Demirören Holding’e Bu Kıyak Neden Yapıldı ?

İmar konularında yapılan ihanetleri yıllardır haber yapan ve bu konularda televizyonumuz için çekimler yapan gazetemizin genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner Demirören Holding’e yapılan 600 milyon dolarlık kıyağın detaylarını Göktürk Yeşil kalsın platformu başkanı Gülseren Onanç ile yeşil alanın imara açılan bölgesinde çok ilgin detayların ele alındığı bir röportaj yaptı.

Gülseren hanım hiç bilmeyenler için burada yaşanan imar yolsuzluğunu anlatır mısınız ?

Tabii ki anlatayım biz 30 yıldır burada ikamet ediyoruz. Rahmetli iş insanı Esat Edin bundan 40 sene önce Göktürk’te yeşillik ve su kaynaklarının yanı başında Kemer Country ismi ile İstanbul’un en güzel projelerinden birisini yapıyor. Biz de yeşili bol ve çevresi güzel bir yerde yaşamak için burada konut satın aldık.

ASIL HİKAYE KEMER COUNTRY’İN KURUCUSU ESAT EDİN’İN. İFLAS ETMESİ İLE BAŞLADI…

Burada yatırımları olan Esat Edin iflas edip hayatını kaybettikten sonra Konutlarımızın çevresinde bulunan yeşil alanlarımız imar olmaksızın Esat Edin’in borçlarına karşı satışa çıktı.

İhaleye giren Demirören Holding ihalede 56 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alanlarımızı çok düşük bir bedel ile satın almıştı.

ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN YANINDA OLMASI GEREKEN ZİRAAT BANKASI DEMİRÖREN HOLDİNG’TE OLAN 600 MİLYON DOLAR ALACAĞINI ALMAK İÇİN İBB.Yİ İMAR KONUSUNDA DEVRE DIŞI EDEREK YEŞİL ALANLARIMIZI REZER ALAN İLAN EDEREK ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÜZERİNDE İMAR’A AÇARAK DEMİRÖREN’İN BU BORCUNU SATIŞINI YAPACAĞI DAİRELERDEN ELDE ETME YOLUNA GİTTİ…

Demirören Holding’in daha erken paraya çevrilecek gayrimenkul ve menkulü var iken Ziraat banksının böyle çetrefilli ve uzun bir işin içine girmesini anlamak mümkün değil.

Bugün hükümetin arkasında durduğu bu projede imzası olan herkes açık ve bariz bir şekilde suç işliyor.

Biz yeşil alanda hak sahibi olduğumuz halde mahkeme bizlerin davanın tarafı olmadığı söyleyerek müdahil olmamızı engellemeye çalıştı. Burada kendilerine çok teşekkür edeceğimiz İBB Yönetimi bizleri bu süreçte yalnız bırakmayarak kendisini de devre dışı eden ucube sürece itiraz ederek dava açtı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeşil alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti.

Bu emsal karar ile bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi.

Ancak Eyüpsultan Belediyesinin Mahkeme kararından sonra inşaatları mühürlemesi gerekirken bugün pazar gördüğüz gibi yoğun bir çalışma var. Görevini yapmadığı gerekçesi ile ilgili belediye hakkında da suç durusunda bulunacağız.

REZERV ALAN HÜLLESİNİN BURADA İŞLMEMESİ GEREKİRDİ AMA…

Aklımıza çok ilginç sorular gelmiyor değil. Acaba Doğan Medya Grubunu 1 milyar dolar’a satın aldırtan siyasi otorite siz Doğan Medya Grubunu Ziraat bankasında alacağınız 1 milyar dolar kredi ile alın biz çok düşük bir bedel ile satın aldığınız yeşil alana imar vererek Ziraat bankasına olan 600 milyon dolar borcunuzu buradan mahsup edeceğiz demiş olabilme ihtimali hiç de az değil.

Su yatakları,dere boyu ormanlık alanlar İSKİ Su sahalarına müdahale edilerek bir çok hukuksuzluğa kim neden Demirören Holding için bu kadar zor işlere katlanıyor ?

Erdoğan:”Bu şehre ihanet ettik ben de bundan sorumluyum"

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21.10.2017’de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan; "İstanbul müstesna bir şehir ama biz kıymetini bilemedik, ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi; "Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.

'İSTANBUL ONCA YAŞADIKLARINA RAĞMEN HALEN AYAKTADIR'

Burası, Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri ilmin, kültürün, siyasetin, sanatın ve ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen halen ayaktadır. Türk-İslam medeniyetinin kalelerinden biri olmayı sürdürmektedir. İşte belediye başkanı olduğum zaman 8 milyon nüfus, şimdi 15 milyon nüfus...

Böyle bir şehir. Dünyada eşi benzeri olmayan nadide şehirlerden bir tanesi.

Bizler çoğu zaman elimizdekinin kıymetini ancak onu kaybedince anlıyoruz.

Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz her biri başlı başına bir hazine olan emsalsiz değerlerin hakkını yeterince veremiyoruz.

Bunun en bariz görüldüğü alanların başında şehirleşme ve mimari geliyor.

Son yıllarda şehirleşme noktasında ciddi sorunlarımızın olduğunu, eksiklerimizin, hatalarımızın olduğunu daha önce defaatle birçok toplantıda ifade ettim.

Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun tekdüze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum.

Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir, bu bizim medeniyetimizde yok.

Şehirleri birbirinden farklı kılan, ayıran, bu ayrılıklardan güzellikler çıkaran ayrıntılar birer birer yok oluyor.

Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor. Bizim evlerimiz genişlese de gönüllerimiz daralıyor.

Bu çok önemli. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor. Şehirlerimiz giderek milyonlarca insanın hep birlikte yalnız olduğu yerlere dönüşüyor.

Eşyanın hakimiyet kurduğu, bencilliğin arttığı, gösteriş, şatafat ve hamiyetsizliğin yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz.

Ne yazık ki böyle bir şehir atmosferinde sevgi de merhamet de hoşgörü ve tahammül de giderek azalıyor, adeta insanın kimyası bozuluyor.

İnsanı ve tabiatı merkeze almayan hiçbir projenin ne kadar albenili olursa olsun benim gözümde hiçbir değeri yoktur.”

Bu konuşmada Erdoğan’ın bütün dediklerine imza atmayacak tek kişi yoktur bu ülkede.

KENDİ SÖZLERİ İLE DE HALENDE İHANET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ İFADESİ GÖKTÜRK’te şu an yaşanıyor.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ,TOKİ VE EMLAK KONUT İSTANBUL’DA ELİNİ ÇEKMELİ VE SON 20 YILDA ARACILIK ETTİĞİ BİNALAR İRDERLENMELİ…

İstanbul 6.İdare Mahkemesi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘nin Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı ama inşaat tüm hızı ile devam ediyor.

Hikaye belli önce yeşil alanları harita üzerinde tespit et sonra Emlak Konut,TOKİ Ve Çevre Şehircilik Bakanlığını devreye sokarak Rezerv alan ilan et…

Sonra ver imarı değeri kat be kat artan yeri elit seçkinlere akla hayale gelmeyen rant ile sun… Tabi burada bal tutan parmağını yalar formülü de en etkin şekilde kullanılıyor….

İBB Bir Kez Daha İstanbul’a İhaneti Önledi

İstanbul Eyüpsultan'daki en önemli yeşil alanlardan biri olan, Demirören Holding'in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası'na devredilen ve Emlak GYO tarafından konut projesi yapılarak yapılaşmaya açılmak istenen Eyüpsultan Kemerköy'deki proje alanıyla ile ilgili İBB’nin açtığı davada karar açıklandı.

Mahkeme kararında “Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapılaşma ile yeraltına sızan su miktarında ve yeraltı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği, suların yeraltına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği, alanın bir kısmının taşkın riski alanı içerisinde kaldığı, rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı” hususlarına dikkat çekildi.

EMSAL KARAR

Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi, hem de İstanbulları afet riski ile karşı karşıya bırakan düzenlemenin önüne geçilmiş oldu.

NELER YAŞANMIŞTI ?

29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından söz konusu arazi “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildi. 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açıldı.

Yeşil alandaki lüks konut projesine tepki gösteren İstanbullular, rant kararına ilişkin eylem yapıp konuyu yargıya taşıdı.29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından yapılan plan değişikliği ile alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlandı.

Böylelikle bölgede plan yapma yetkisi İBB'den Bakanlığa aktarılmak istemdi. İBB de 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açtı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)