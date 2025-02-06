EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖYKÜ YARIŞMASINDA YILLARDIR DERECEYE GİREMİYORUM JURİYE KAFAYA TAKTIM SORUSU HERKESİ GÜLDÜRDÜ ...

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla açılış konuşmalarını şöyle yaptı. “2 yıl önce yaşadığımız felaketin yıl dönümündeyiz. Bu vesile ile 6 Şubat 2023 büyük depreminde vefat edenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Devletimiz bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor. Biz de Nurdağı’nda 6 aydan fazla süre bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Zeytinburnu’muzun çok güzel temsili oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Allah hepimizi korusun, hazırlıklı olmayı da nasip etsin.

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ

Arısoy,Veliefendi Çırpıcı bölgesinde 7 yıldır Senko inşaat firmasının yarım bırakarak terk ettiği metruk hale gelen kentsel dönüşüm alanı hakkında “Gecikmenin sebebini aslında hemşehrilerimiz de biliyorlar. Orada işin yürüyebilmesi için yeniden sözleşme imzalanması gerekiyordu. Bunun için bütün hak sahiplerine geri döndük ve imzaları tamamladık.

Bu çok büyük vakit aldı. Hızlandırmak için ikiye böldük ve ilk etabı başladı. Allah nasip ederse 2025 yılının Ekim ayında birinci etabı teslim etmeyi planlıyoruz. 2. Etap içinde projede olmayan alanı hariç tutarsanız öbür tarafta imza atmayan malik kalmadı. İmzalar atıldı ama içinde oturanlar var. Ramazan’ın başlangıcı binaların tahliye edilmesini bekliyoruz. İkinci husus ise zeyilnameye imza atmayan 400 metrekarelik bir alan var. Onunla ilgilide bu ay satışa çıkacak. Allah nasip ederse Mayıs ayında kazmayı vuracağız. Yaşanan hiçbir sıkıntıda Belediyemizin hiçbir dahili yok.

Özel sektör başlatmış. Ama yanlış planlama yüzünden batmış. Terk etmiş idi. Hemşehrimizin problemi hepimizin problemidir diyip kolları sıvadık. Kendi kentsel dönüşümümüzden daha büyük emek harcadık. Neden? İmzalanmış bir sözleşmeyi zeyilname ile düzeltmek yeni bir sözleşme imzalatmaktan daha zor. Bunu hepiniz iyi biliyorsunuz. Ama şimdi o aşamaları geçtik. Şimdi artık depremden sonra yapılmış iki binanın imzasıyla hiçbir sorun kalmadı. Gecikmeye rağmen yinede teşekkür ediyoruz.

Ruhsatla beraber kira yardımları da başlayacak. Oradaki hak sahiplerimiz biliyorlar ki 2. etap meselesi bizi işi ilerletmek için önerdiğimiz bir iş. Bu aşamaya gelene kadar attığımız adımları hepiniz iyi biliyorsunuz. Bugün buraya tünelin ucundaki ışık görünmüş olarak geldim. Bizim dışımızda birinin bu problemi çözme kabiliyeti yoktu bunu açık açık söyleyelim” şeklinde konuştu.

GEZİ KATILIMLARINDA AYRIMCILIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Başkan Ömer Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezilerine iddialara dair açıklamada bulundu: “Bizim gezilerimizde AK Parti ilçe kadın veya gençlik kollarının gezilerimizi doldurduğuna dair iddiada bulunuldu. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bunun ispatını talep ediyorum. Bu bizim iddialı bir meselemizdir. Zeytinburnu’nda ikamet etmek dışında başka kimse Belediye Başkanı dâhil insiyatif kullanmıyor.

Tamamen bir bilgi dezenformasyonudur. Yanlış bilgi üzerine kurulu bir şey bunu tamamen reddediyorum. Bu partimizi de Belediyemizi de haksız bir şekilde itham etmektir. Çanakkale, Bilecik, Edirne gezimiz ilk başvuranın kaydının alındığı bir gezidir. Her şey şeffaftır. T.C. kimlik numarasıyla kim ne zaman kaydolmuşsa gidiyor. Herhangi bir kişiye, kuruma kontenjan ayrılması söz konusu değildir. İstediğiniz iddiaya varım. Bunu iddia edenin ispat mükellefi var. Ben sizi iyi niyetli sayıyorum. Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı içinde noter kurası çekiyoruz. Ben bir partiye gururla mensubum. Ama seçildikten sonra bütün Zeytinburnuluların Belediye Başkanıyım. Bunu yol arkadaşlarımda iyi biliyorlar. Hiçbir ayrımcılığı kabul etmiyorum”

KÖŞELİ CAMİ’NİN İYİ BİR MAHALLE KÜLLİYESİ OLMASINI İSTİYORUZ

Başkan Arısoy Köşeli Camii inşaatının neden durduğu sorularına dair açıklamada bulundu. “Köşeli Cami’nin dini tesis alanında kalan ve üzerinde bina olan yeri biz kamulaştırdık. Arkasındaki mekânı biz kamulaştırdık. Tasfiye ettik. Yani camii büyüyecek. O binaları yıkan biziz. Çünkü cami büyüsün istiyoruz. İyi bir mahalle külliyesi olsun istiyoruz.

Bir örneğini yaptık. O da Konyalı Camii… Deprem dolayısıyla mühürlenince orada da benzer dini tesis alanında kalan parsellerin tamamını kamulaştırdık. Orada şimdi şimdi güzel bir mahalle külliyesi ortaya çıktı. Benzer bir şeyi Köşeli Camii için hayal ediyoruz. Buradan da davette bulunuyorum varsa bir hayırseverimiz yarın hemen başlayabiliriz. İnşallah yeniden yapmak bize nasip olur. ÇOK

AMAÇLI SALON 1 YIL İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK

İlçe’nin Çok Amaçlı Salona büyük ihtiyacı olduğunu belirten Arısoy, “Zeytinburnu’nda düğün, nikâh davetleri için düzayak bir mekânımız yok. Kaba inşaatı bitmişti ince inşaatı içinde ihaleyi yaptık. Önümüzdeki günlerde inşallah inşaatı başlayacak. 1 yıl içerisinde de hizmete girecek” dedi.

KALDIRIM İŞGALLERİNE HEPİMİZ DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ

Her programa gündeme gelen bir konu olan kaldırım işgalleri için zabıta ekiplerinin büyük mesai harcadığının altını çizdi. Arısoy, “Düzenli olarak dükkânların önündeki eşyaları alıyoruz. Bu iş bir miktar hepimizin hassas olması gereken bir konudur. Bu sadece zabıtanın ceza yazmasıyla takip etmesiyle çözülebilecek bir mesele değil. Hepimiz buna dikkat etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

ZEYTİNBURNU İSTANBUL’UN EN TEMİZ İLÇESİDİR

Ömer Arısoy, Belediye olarak 500 temizlik personeli ile ilçeyi temiz tutmak için çalıştıklarını kaydetti. “Zeytinburnu İstanbul’un en temiz ilçesidir. 500 mesai arkadaşımızla camii tuvaletleri de dahil olmak üzere ilçemizi pırıl pırıl tutmak için çalışıyoruz. Ama yetemiyoruz. Çünkü yeterince duyarlı değiliz. Hepinizi Zeytinburnu’muzu temiz tutma konusunda bir seferberliğe davet ediyorum. Bu toplantının tek faydası bu bile olsa bizim için yeterlidir. Yeter ki bir izmarit daha düşmesin. Esas temizlik kirletmemektir”.

OKULLARA DESTEK HİZMETLERİNİ BİZİM KADAR YAPAN BİR İLÇE BELEDİYESİ YOK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sözlerini şöyle sonlandırdı: “Okul meselesi bizim gönüllü olduğumuz bir iştir. Hiçbir ilçe belediyesinin okullarla ilgilenmek gibi bir sorumluluğu yoktur. Ama biz Zeytinburnu’ndaki çocuklarımız daha iyi okullarda okusun diye her yaz döneminde okulların bakım onarım ihtiyacını karşılayacak bir toplam çıkartıyoruz.

Okulların kapalı olduğu dönemde bu işleri hallediyoruz. Okullara temizlik malzemesi desteği veriyoruz. Biz vermezsek velilerin üzerine biniyor. Hiç olmazsa bir desteğimiz olsun. 15 günde bir okulların büyük temizliklerini yapıyoruz. Tüm bunları 2019 yılından beri yapıyoruz. Bu hizmetleri bizim kadar yapan bir ilçe belediyesi yok. Her şey ortada parti ayrımı gözetmeden söylüyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)