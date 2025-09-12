Marka, yenilikçi yaklaşımı ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışıyla sektörde ön plana çıkıyor. Her zaman taze ve lezzetli ürünler sunan Dürümle, yeni şubeleriyle müşterilerine ulaşarak lezzet dolu bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Dürümle'nin Hızlı Büyüme Süreci Yeni Şubelerle Devam Ediyor

Kısa sürede tüketicilerin favorisi haline gelen Dürümle, Türkiye’nin tercih edilen markalarından biri olarak yeni şubeler açmayı sürdürüyor. Marka, Türkiye genelinde bulunan şubeleri ile Dürümle lezzetini daha fazla lokasyona taşıma hedefiyle büyümesini kararlılıkla ileri taşıyor.

Urfa, tavuk şiş ve et döner gibi klasik lezzetleri yeni tatlarla harmanlayan Dürümle, çıtır lavaşı, cheddar peyniri, özel sosları ve kibrit patatesiyle her masada büyük ilgi görüyor. Cheddarlı Kebap Dürüm, Özel Soslu Tavuk Dürüm gibi eşsiz lezzetlerin yanı sıra birçok farklı dürüm çeşidini bir arada sunuyor.

Dürümle Silivri Vega AVM Şubesi Adres:

Yeni Mah. General Ali İhsan Türkkan Cad. No:7 Vega Avm Mağaza No:69 Silivri/İstanbul

