İŞTE ANA BAŞLIKLARI İLE ÖZET OLARAK İMAMOĞLU 4.5YILDA NE YAPTI ?

Yapımı duran bütün metroların yapımını tekrar başlattığını, aynı anda 6 metro yapıldığını, Bostancı Dudullu Metrosu'nu, Mahmutbey Mecidiyeköy Yıldız Metrosu'nu, Hisarüstü Aşiyan Füniküleri'ni, Haliç Tramvayı'nı açtığını; Ataköy İkitelli Metro Hattı'nın tamamını ve Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu’nun ilk etabını yakında açacağını; HızRay'ı, Yenidoğan Söğütlüçeşme'yi, Beylikdüzü Sefaköy Metrosu’nu, Maltepe Kadıköy Üsküdar Tramvayı’nı, Bayrampaşa Eyüpsultan Tramvayı’nı projelendirdiğini İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları 24 milyon litre HalkSüt ulaştırdığını 614 bin anneye Anne Kart ile ulaşımı ücretsiz yaptığını 180 bin kişiye İstihdam Ofisleriyle özel sektörde iş bulduğunu Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açtığını 40 TL'ye sağlıklı ve lezzetli yemek sunan 9 Kent Lokantası açtığını 14 Üniversite Öğrenci Yurdu açtığını 100 kreş yaptığını Kurbağalıdere'yi temizlediğini, Haliç'i canlandırdığını İstanbul'un her köşesinde işgalleri kaldırdığını İstanbul'a Sarıyer Atatürk, Çekmeköy Rahmi Demir, Kemerburgaz gibi kent ormanlarını; Beylikdüzü Yakuplu, Ayamama, Kurbağalıdere, Baltalimanı, Tuzla, Pendik ve Silivri Boğluca gibi yaşam vadileri kazandırdığını, Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nı canlandırdığını 43 Milyar TL yatırım yaparak Üsküdar Meydan; Kadıköy Meydan, Eminönü Meydan gibi 130 noktada su baskınlarına son verdiğini Beyazıt, Beşiktaş, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Mecidiyeköy gibi 17 meydan yaptığını, Eminönü, Maltepe, Bostancı ve Bakırköy Meydanlarını yakında açacağını Anadolu Hisarı, Yerebatan Sarnıcı, Müze Gazhane, Feshane, Baruthane, Bulgur Palas, Kara Surları gibi 942 tarihi eseri, cami, çeşme, sarnıç, klise, hazire, mezarlık, apartmanı restore ettiğini 155 kavşak yaptığını, 232 caddeyi düzenlediğini Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtığını 252 yeni metrobüs satın aldığını, 50 deniz taksi ürettiğini İstanbul'da tarım ve hayvancılığı canlandırdığını, üretici pazarları kurduğunu Arnavutköy, Üsküdar Çengelköy gibi yaşam merkezleri, 43 yeni kütüphane, kadın merkezleri, psikolojik danışma merkezleri açtığını Askıda Fatura ile ihtiyaç sahiplerinin 126 milyon TL'lik faturası ödendiğini 300 bin üniversite öğrencisine burs sağladığını 360 bin aileye, ücretsiz su ve ekmek dahil olmak üzere 2 milyar 358 milyonluk destek sunduğunu İBB'de kadın çalışan oranını %31 artırdığını İstanbul Yenileniyor ile maliyetine bina yenileme ve güçlendirme seferberliği başlattığını Haliç Tersanesi’ni canlandırdığını, deniz taksiler ürettiğini, tarihi vapurları restore ettiğini Adalar'ı bakımsızlıktan kurtardığını 45 bin araçlık otopark yaptığını Haliç Altınboynuz, Büyükada gibi yeni sosyal tesisler yaptığını Haliç Su Sporları Merkezi, GOP Halit Kıvanç Stadyumu, Sultanbeyli 100. Yıl Spor Tesisleri, Kartal Yakacık Spor Tesisleri gibi çok sayıda spor tesisi açtığını Büyükçekmece Sahil gibi sahil hatlarını düzenleyip halka açtığını Suç merkezine dönüşmüş İstanbul Otogarı'nı baştan sona yenilediğini Yenilenen Enstitü İstanbul İSMEK'lerle 2 milyondan fazla İstanbulluya eğitim sağladığını İstanbul Kart ile alışveriş yapılan Halk Bakkal projesini başlattığını Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni açtığını İnanç Masası ile her inanca hizmet verildiğini Şehrin geleceğini planlayan İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduğunu Milli bayramlarda da ulaşımı ücretsiz yaptığını İBB'de işe alımları şeffaf ve liyakatli yaptığını İhtiyaç sahibi ailelere Yenidoğan Destek Paketi verdiğini İBB Teknoloji Atölyeleri ile binlerce çocuğu eğitim ve deneyim imkanı sağladığını ve tüm bunları ağır ekonomik kriz ve engelleme çabalarına rağmen yaptığını söylersiniz.

31 MART 2024'DE BÜYÜK İSTANBUL DESTANI'NI YENİDEN YAZMAYA GELİYORUZ! EKREM İMAMOĞLU

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) :