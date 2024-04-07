31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık makamına geldi. Devir teslim töreniyle görevi Deniz Köken’den devralan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, sonrasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası önünde Eyüpsultanlılarla ve personelle buluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner –Eyüpsutan - İstanbul

“TAM YOL İLERİ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Burada coşkulu bir kalabalığa seslenen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, “Sevgili komşularım, dostlarım anlatacak çok şey var ama bugün maneviyatıyla çok kutsal bir gün.

Bugün mübarek Ramazan Ayı’nda Cuma günü ve Kadir Gecemizi idrak ediyoruz. Bayrama da çok az kaldı inşallah, güzellikle bayrama da ulaşacağız. Böyle güzel bir günde çifte bayram kutlayacağız.

Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Biz bu yola çıkarken Vira Bismillah diyerek çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada çok güzel bir duraktayız. Daha yolun başındayız, gidecek çok yolumuz var. Ekrem Başkanımızla birlikte yola çıkarken tam yol ileri demiştik, tam yol ileri asıl şimdi başlıyor” diye konuştu.

“SEMT-İ MUKADDESİN MAZBATASI HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Tüm destekler için Eyüpsultanlılara teşekkür eden Özmen, “Eyüpsultanımızın semt-i mukaddesin mazbatası hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu kadim şehrin belediye başkanlığına beni layık gördükleri için tüm Eyüpsultanlı hemşehrilerime, sizlere, komşularıma, dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda öncelikle sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum.

Bu yola çıkarken ilk yaptığım şey Ankara’da annemin ve babamın yanına gidip ellerini öpüp hayır dualarını almak olmuştu. Anneme, babama ve kardeşlerime buradan sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım Sayın Özgür Özel’e, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’e, İlçe Başkanımız Sayın Doğan Sarıtaş’a, sahada, sokakta koşan, ter döken, yorulan, günde 20 saat çalışan tüm partili dostlarıma, kadın kollarımıza, enerjisiyle gençlik kollarımıza, Eyüpsultan gönüllülerimize hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. İGDAŞ’ın Genel Müdürü olarak görev yaptığım beş yıl boyunca birlikte çalışmaktan kıvanç duyduğum, omzunu omzumda hissettiğim 16 milyon İstanbulluya, birlikte hizmet ettiğimiz, halkın olanı halka harcayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“EYÜPSULTAN’I HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞTIRACAĞIZ”

Konuşmasında asla ayrımcılık yapmadan, vatandaşlarla birlikte Eyüpsultan’ı hak ettiği değere ulaştıracaklarını vurgulayan Başkan Özmen, “31 Mart günü sizler öyle bir karar verdiniz ki bu karar Eyüpsultan’ın gelişime duyduğu hasrettir. Bu karar halkın içinde olacak, halkı dinleyecek bir belediye başkanına duyulan hasrettir.

Bu karar halka hizmette asla ayrımcılık yapmayacak, sorunları çözmek için canla başla çalışacak, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir belediye başkanına duyduğu hasrettir.

Bu karar Eyüpsultan’ı hak ettiği değere ulaştırmak için gecesini gündüzüne katacak liyakatli bir belediye başkanına duyduğu hasrettir. Ve bu hasret bitti sevgili arkadaşlarım.

Mazbatamızı aldığımız bugün itibariyle son buldu. Bugünden itibaren yaşamsal sorunları çözen, ekonomisi büyüyen, yaşam kalitesi ve refahı artan, sosyal yardımları arttırıp çeşitlendiren, yaşayan ve yaşatan katılımcı bir Eyüpsultan göreceğinizden hiçbirinizin kuşkusu olmasın.

Çocuklara önem vererek, gençleri hayatın içine katarak, kadınları yaşamın odağına alarak, yaş almışlara sosyal imkânlar sunarak, engelli vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunarak, can dostlarımıza gözümüz gibi bakarak Eyüpsultan’ı hak ettiği değere hep birlikte ulaştıracağız” dedi.

“HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM”

Konuşmasının devamında “tutamayacağım sözü asla vermem, verdiğim sözü de kafamı kesseniz tutarım” diyen Başkan Özmen, sözlerine şöyle devam etti:

“Hepinizin huzurunda yine söz veriyorum. Bu 60 gün boyunca anlattığım, bundan sonra da içinizde ve aranızda olarak anlatmaya devam edeceğim Eyüpsultan için çok çalışacağız, Eyüpsultan’ı hak ettiği değere size söz veriyorum birlikte kavuşturacağız. Bize bu yola çıkarken oy veren vermeyen tüm Eyüpsultan halkına en büyük teşekkürlerimi sunuyorum çünkü kamu görevi ayrım gözetmez, eşitlik esastır. Tüm Eyüpsultan’a ihtiyaca göre eşitlik çerçevesinde, adaletle, hukukla, hakkı ve hukuku gözeterek hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada hepinizin huzurunda söz veriyorum, herkesin belediye başkanı olacağım, halkın ve tüm Eyüpsultan’ın belediye başkanı olacağım. Yolumuz açık olsun vira bismillah. Eyüpsultan’a hayırlı uğurlu olsun”

BAŞKAN ÖZMEN’E ATATÜRK PORTRESİ HEDİYESİ

Konuşma sonrası Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e Yeşilpınar Okul Sorumluları tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun makam odasına astığı Atatürk portresinin benzeri hediye edildi.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)