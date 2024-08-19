Otomotiv faaliyetleri dışında Bilişim ve Mobilite çözümler alanında da oldukça deneyime sahip olan DİDİ firması, Teknoloji alanındaki bilgi ve birikimini Türkiye pazarında değerlendirmek için yeni girişimlerine başlamıştır.

Özellikle Paylaşımlı yolculuk alanında büyümek için çalışmalarına son dönemde hız veren firma, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de Paylaşımlı Yolculuk sisteminin hızlı bir şekilde oturacağını ve insanların tercih sebebi haline geleceğine inanmaktadır. Paylaşımlı Yolculuk sistemi ile sürücüler ek gelir ya da doğrudan gelir elde etmekte, Yolcular ise daha ekonomik ve daha güvenilir bir sistemle yolculuklarını tamamlayabilmektedir. Dünya’da 1.2 Trilyon USD’lik bir pazara ulaşan mobilite çözümler yavaş da olsa Türkiye’de etkisini göstermeye başladığını söyleyebiliriz.

Firma kurucusu Kemal Koç “ Araç kiralamadaki hedefimiz Türkiye çapında 10.000 araca çıkmaktır. Bununla birlikte teknoloji ve yapay zekaya önem veren bir firma olarak Mobilite çözümler üzerinde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. İlk ürünümüz olacak olan Paylaşımlı yolculuk alanında çalışmalarımızı sona getirmek üzereyiz. Dünya’da Aracı olan her 3 kişiden 2'si de kategorik olarak otomobillerini araç paylaşımına vermeye sıcak bakmaktadır. Çin'de ise bu oran 5 kişiden 4'üdür. Bu rakamlara çok kısa sürede Türkiye’de de yakalayacağımıza ve insanların ilk tercih edeceği marka olacağımıza eminiz.

Paylaşımlı Yolculuk ürünümüzle birlikte birçok Yapay zeka ürünü bir çok Projemiz bulunmaktadır. Bunları da sırasıyla Türkiye pazarına sunacağız. Markamızla ilgili yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Yurt içi ve Yurt dışından Yatırım ve Ortaklık teklifleri almaktayız. Bu da markamız olan DİDİ için gurur verici gelişmeler “şeklindeki cümleleriyle DİDİ firmasının yapay zeka ve yazılımlara verdikleri önemi başlatacakları Paylaşımlı yolculuk ürünü ile anlamaktayız.