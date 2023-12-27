DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar yaptığı videolu paylaşımda hükümetin, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Projesi adıyla “yüzyılın” başlayan projeler kervanına bir yenisini daha eklediğini, 2019’da ve 2022’de de bunları duyduklarını, ancak sonuçlanmadıklarını dile getirdi ve endişelerini sıraladı.

“Hükümet, yine bir seçim öncesi ‘yüzyılın…’ ile başlayan ve ayakları yere basmayan bir proje daha açıkladı. Endişeliyiz.”

Hükümete, “21 yıldır İstanbul’da gökyüzünü seyretmiş olacaklar ki; seçimden önce birden akıllarına Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Projesi gelmiş.” şeklinde sitemde bulunan Avşar, “Gerçi biz bu lansmanları, 2019’da 2022’de tarihin en büyük sosyal konut projeleri diye birçok kez duyduk. Ne oldu o projelere? Yerlerinde yeller esiyor. Yine bir seçim öncesi ‘yüzyılın…. ile’ başlayan ve ayakları yere basmayan bir proje daha açıkladı. Endişeliyiz.” şeklinde konuştu.

“Rezerv alanının yeri ve İstanbul’a ne kadar yük bindireceği sürpriz”

“Sayın Bakan plan bütçe komisyonunda 2 yıl içinde tamamlanacağı söylenen 250 bin sosyal konut projesinden 61 binin ihalesi yapıldığını, geri kalan 189 bin konutun ihalesi dahi yapılmadığını kendi söyledi.” diyen Avşar, “Bu lansmanda da 350 bin konutun yarısı bizden kampanyası ile İstanbul’da 400 bin konutun rezerv alanlarda, 100 bin konutun ise sosyal konut projesi olarak yapılacağı söyleniyor. Ama rezerv alanının yeri ve İstanbul’a ne kadar yük bindireceği sürpriz. Birde 21 yılda yapamadığınız konut miktarının fazlasını önümüzdeki 5 yılda yapmayı hangi kaynakla vaat ediyorsunuz? Bütçede böyle bir kaynak yoktu. Buda cevaplanmaya muhtaç onlarca sorunda biri.” dedi.

“Hazırlık bütüncül bir bakış açısıyla yapılmalıdır”

Avşar videonun sonunda İstanbul depremden korunmak isteniyorsa, sadece konut yapımının yetmediğini, altyapının güçlendirilmesinden şehrin tahliyesine kadar geniş bir zeminde, bir bütün olarak, ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.