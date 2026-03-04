Bir ülkenin yönetim şeklinin ne olacağını o ülkede yaşayan insanlar karar verir. İsrail ve ABD’deki Zalim ve Haydutça yönetimi bende beğenmiyorum diye benim gücüm kuvvetim olsa sırf ben istiyorum diye zorla ve şantaj ile bunların yönetim şeklini değiştirmeye hakkım olabilir mi ?

İşte bugün ABD ve İsrail’in çıkmış biz İran rejimini beğenmiyoruz ve değiştireceğiz diyor.

İRAN petrollerini büyük şeytan ABD’ye kullandırsaydı, İsrail’in güvenliği benim için önemli ben bu ülkenin can ve mal güveliğini önemsiyorum deseydi İran’ın rejimi bu iki zalim‘ in umurunda olur muydu ?

Unutmayın TİLKİ her saat başı tavuk hakları evrensel beyannamesi yayınlasa da herkes de biliyor ki onun asıl gayesi Tavuğu yemektir.

Daha yeni oldu ABD Saddam’ı devirip IRAK’ı özgürleştirecekti aksine burası paramparça oldu. Kadınlara tecavüze uğradı. Çocukları kadınları, yaşlılara öldürülürdü.

Aynı numarayı Libya’da Mısır’da, Yemen’de, Suriye’de, Afganistan’da ve burada isimlerini teker teker saymaya gerek görmediğim yüzlerce ülkeye DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK getireceğiz dediler ama kaos ,kargaşa ,ölüm acı ve ızdırabın dışında bilerek buralara olumlu hiçbir şey getirmediler.

İRAN BAŞTA KÜRTLERE VE DİĞER MUHALİFLERE ZULÜM ETMİŞ OLABİLİR.

ANCAK İKİ HAYDUT GÜÇ OLAN ABD VE ‘İTRAİL’REZİL BİR ŞEKİLDE BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİ OLAN İRAN’I PARAMPARÇA ETMEK İÇİN KANUN,KURAL TAKMADIKLARI BİR ORTAMDA KÜRTLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BU ZOR DÖNEMDE EKMEĞİNİ YEDİKLERİ SUYUNU İÇTİKLERİ İRAN’A İHANET ETMELERİ AF EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL BANA GÖRE…

SORUN SIKINTI VE İTİRAZLARINIZA SAYGIM VAR AMA ŞU AN ZATEN ZORDA OLAN MEŞRU İRAN YÖNETİMİNİ SAKIN ARKADAN VURMAYIN…ÜLKENİZE MUSALLAT OLAN BU İKİ ZALİMİ DEF EDİN SONRA KENDİ İÇİNİZDE SORUNLARINIZI KONUŞUN DERİM BEN…

Ey sakın İran’lı muhalifler şu anki İran Molla Rejimi ne kadar kötü olursa olsun kesinlikle ABD ve ‘İTRAİL’ kadar zalim olamazlar.

Bu iki devlet zalimliğin rezilliğin kitabı yazışlardır. Sakın bunların size adalet, özgürlük ve demokrasi getireceğiz diyerek jan janlı sözlerine aldanmayın.

Örnek Afganistan’a, Irak’a Libya’ya,Suriye’ye bakın İTRAİL kendi komşularının param parça ve bölük pörcük olmalarını ister ki hiçbir ülke dönüm onun zalimliklerine dur diyemezsin.

DÜŞÜNSENİZE Saddam gibi güçlü ve Arap milliyetçisi bir lider Irak’ın başında, Muhammed Mursi gibi dini bütün bir müminin Mısır’ın başında olsaydı kasap Netanyahu GAZZE’ de bu kadar katliamı yapabilir miydi ? Ben hemen cevap vereyim HAYIRRR…

İTRAİL HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ SAPIK ESPTEİN BELGELERİ İLE TRUMP’I KÖŞEYE SIKIŞTIRIP İRAN’A SALDIRTTI…

İTRAİL’in başındaki zalim kasap Netanyahu ve suç şebekesinin şantajları olmasaydı ABD zaten kendi içinde bir çok sorun ile boğuşurken kesinlikle senin rejimini beğenemiyorum diyerek on binlerce km öteden gelip İran’a saldırmazdı.

Kesinlikle iddia ediyorum İTRAİL Trump’ı tehdit etti ya bizim dediğimiz gibi İran’a saldırırsın ya da sapıklık yaptığın belgeleri medya organlarımıza servis ederiz dedi ve savaş soktu. Bu dediğimi bir yere yazın Trump iktidardan düştüğü zaman bunları aynen bu şekilde olduğunu anlatacaktır.

ABD ve İsrail sadece İslamın değil bütün dünyanın başına bela olmuş adeta freni patlamış bir kamyon gibi her an her yere dalıp tozu dumana katmak için kabadayı gibi hareket ediyorlar.

Venezuela Devlet başkanı Maduro’yu korsan bir şekilde gece yarısı baskın yaparak kaçıran ABD’nin yaptığı kabul edilebilir bir şey değil.

Trump haydut’una yaptıkların uluslararası hukuk’a uygun değil dediklerinde gayet küstah bir şekilde ben hukuk mukuk tanımam diyebiliyor.

ABD’de ve İsrail’de Atom bombası var. En acımasız ölümcül silahlar var ama İran’a Nükleer çalışma yapma, Füze yapma , rejimini beğenmiyorum diyor.

ULAN iblis büyük şeytan ABD ve küçük iblis İsrail sen 78 yıllık bir terör devletsin, ABD ise 1765’de kurulmuş 261 yıllık geçmişi olan Haydut bir geçmişse sahip.

İRAN’ ın ise binlerce yıllık Pers imparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu olarak geçmişi var.

Para, Medya ve şantaj montaj beceriniz var diye kendinizi ne zan ediyorsunuz ?

1979’da Şahı deviren Humeyni devriminden bu yana İran’ı yöneten Molla şia yönetimi İran Kürtleri başta olmak üzere bir çok muhalif kesime zülüm yapmıştır ancak bunların intikamını almak için fırsat bu fırsattır diyerek en zor anında iki Şeytan ve hak hukuk tanımayan vampir Netanyahu ve Haydut Trump’a destek vermek demek kendi sonlarınızı hazırlamak demektir.

Bazı Afgan hainler Ülkelerini işgal eden ABD’ye yardım etmişler ve destek vermişlerdi ama ABD oradan kaçarken uçağın burnuna tutunup bizi buradan götür diyenler binlerce metre yüksekten düşüp öldüler.

Başta İran Kürtlerine sesleniyorum mert ve adam iseler ABD ve İsrail’e değil zor durumda olan kendi ülkelerini yöneten meşru güçlerin yanında dim dik dururlar.

He biz o kadar omurgalı değiliz derlerse de en hafit tabiri ile tarafsız dururlar.

He şu da var çocukları hunharca öldüren Trump ve Netenyahu ‘nun zalimlikleri karşısında sesiz kalmak NAMUZSUZLUKTUR…

En azında ben zorda olan birine bir tekmede ben vurayım diyenleri hiç sevmen…

Şu an yapacağınız tek şey İRAN’ın onuru için dim dik bir şekilde bu iki zalim olan ABD ve İTRAİL’e karşı dim dik ayakta durup mücadele etmektir.

NOT: Bazı kişiler İRAN'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırmasını eleştirip bu iyi olmadı diyorlar. ULAN alçaklar ABD ve İsrail işbirliği yapıp İran'da devlet adamı, bilim adamı ve komutan sağ bırakmadı sen halen çıkıp ABD üslerine saldırması doğru olmadı diyorsun. İran'ın füzeleri 10 bin km. ötede ABD yi vurabilir mi ? İRAN'ın israil ve ABD üslerini vurmasından başka çaresi var mı ? Adam oluna adam biraz.

İstanbul Times - 4 Mart 2