİP ÇİÇEK KORUMA DEMİRLERİNİN ÜZRİNE SESİZCE OTURDU …

Fatma Rahibe Kanıkuru Loğoğlu şunları söyledi ”45 yıldır Milli törenlere katılıyorum. Her törene başımda ay yıldızlı Kuvvayı Miliye kalpağı, kolumda görevli yazısının bulunduğu kolluk, sağ elimde bastonum, sol elimde ki panoda da İstiklal Marşı, Türk barağı resmi ve Atatürk’ün Gençliğe hitabesi ve Atatürk’ün resmi bulunan pano elimde iken 2 kadın 4 erkek polis etrafımı sardı.

Ben hiçbir şekilde tören düzenini bozmaz iken seni alan dışına alalım dediler.

Bende cebimde Sakarya Sapanca’da genel merkezi bulunan Türkiye Çanakkale ve İstiklal savaşları şehit ve gazi yakınları derneğinin bana verdiği İstiklal savaşı Gazi kızı 294 numaralı üye tanıtım kartımı ellerine verdim. Bu durum tavırlarında hiçbir değişikliğe neden olmadı.

Beni haksız ve yersiz yere şiddet ve cebir kullanarak ayakta ve yerde sürükleyerek orantısız bir güç kullanarak zorla sivil polis aracına isteğim dışında beni zorla itekleyerek, tartaklayarak bindirdiler.

Şu anda sol kaburga kemiklerim ya kırıldı ya çatladı şu an nefes alırken canım acıyor.

Nefes alırken ve konuşurken akciğerim acıyor. Size bu açıklamayı yaptıktan sonra acilen bir devlet hastanesine gidip gerekli muayeneleri olacağım.

Bana bu şiddet ve darbı 6 Ekim 2025 Saat 9.16’da uygulayan 2 kadın,4 erken polis hakkında davacıyım.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını düşündüğüm polislerin kim olduğunun kamera kayıtlarında ve Beyoğlu İlçe emniyet müdürlüğü bünyesinde tespit edilebilir.

İstanbul Times Gazetesi ve Tv' Nin Muhabiri Hüseyin Çetiner bana yapılan her türlü haksız muamelenin canlı şahididir.

Yargı makamlarının res’ en dava açmaları halinde şahitlerim vardır.

Gelip gördüklerini anlatacaklarını düşünmekteyim şekliden konuşan” İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma Neme’ mize Allah’tan acil şifalar dişeriz.

