Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi sakinleriyle “Başkanla Akşam Çayı” programında bir araya geldi. Mahallede düzenlenen buluşmaya AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı, mahalle muhtarı Mustafa Çalışkan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir kadının evinin dönüşümün çıkmaza girmesi ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından dolayı isyan etti. Bir yaşlı adam da benim engelli evladım var 20 bin lira emekli maaş ile nasıl kiraya gideceğim diyerek belediye önüne çadır mı kurayım diyerek serzenişte bulundu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlar doğrudan söz alarak Çırpıcı Mahallesi’ne ilişkin talep, öneri ve sorularını iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Arısoy, hem gündemdeki çalışmalara dair bilgi verdi hem de vatandaşların aktardığı konuları tek tek dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba Pazarı İçin Yeni Proje: Kapalı Pazar ve Otopark

Programda Çırpıcı Mahallesi’nin uzun yıllardır gündeminde yer alan Çarşamba Pazarı konusunda önemli bir gelişme paylaşıldı. Başkan Arısoy, Veliefendi İşçi Blokları dönüşüm alanından elde edilecek kamu donatı alanına Çarşamba Pazarı’nın taşınacağını belirtti. Proje kapsamında kapalı pazar alanı ve zemin altında otopark yapılmasının planlandığını ifade eden Arısoy, böylece pazardan kaynaklanan sokak yoğunluğu ve şikâyetlerin azalacağını söyledi.

İlkokul ve Ortaokul Müjdesi

Başkan Arısoy, bölgede ihtiyaç duyulan ilkokul ve ortaokul için çalışmaların başladığını açıklayarak, buz adasının yanında yer alan halı sahanın mülkiyetinin belediyeye geçtiğini hatırlattı. Mevcut kullanım sürecinin tamamlanmasının ardından Şubat ayı itibarıyla okul yapımı için sürecin başlayacağını ve çalışmaların Valilik ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütüleceğini belirtti.



Bilgi Evi ve Yeni Otopark Çalışması

Bölgeye kazandırılacak bir diğer proje ise Bilgi Evi ve otopark oldu. Başkan Arısoy, okulların ön tarafında oluşan belediye hizmet alanında yeni bir otopark ve Bilgi Evi inşa edileceğini, proje hazırlıklarının sürdüğünü ve çalışmaların Şubat ayından itibaren başlayacağını ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Süreci Masaya Yatırıldı

Toplantının önemli gündemlerinden biri de Çırpıcı Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm süreci oldu. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Arısoy, özellikle Veliefendi İşçi Blokları ve “Sanko” olarak bilinen projelere ilişkin süreçlerle ilgili bilgi verdi. Arısoy, 1. etapta tapu ve plan sürecinin tamamlandığını, 2. etap için ise ruhsat sürecinin Mart sonuna kadar ilerletilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Vatandaşlar Sorun ve Taleplerini Doğrudan İletti

Programda mahalle sakinleri; otopark ihtiyacı, trafik yoğunluğu, kaldırım işgalleri, pazar alanı kaynaklı sıkıntılar, dönüşüm sürecindeki gecikmeler, güvenlik önlemleri ve belediye hizmetlerine dair çeşitli taleplerini dile getirdi. Başkan Arısoy ise görüş ve önerileri not alarak, ilgili birimlerle birlikte çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

“Bu Programların Asıl Aktörü Vatandaşlarımız”

Başkan Arısoy, mahalle buluşmalarının önemine dikkat çekerek, “Başkanla Akşam Çayı” programlarının en kıymetli yönünün vatandaşla doğrudan temas olduğunu ifade etti. Yılda en az bir kez her mahallede bir araya geldiklerini söyleyen Arısoy, “Bu programların asıl aktörü sizlersiniz, biz dinlemeye geldik” mesajını verdi.

Program, mahalle sakinlerinin sorularının yanıtlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)