Bu satırların yazarı bir kişi olarak ilk baskısı 1993 yılında yapılan Malatya kitabının yazarı olarak yüzbinlerce öğrenci yazdığım kitabımdan kaynak eser olarak faydalandı halende 4. Basımından faydalanıyor olması bana mutluluk veriyor….

1980 yılında ilk okulu bitiren birisi olarak 45 yıldır en az 15 tane seçim yapılmıştır….

1989 yılında Malatya’daki rızkımız bitti Allah bu sefer İstanbul rızkımızı başlattı…

İstanbul’da da olsak hiç bir zaman Malatya siyasetini takip etmeyi bırakmadık…

ANAP’ tan, REFAH’ tan, AK PARTİ’ den bir çok vekil geldi geçti. İnsanlara sorsan bir çok Malatya’lı eminim sadece rahmetli Mevlüt Aslanoğlu ve Veli Ağbaba dışında milletvekillerini hatırlamayabilir.

PEKİ NEDEN ASLANOĞLU VE AĞBABA HATIRLANIYOR ?

Bunun bir çok nedeni var…İzollu’nun bir köyünde tek geçim kaynağı bir ineği olan teyzemizin ineği ölüyor.Rahmetli Mevlüt Aslanoğlu sohbet ederken ineği ölen teyzemiz geçim kaynağım ineğim öldü zordayım ben bundan sonra nasıl geçineceğim diyor…

İş gören Rahmetli Mevlüt abi iş adamı bir akrabamı arıyor sizin İzollu’dayım teyzemin ineği ölmüş zorda 4 bin lira göndersen yeni bir inek alacak diyor işi hemen anında çözüyor.

Birde benim kendi hayatımda rahmetli Mevlüt Aslanoğlu ile yaşadığım bir olayım var.

Rahmetli ile çok samimi değildim o zaman CHP’nin Parti Meclis üyesi olan İş insanı sayın Mehmet Kaban 2009 yerel yönetim seçimlerinde CHP’nin Başakşehir Belediye başkan adayı idi.

Etkin bir yayın yaptığımız için Sayın Kaban’a da seçim desteği vermiştik. O zamanlarda Garanti Bankası ile sıkıntılı bir sürecim vardı. Mehmet Kaba’a beni Mevlüt Aslanoğlu ile görüştür demiştim.

Sayın Kaban benim yanımda Merhum Aslanoğlu’nu aradı bir hemşehrin var adı Hüseyin Çetiner Ak Parti’de siyaset yapıyor ama mesleğinde oldukça adil bir gazeteci Garanti bankası ile bir sorunu var telini vereceğim seni arayacak dedi o da tamam dedi.

Rahmetli Mevlüt abiyi arayıp bankanız olan Garanti bankasına 45 bin TL borcum vardı ödeyendim 95 bin lira İstiyorlar. Üzerinde ipotekleri olan evimi satıp ödeyeceğim ama ipoteği kaldırmak için istekleri 95 bin lirayı ödeyemem dedim.

Rahmetli daha önce Garanti Bankası Genel Müdürlüğünü yaptığı için o çözer diye düşündüğüm için ondan yardım istedim. Benim adımı ve telefonumu alıp ben seni arayacağım dedi…

İki gün geçti arayan olmayınca aradım bana Hüseyin bey beni başkası ile karıştırmayın bankanın genel müdürlüğünü aradım senin işini görecek olan Attila bey izinde bekle ben seni arayacağım dedi…

Rahmetli Mevlüt abinin iş gördüğünü diğer klasik vekiller gibi olmadığını biliyordum ama benim işim onun için basit bir iş unutabilir endişem vardı.

4. Gün aradı Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasına git Atilla bey ile konuş dedi…

Atilla bey beni kapıda karşıladı Mevlüt beyin gönderdiği kişi benim için önemli dedikten sonra talebin nedir dedi Zeytinburnu şubenize 45 bin lira borcum var ama 95 bin lira istiyorlar dedim.

Sen git 45 bin lira öde ben ipotek verdiğin dairenin rehin işlemlerini kaldıracağım dedi… Ben dairemi satacağım arkadaşımdan ön ödeme olarak 60 bin lira aldım 45 bin TL yi hemen bankaya ödedim.

Ödedim bir gün sora Atilla beyin sekreteri aradı Atilla bey size 45 ödeyin demiş ama sistem 57 binden aşağı kabul etmiyor… Farkını ödemek sizin için sorun olacaksa Atilla bey söz verdiği için ödeyecek dedi…

Bende hayır ben hemen fark olan 12 bin lirayı ödeyeyim dedim ve ödedim işim hal oldu rahat bir nefs aldım.

İşte Aslanoğlu’nun iş görme çalışmasına bir örneği de kendi hayatımda verdim…

VELİ AĞBABA İLE DİREKT BİR İŞ GÖRME SORUNU HAL ETMEDİM AMA DEPREP VE PANDEMİ DÖNEMİNDE HEP HALKIN İÇİNDE OLDUĞUNU MALATYA’DA Kİ AİLE ÜYELERİMDEN SAYIN AĞBABA İLE ALAKALI ÇOK OLUMLU ŞEYLER DUYMAKTAYIM…

Malatya da yaşayan ağabeylerim ve ablalarım ile hem Pandemi Hem de deprem döneminde sık sık Malatya da ki gelişmeler için herkes ile görüşüyordum ve halende görüşüyorum…

Malatya’nın efsane vekili Veli Ağbaba’nın partisine oy vermezse de bir çok Malatyalı dostum arkadaşım ve akrabalarım sayın Veli Ağbaba’nın Malatya için güzel ve faydalı işler yaptığını sık sık duymaktayım.

Zaten 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde CHP ‘nin belediye başkan adayı olan Veli Ağbaba Malatya’lı seçmenin %37.27 ile 144.775 kişiden oy almıştı. Ak parti adayı Sami Er’de % 48.96 ile190.165 oy almıştı.

Örmümüz olur mu olmaz mı bilemem ama eğer bir seçime daha yetişirken Hz.Ali Efendimizin şu sözünü sizlere hatırlatmak isterim ” Sakın İnsanın İyisi İle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten Soğutur”

Dinimiz hizmet için mezhebe ve inanca bakmaz unutmayın peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ederken bir nevi zulümden kaçarken yol göstericileri henüz Müslüman olmayan bir MÜŞRİK’Tİ ancak işini çok iyi bilen birisi idi. Bu da dinimizin işi ehline verin diyor.

Bütün okurlarıma selam olsun.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -14 Temmuz 2025