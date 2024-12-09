İBB VE USTDA ( BİRLEŞİK DEVLETLER TİCARET VE KALKINMA AJANSI) ARASINDA ‘DİJİTAL İKİZ PROJESİ PROTOKOLÜ’ İMZALANDI

İBB ve USTDA arasında protokol imzalanmasına tanıklık eden TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “USTDA desteğiyle hayata geçecek olan proje, sadece İstanbul'umuzun değil, tüm dünya şehirlerinin karşı karşıya olduğu afet yönetimi zorluklarına gerçekten yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu platform, gerçek zamanlı veri analizi, simülasyon ve yapay zeka destekli süreç yönetimiyle, afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılarken, afet sonrasındaki iyileşme sürecini de insan odaklı bir şekilde hızlandıracak” dedi. Dijital İkiz Projesi, dünya genelinde 2 kez birincilikle ödüllendirilmişti.

PROTOKOL İMZALANMASINA TANIKLIK EDEN EKREM İMAMOĞLU: AFET YÖNETİMİ ZORLUKLARINA YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM SUNUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yenilikçi ve kapsayıcı akıllı şehir uygulaması “Dijital İkiz Projesi”, Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı’ndan (USTDA) 2 milyon Amerikan Doları tutarında hibe almaya hak kazandı. İBB ve USTDA arasında protokol imzalanması anına, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan, İBB Teknoloji Grup Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner ile kurum bürokratları tanıklık etti.

“İSTANBUL, DÜNYANIN EN KALİTELİ MUTLULUK VE REFAH SEVİYESİNE ULAŞMAYI HAK EDEN BİR ŞEHİR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve USTDA Dünya Direktörü Enoh T. Ebong arasında imzalanan projenin önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul, bizim bu güzel şehrimiz, bütün hizmetleriyle, dünyanın en kaliteli mutluluk ve refah seviyesine ulaşmayı hak eden bir şehir. Şehrimizin güvenliğini ve refahını, yaşam kalitesini arttırmak için son derece güçlü çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şehrimizin karşı karşıya olduğu afet risklerini en aza indirmek ve her koşulda hemşehrilerimize hızlı, etkin, sürdürülebilir çözümler sunmak adına, afet odaklı Dijital İkiz Platformu Projesi için sağladığınız iş birliği ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım.

İBB VE USTDA ( BİRLEŞİK DEVLETLER TİCARET VE KALKINMA AJANSI) ARASINDA ‘DİJİTAL İKİZ PROJESİ PROTOKOLÜ’ İMZALANDI

USTDA desteğiyle hayata geçecek olan bir proje, sadece İstanbul'umuzun değil, tüm dünya şehirlerinin karşı karşıya olduğu afet yönetimi zorluklarına gerçekten yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Bu platform, gerçek zamanlı veri analizi, simülasyon ve yapay zeka destekli süreç yönetimiyle, afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılarken, afet sonrasındaki iyileşme sürecini de insan odaklı bir şekilde hızlandıracak.”

“ŞEHRİMİZE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARI, HER ZAMAN İNSAN ODAKLI BİR VİZYONLA ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

“Şehrimize yaptığımız yatırımları, her zaman insan odaklı bir vizyonla şekillendiriyoruz ve kesinlikle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için öncelik sağlıyoruz. Dijital dönüşümlü güçlendirmek ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak için, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu iş birliğimizin. Hemşehrilerimizin güvenliği ve geleceği adına, böylesi bir iş birliği için çok memnunuz.

USTDA ile gerçekleştirdiğimiz dördüncü hibe iş birliği. Bu vizyon doğrultusunda çok daha değerli iş birliklerini temenni ediyoruz. İstanbul'umuzla olan bu iş birliğinin, sadece İstanbul'a değil, irtibatta bulduğumuz bütün dünya şehirlerine, özellikle yakın coğrafyadaki birçok kentte de sunabileceğimiz ve onlara da bu iş birliğinin nasıl sonuçlar verdiğini anlatabileceğimiz bir süreç.”

EBONG: “İMZALARI ATMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ” İMAMOĞLU: “LET’S START” (BAŞLAYALIM)

Konuşmasına, “Sergilemişiz olduğunuz hem vizyon hem de uygulama çalışmaları, beni gerçekten oldukça etkiledi” sözleriyle başlayan USTDA Dünya Direktörü Ebong da özetle, “Bizi buraya getiren çalışmalar, yalnızca geçmişten bu yana uzanan ortaklığımızı güçlendirmekle, devam ettirmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek çalışmaların da temelini oluşturduk.

Burada, gerçekten son derece fevkalade bir ortaklık söz konusu. Ve bu ortaklığın fevkalade olmasının sebebi de İstanbul'da, burada görmüş olduğumuz vizyon ve ardından alınan aksiyonlar ve bunların hepsinin insanlara duyulan ilgi ve insanlara verilen önem ekseninde gerçekleştiriliyor olması. Bu partnerliği, bu ortaklığı mümkün kılan şey, güzel ve efektif kılan şey, burada gördüğümüz vizyon ve eylemler.

İmzaları atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ki, bu güzel proje bir an önce hayata geçirilsin” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun “Let’s start” (Başlayalım) sözlerinin ardından, “Dijital İkiz Projesi” imzalandı.

AFET DURUMLARINDA KARAR ALMA VE İYİLEŞME SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul'da başlatılan Dijital İkiz Projesi ile şehir planlaması, kaynak yönetimi ve çevre izleme gibi süreçlerde daha etkin ve veri odaklı kararlar alınarak, kentsel yönetimi daha verimli hale getirilmektedir. Bu teknoloji, gelecekte şehirlerin daha sürdürülebilir ve dayanıklı olmasını sağlayacak önemli bir araç. Proje kapsamında AKOM ile birlikte çalışarak afet durumlarına odaklanan özel bir modelleme sistemi hayata geçirildi.

Bu teknoloji, şehrin farklı bölgelerinden toplanan çevresel, demografik ve altyapısal verileri kullanarak olası afet senaryolarını simüle ediyor ve kritik bölgelerdeki riskleri önceden belirliyor. Bu sayede, afet durumlarında karar alma ve iyileşme süreçlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Projede, dünya çapında bilinen birçok Amerikan teknoloji firmasının ürünleri ve hizmetleri kullanılacak. Dijital İkiz Projesi, dünya genelinde 2 kez birincilikle ödüllendirilmişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)