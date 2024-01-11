İŞTE ANA BAŞLIKLARI İLE ÖZET OLARAK İMAMOĞLU 4.5YILDA NE YAPTI ? 

Fiyat ve Performans Dengesi Doğru İşitme Cihazı Seçimi İçin İpuçları Fiyat ve Performans Dengesi Doğru İşitme Cihazı Seçimi İçin İpuçları

Yapımı duran bütün metroların yapımını tekrar başlattığını, aynı anda 6 metro yapıldığını, Bostancı Dudullu Metrosu'nu, Mahmutbey Mecidiyeköy Yıldız Metrosu'nu, Hisarüstü Aşiyan Füniküleri'ni, Haliç Tramvayı'nı açtığını; Ataköy İkitelli Metro Hattı'nın tamamını ve Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu’nun ilk etabını yakında açacağını; HızRay'ı, Yenidoğan Söğütlüçeşme'yi, Beylikdüzü Sefaköy Metrosu’nu, Maltepe Kadıköy Üsküdar Tramvayı’nı, Bayrampaşa Eyüpsultan Tramvayı’nı projelendirdiğini  İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları 24 milyon litre HalkSüt ulaştırdığını  614 bin anneye Anne Kart ile ulaşımı ücretsiz yaptığını  180 bin kişiye İstihdam Ofisleriyle özel sektörde iş bulduğunu  Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açtığını  40 TL'ye sağlıklı ve lezzetli yemek sunan 9 Kent Lokantası açtığını  14 Üniversite Öğrenci Yurdu açtığını  100 kreş yaptığını  Kurbağalıdere'yi temizlediğini, Haliç'i canlandırdığını  İstanbul'un her köşesinde işgalleri kaldırdığını  İstanbul'a Sarıyer Atatürk, Çekmeköy Rahmi Demir, Kemerburgaz gibi kent ormanlarını; Beylikdüzü Yakuplu, Ayamama, Kurbağalıdere, Baltalimanı, Tuzla, Pendik ve Silivri Boğluca gibi yaşam vadileri kazandırdığını, Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nı canlandırdığını  43 Milyar TL yatırım yaparak Üsküdar Meydan; Kadıköy Meydan, Eminönü Meydan gibi 130 noktada su baskınlarına son verdiğini  Beyazıt, Beşiktaş, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Mecidiyeköy gibi 17 meydan yaptığını, Eminönü, Maltepe, Bostancı ve Bakırköy Meydanlarını yakında açacağını  Anadolu Hisarı, Yerebatan Sarnıcı, Müze Gazhane, Feshane, Baruthane, Bulgur Palas, Kara Surları gibi 942 tarihi eseri, cami, çeşme, sarnıç, klise, hazire, mezarlık, apartmanı restore ettiğini  155 kavşak yaptığını, 232 caddeyi düzenlediğini  Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtığını  252 yeni metrobüs satın aldığını, 50 deniz taksi ürettiğini  İstanbul'da tarım ve hayvancılığı canlandırdığını, üretici pazarları kurduğunu  Arnavutköy, Üsküdar Çengelköy gibi yaşam merkezleri, 43 yeni kütüphane, kadın merkezleri, psikolojik danışma merkezleri açtığını  Askıda Fatura ile ihtiyaç sahiplerinin 126 milyon TL'lik faturası ödendiğini  300 bin üniversite öğrencisine burs sağladığını  360 bin aileye, ücretsiz su ve ekmek dahil olmak üzere 2 milyar 358 milyonluk destek sunduğunu  İBB'de kadın çalışan oranını %31 artırdığını  İstanbul Yenileniyor ile maliyetine bina yenileme ve güçlendirme seferberliği başlattığını  Haliç Tersanesi’ni canlandırdığını, deniz taksiler ürettiğini, tarihi vapurları restore ettiğini  Adalar'ı bakımsızlıktan kurtardığını  45 bin araçlık otopark yaptığını  Haliç Altınboynuz, Büyükada gibi yeni sosyal tesisler yaptığını  Haliç Su Sporları Merkezi, GOP Halit Kıvanç Stadyumu, Sultanbeyli 100. Yıl Spor Tesisleri, Kartal Yakacık Spor Tesisleri gibi çok sayıda spor tesisi açtığını  Büyükçekmece Sahil gibi sahil hatlarını düzenleyip halka açtığını  Suç merkezine dönüşmüş İstanbul Otogarı'nı baştan sona yenilediğini  Yenilenen Enstitü İstanbul İSMEK'lerle 2 milyondan fazla İstanbulluya eğitim sağladığını  İstanbul Kart ile alışveriş yapılan Halk Bakkal projesini başlattığını  Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni açtığını  İnanç Masası ile her inanca hizmet verildiğini  Şehrin geleceğini planlayan İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduğunu  Milli bayramlarda da ulaşımı ücretsiz yaptığını  İBB'de işe alımları şeffaf ve liyakatli yaptığını  İhtiyaç sahibi ailelere Yenidoğan Destek Paketi verdiğini  İBB Teknoloji Atölyeleri ile binlerce çocuğu eğitim ve deneyim imkanı sağladığını ve tüm bunları ağır ekonomik kriz ve engelleme çabalarına rağmen yaptığını söylersiniz.

31 MART 2024'DE BÜYÜK İSTANBUL DESTANI'NI YENİDEN YAZMAYA GELİYORUZ! EKREM İMAMOĞLU 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  :