OYSA GÖKTÜRK’TE YEŞİL ALANA AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ İLE YAP HABERİ AL İMARI MANTIĞI İLE MİLYONLARCA M2 LİK YER İMARA AÇILDI 600 MİLYON DOLARLIK RANT SAĞLANDI HABRİMİZ İÇİN NEDEN SUÇ DUYUSUNDA BULUNMUYORSUN CNN ?

CNN Türk’ müsün yoksa Suriye mi başlıklı haberimiz için anında suç duyurusunda bulunan CNN Türk her nedense sahibi olan Demirören Holding’in Eyüp Göktürk’te Kemer Country Tatil Köyünü yapan Esat Edin’in batık şirketi üzerinde 50 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan olan araziyi satın alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Göktürk - İstanbul

DEMİRÖREN HOLDİNG DOĞAN MEDYA GRUBUNU SATIN ALIRKEN ZİRAAT BANKASINDA KULLANDIĞI KREDİYİ ÖDEMEYEN TÜPÇÜ’NÜN HOLDİNG’İ NASIL YEŞİL ALANA İMAR ALDI ?

Göktürk yeşil kalsın Platformu sözcüsü Gülseren Onanç İstanbul Times Gazetesi ve Tv den Hüseyin Çetiner’e burada yapılan yolsuzluklar hakkında çok ilginç iddialarda bulundu.

“Gülseren hanım hiç bilmeyenler için burada yaşanan imar yolsuzluğunu anlatır mısınız” ?

Tabii ki anlatayım biz 30 yıldır burada ikamet ediyoruz. Rahmetli iş insanı Esat Edin bundan 40 sene önce Göktürk’te yeşillik ve su kaynaklarının yanı başında Kemer Country ismi ile İstanbul’un en güzel projelerinden birisini yapıyor. Biz de yeşili bol ve çevresi güzel bir yerde yaşamak için burada konut satın aldık

ASIL HİKAYE KEMER COUNTRY’İN KURUCUSU ESAT EDİN’İN İFLAS ETMESİ İLE BAŞLADI…

Burada yatırımları olan Esat Edin iflas edip hayatını kaybettikten sonra Konutlarımızın çevresinde bulunan yeşil alanlarımız imar olmaksızın Esat Edin’in borçlarına karşı satışa çıktı. İhaleye giren Demirören Holding ihalede 56 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alanlarımızı çok düşük bir bedel ile satın almıştı.

ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN YANINDA OLMASI GEREKEN ZİRAAT BANKASI DEMİRÖREN HOLDİNG’TE OLAN 600 MİLYON DOLAR ALACAĞINI ALMAK İÇİN İBB.Yİ İMAR KONUSUNDA DEVRE DIŞI EDEREK YEŞİL ALANLARIMIZI REZERV ALAN İLAN EDEREK ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÜZERİNDE İMAR’A AÇARAK DEMİRÖREN’İN BU BORCUNU SATIŞINI YAPACAĞI DAİRELERDEN ELDE ETME YOLUNA GİTTİ…

Demirören Holding’in daha erken paraya çevrilecek gayrimenkul ve menkulü var iken Ziraat bankasının böyle çetrefilli ve uzun bir işin içine girmesini anlamak mümkün değil.

Bugün hükümetin arkasında durduğu bu projede imzası olan herkes açık ve bariz bir şekilde suç işliyor.

Biz yeşil alanda hak sahibi olduğumuz halde mahkeme bizlerin davanın tarafı olmadığını söyleyerek müdahil olmamızı engellemeye çalıştı.

Burada kendilerine çok teşekkür edeceğimiz İBB Yönetimi bizleri bu süreçte yalnız bırakmayarak kendisini de devre dışı eden ucube sürece itiraz ederek dava açtı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeşil alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti.

Bu emsal karar ile bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi.

Ancak Ak Parti’döneminin Eyüpsultan Belediyesi Mahkeme kararından sonra inşaatları mühürlemesi gerekirken bugün pazar gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var.

Ak Parti ‘nin 23 yıllık ülke yönetiminde hikaye belli önce yeşil alanları harita üzerinde tespit et sonra Emlak Konut,TOKİ Ve Çevre Şehircilik Değişikliği Bakanlığını devreye sokarak Rezerv alan ilan et…

Sonra ver imarı değeri kat be kat artan yeri elit seçkinlere akla hayale gelmeyen rant ile sun…Tabi burada bal tutan parmağını yalar formülü de en etkin şekilde kullanılıyor….

NELER YAŞANMIŞTI ?

29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından söz konusu arazi “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildi. 56 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açıldı.

Yeşil alandaki lüks konut projesine tepki gösteren İstanbullular, rant kararına ilişkin eylem yapıp konuyu yargıya taşıdı.

29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından yapılan plan değişikliği ile alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlandı.

Böylelikle bölgede plan yapma yetkisi İBB'den Bakanlığa aktarılmak istendi. İBB’de 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açmıştı...

YEŞİL ALANLARIMIZIN DEMİRÖREN GRUBUNA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE RAZI DEĞİLİZ…

Demirören Holding Doğan Medya Grubunu satın alırken bir kamu bankası olan Ziraat Bankasında kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemedi… Yeşil alanı olan yer için siyasi büyüklerinin desteği,TOKİ marifeti ile İBB bay pas edilerek yeşil alana imar verip 17 milyon dolara satın alınan komple şirketin sadece yeşil alanında yapılan konutların satışından elde edilen gelirden Doğan Grubu için kullanılan kredinin 600 milyon doları buradan ödendi.

Neden defalarca haber yaptığımız halde hiçbir savcı bu hukuksuz işlem için dava açıp kamunun hakkını korumadığı da merak konusu olmuş durumda. Hakkın hukukun yerini bulması için Demirören Holding’in bu haberimizi yargıya taşıması halinde yüce yargının isteyeceği belge ve bilgiler ışığında normal şartlara imara açılması mümkün olmayan zaten açılsaydı yerin sahibi Merhum Esat Edip iflas etmiş bir şekilde ölmezdi.

56 Futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan’ ın sahibi olan Merhum Esat Edin’in elinde iken aynı imar verilmiş olsaydı kesinlikle şirketinin aktif ve pasifleri ile 17 milyon dolara satılmazdı. Yeşil alan iken ucuz, ölü fiyatına satın al sonra siyasi büyüklerini devreye sokarak imar al ve devasa rant elde e …

MÜTEAHHİT Olmayan Ziraat Bankası Demirören Holding’te alacağını daha kolay alabilecek iken çetrefili ve uzun bir yola başvurup yeşil alanı imara açtır, TOKİ ‘i ile anlaş daire yap sat Demirören’in borcundan düş.

EY ZİARAT BANKASI ÇİFTÇİYE VERDİĞİN KREDİYİ ALAMAYINCA NEDEN ARZİSİNE ÜRÜN EKİP HASATTA PARANI ALMIYORSUN DA GİDİP KAPISINDAKİ TRAKTÖRÜNÜ VE AHIRINDAKİ,İNEĞİNİ SATIP ALACAĞINI DAHA KOLAY ALIYORSUN AMA İŞ MEDYA PATRONU OLAN DEMİRÖREN’E GELİNCE FARKLI BİR YOLU TERCİH EDİYORSUN…

Tarih asıl kuruluş gayesi çiftçiye ve tarıma destek vermek olan Ziraat Bankası’nı da af etmeyecek. Benim Partilim yolsuzluk yaparsa sorun yok ama rakip partili yaparsa hakkında her türlü soruşturma ve kovuşturma açıp zindan’a atmak kolay adalet değildir. Adalet herkese eşit uygulanırsa adalettir.

Bakalım ne zaman Demirören Grubuna da yaptığı yolsuzluklar için dava açılacak ?

