FARK ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ İSMET ALGÜL GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle Zeytinburnu merkezli ülke genelinde ciddi ve etkin bir yayın Yapan İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv adına Fark Özel Eğitim Kurumlarına yaptığınız nazik ve anlamlı ziyaret ile bizi ziyadesi ile memnun ve mutlu ettiniz. Size ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür ederim.

Bildiğiniz üzere ülkemizde ciddi bir işsizlik var. Bir genç ne kadar erken iş bulursa hayata o kadar erken atılmış oluyor. Silahsız ve silahlı güvenlik personeli olunması hainde iş bulmak daha da kolaylaşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

Güvenlik kimliği almak Fark Özel Eğitim Kurumları İle artık daha da kolay yerimiz Zeytinburnu 58 Bulvar caddesinde bulunan Defacto Mağazasının tam karşısında. Eğer en az ortaokul mezunu iseniz ve 18 yaşından büyükseniz ve iş arıyorsanız devletin resmi makamlarının yasal izinleri dahilinde 15 günlük yoğun bir eğitim ile silahlı ve silahsız güvenlik kimliğini alarak daha kolay iş bulmak için ilk geleceğiniz yer Fark Özel Güvenlik Eğitim Kurumları olsun” şeklinde konuşan İsmet Algül iş arayanların kendilerinden bilgi almalarını isteyerek sözlerini tamamladı.

FARK ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BADE ERASLAN DA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“FARK ÖZEL GÜVENLİK , Türkiye’nin önde gelen özel güvenlik firmalarından biri olarak, müşterilerine en yüksek güvenlik standartlarında hizmet sunmayı ve en iyi bir şekilde kişilere Özel Güvenlik Eğitim sunmayı amaçlayan bir kuruluştur. Yılların deneyimi ve uzman kadromuzla, her türlü güvenlik ihtiyacına yönelik çözüm üretmeye devam ediyoruz. Güvenliğinizi, iş yerinizde, evinizde, etkinliklerinizde ve toplu alanlarda en üst seviyede sağlamak için teknolojinin en son imkanlarını kullanıyor, alanında eğitimli güvenlik personelimizle hizmet veriyoruz.

FARK Özel Güvenlik , sadece bir güvenlik firması değil, aynı zamanda güvenliğinizin güvencesi olmaktan gurur duyan bir çözüm ortağıdır. Her müşterimizin farklı güvenlik ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor; profesyonel, güvenilir ve hızlı bir hizmet anlayışı ile sektördeki en yüksek memnuniyet oranını hedefliyoruz.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler arasında bina güvenliği, özel koruma, güvenlik danışmanlığı, çalışan güvenliği, yüz tanıma ve alarm sistemleri gibi geniş bir yelpazede çözüm bulunmaktadır. Fark Özel Güvenlik, sürekli gelişen bir sektörde, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile her zaman ön planda olmayı hedeflemektedir.

Güvenlik, sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluğu, müşterilerimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak adına büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz.

Müşterilerimizin güvenliği bizim için sadece bir hizmet değil, aynı zamanda bir değer taşıyor.

FARK Özel Güvenlik , sektördeki yenilikleri takip ederken, gücünü deneyimden alır ve her zaman güvenli bir gelecek için çözüm sunar. İstanbul’da Bağcılar ve Sultangazi ilçelerimizde 4 Şubemizle, FARK Sürücü ve SRC hizmetleri olarak, 30 Yıllık Tecrübemiz ve Uzman Eğiticiletimizle hizmet vermeye devam ediyoruz.

Özel Güvenlik Sektöründe, 20 Yıllık Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri tecrübemizle, Zeytinburnu İlçemizde FARK Özel Güvenlik Eğitim kurumu olarakta Özel Güvenlik yetiştirmeye devam ediyoruz”. Şeklinde konuştu.

İletişim için :

Yenidoğan Mahallesi 58/2 Sok No:1 İç Kapı 2-3 Z.Burnu-İST. TELEFON : 0212- 416 66 33 GSM: 0553- 406 09 11

[email protected].