DÜZCELİ OLAN VE FİNANS SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ BULUNAN ABDULKERİM KAVAL YENİ DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’IN İLE ATANMASI HAKIKINDA MESAJ YAYINLADI

Görev yaptığı illerde halk odaklı başarılı çalışmaları ile dikkat çeken başarılı vali Mehmet Makas kısa bir süre önce yayınlanan valiler kararnamesi ile Düzce’ye atandı. Kendisine Düzce’nin evladı denilen Finans sektörünün önemli ismi Abdulkerim Kaval çiçeği burnunda yeni Düzce valisi Mehmet Makas ile alakalı bir açıklama yaptı.

SAYIN VALİM VALİ OLARAK 3.GÖREV YERİNİZ OLAN DÜZCE’MİZE HOŞ GELDİNİZ

Kaval mesajında ;

“Evet, bir Vali düşünün; devletin yumuşak yüzünü milletinden eksik etmeyen, milleti için tüm kurumlar ile kenetlenmiş, ülkenin ekonomik zorluk ile boğuştuğu ve zor süreçlerden geçtiği şu günlerde; dişini tırnağına takıp canla başla şehrini, milletini ve insanlık adına üst üste mesai harcayıp milletinin yanında olan bir Vali…

Evet efendim, yeni Düzce Valimiz Sayın Mehmet Makas’tan bahsediyorum… Her alanda krizi en iyi şekilde yönetip, şehrini ve şehrin insanlarına hizmet edip, alnının akıyla olayları yönetmesine şahit olduğum Valimizden…

Her zaman derim Devletin yumuşak yüzü milletine dönük, devletin sıcak eli milletinin elinde diye…�İyi ki bizim Valimizsiniz! Düzce’mizin Asayişini, refahını en yüksekte tutup, yaşanabilir bir şehir olmasında canla başla büyük rol oynayacağınıza eminiz…

Valimizin görev yaptığı illerde kamu düzenini sağlayarak; huzur ve refahın sürdürülmesine katkıları takdire şayan…

Büyük Düzce olma yolumuzda hizmetleriniz, devlet adamlığı tavrınız, gülen yüzünüz ve KUCAKLAYAN samimiyetiniz ile unutulmayacak hizmetlere vesile olacağınıza inancımız tamdır.

Ayrıca görev yaptığı illerde Düzceli hemşehrilerimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah herkese, her şehre sizin gibi Valiler nasip etsin diyorum…

DÜZCEMİZE HOŞGELDİNİZ” şeklinde konuştu.

